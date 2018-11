Ďurianovej najhoršie chvíle: Muža navštevuje v base... Hrozí mu ďalších 15 rokov!

- Tento článok vás pred rokom zaujal najviac - TRNAVA - Niekdajšia markizácka hviezda Marianna Ďurianová (40) prežíva azda najnáročnejšie obdobie svojho života. Blondínku pravidelne vídať v Ústave na výkon trestu pri Trnave - chodí tam totiž navštevovať partnera a otca svojho synčeka Romanka, Romana Doležaja (41). Ten je obvinený z vydierania a lúpeže, za čo mu súd naparil 3,5 roka nepodmienečne. No na krku má toho viac - hrozí mu až 15 rokov vo väzení!

Takto si Marianna Ďurianová pred rokmi svoju budúcnosť zrejme nepredstavovala! Kedysi bola hviezdou televízneho spravodajstva, kráľovnou bulváru, pri nohách jej ležali vplyvní muži a teraz... Pravidelne ju vídať v base pri Trnave. Ako informuje týždenník Plus7dní, chodí tam navštevovať svojho partnera a otca malého Romanka, Romana Doležaja.

Ďurianovej nočná mora: Jej muž je podľa súdu vinný... Naparili mu niekoľko rokov!

Už v roku 2014 sa prevalilo, že o partnera Marianny Ďurianovej má záujem polícia. Mal sa zapliesť do lúpeže a vydierania. Navyše mal na krku aj obvinenie z podporovania zločineckej skupiny. Ukázalo sa totiž, že pravdepodobne patrí do zločineckej vetvy skupiny piťovcov. Začiatkom decembra 2015 už bolo jasné, že otec exmarkizáčkinho synčeka si v base posedí 3,5 roka. No na krku toho má oveľa viac.

Polícia má vraj rozpracované ďalšie prípady týkajúce sa skupiny piťovcov, medzi ktorými svieti aj Doležajovo meno. „V súvislosti s Romanom D. vedie Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru dve trestné konania. V jednom prípade ide o trestnú vec kvalifikovanú ako zločin podvodu, kde bolo vznesené obvinenie voči piatim osobám, pričom v súčasnosti je vec v prípravnom konaní, a preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ prezradili na polícii.

„V druhom prípade ide o trestnú vec kvalifikovanú ako obzvlášť závažný zločin krádeže, kde bolo vznesené obvinenie celkom voči siedmim osobám, pričom v súčasnosti je podaná obžaloba na Okresný súd Trnava,“ dodala polícia. Marianninho partnera tak v najbližšom čase čaká proces, v ktorom mu hrozí až pätnásťročné väzenie. Nechajme sa prekvapiť, či takéto náročné obdobie Ďurianová ustojí a bude pri svojom milom verne stáť aj naďalej.