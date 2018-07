BRATISLAVA - Pavol Hammel a skupina Prúdy štartujú letnú časť The Best Of Tour 2018. Najväčšia koncertná šnúra tejto legendárnej kapely v jej novodobej histórii vypukne 27. júla koncertom v Mestskom amfiteátri v Trnave. Na turné nahradí nedávno zosnulého Fedora Freša basgitarista Anton Jaro.