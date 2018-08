BRATISLAVA - Už to bude rok, čo Anita Soul vydala singel Only God Can Judge Me, ktorým potvrdila, že jej hudba má ambíciu prekračovať hranice. Teraz prichádza s novinkou Where Ya At, ktorú posnula na medzinárodný level aj vďaka spolupráci s raperom Guillotine Mackom z Manchestru, ale aj samotným vizuálom. O videoklip sa postaral režisér Adrian Kutný v spolupráci s Ruka Hore.