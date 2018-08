Farkašová 3 mesiace po tajnej svadbe: Prvýkrát prehovorila, TOTO sú detaily ich veľkého dňa!

BRATISLAVA - Koncom mája sa na verejnosť dostala správa, že sa herečka Kristína Farkašová (36) tajne vydala. Svoje áno povedala 36-ročnému partnerovi Petrovi Tormovi. Radostnou novinou sa dvojica pochválila na sociálnej sieti Instagram, no viac svoj veľký deň nijako nekomentovala. Nezverejnila žiaden detail, ani fotku... Až doteraz. Takto to v ich veľký deň vyzeralo!

Kristína Farkašová o svadbe exkluzívne porozprávala pre septembrové číslo magazínu Evita. Herečka bola v minulosti vydatá za herca Kamila Mikulčíka a vraj si myslela, že do zväzku manželského už nikdy opäť nevstúpi. „A potom som pri mojom mužovi pochopila, že moje doterajšie vzťahy boli čudné,“ prekvapila svojimi slovami pani Tormová.

„Ja som mala vždy nejakú potrebu niekoho zachraňovať a ono to nezvykne dopadnúť dobre. Ja som teda tiež osoba, ktorá veľmi nevie, ako fungovať vo vzťahoch, ktorá okolo seba nevidela práve dobré príklady pekných vzťahov. V podstate po pár dôležitých rozhovoroch s mojím mužom som nadobudla pocit, že toto je akési iné. A nejako sme ten pocit mali obaja. Skrátka to bolo jasné,“ prezradila Kristína, ako si uvedomila, že Peter je ten, s ktorým by to opäť skúsila.

Svadba dvojice bola veľmi intímna, na chalupe v prítomnosti najbližších ľudí a niesla sa v štýle boho. „Bol to úplne klasický obrad. Najprv to vyzeralo, že nám ho ani nedovolia, lebo miesto medzi stromami sa zdalo málo dôstojné, no napokon sa udiali zázraky,“ opísala bývalá slečna Farkašová.

„Pán starosta medzi stromami a pani matrikárka, ktorej sa zabárali podpätky do ihličia, boli neskutočne šarmantní. A naši blízki boli veľmi dojatí, keďže náš príbeh poznajú a tiež sa im zdalo absolútne samozrejmé, že budeme TorMY. Nič sme si nesľubovali. Povedali sme si ‚áno’ a obaja vieme, čo všetko za tým je,“ dodala.

Zaujímavosťou je, že počas večera sa vôbec netancovalo - bol iba jeden tanec nevesty a ženícha. „Mali sme len jeden jediný tanec na tú našu pesničku, ktorú nám aj pri obrade hral Martin Geišberg. Zhodli sme sa totiž okolo jedenástej večer, že je to čudné, že sa netancuje. A tak sme boli len my, Martin s gitarou, šumiaci les a malé žiarovčičky všade naokolo. Veľmi zázračný okamih,“ prezradila pani Tormová. Viac si môžete prečítať v aktuálnom čísle magazínu Evita.