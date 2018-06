Topmodelka Adriana Čerňanová zažiarila spolu priateľom Adamom na prehliadke Dolce and Gabbana, Zdroj: Profimedia

BRATISLAVA - Krásna a sympatická topmodelka Adrianna Čerňanová, je skutočnou hviezdou. Dokázala to aj na poslednej prehliadke Dolce and Gabbana menswear SS2019. Tam sa objavila aj po boku svojho partnera Adama. Pozrite sa ako to týmto dvom pristane nielen v súkromí!