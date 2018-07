Zdroj: hashtag

BRATISLAVA - #Po napätých mesiacoch prišiel pokoj. Aspoň tak to vyzerá pár týždňov po jednej z najtvrdších vojen na slovenskej hip-hopovej scéne posledných rokov. Celá situácia nejak postupne vyšumela do vetra, hoci ťažko očakávať, že by boli veci zažehnané a vyriešené. Po mesiaci tak čakáme na nejaké vyústenie.