Zomrel len deň pred narodeninami: Smrť milenky i tajomná manželka Brzobohatého...

PRAHA - Toto ste o ňom zrejme nevedeli! Od smrti herca Radoslava Brzobohatého (†79) ubehlo včera 6 rokov. Dnes by oslavoval 86. narodeniny. Slabosť pre zosnulého umelca malo veľa žien, no na jeho život však mali vplyv len niekoľké. Z nich sú najznámejšie jeho druhá manželka Jiřina Bohdalová a posledná manželka Hana Gregorová. Najväčším tajomstvom boli opradené dve ženy - jeho prvá láska a prvá manželka.

Toto sú jeho 4 osudové ženy! Všetky jeho manželky boli herečkami. Poslednou ženou herca Radoslava Brzbobohatého bola Hana Gregorová, s ktorou sa zoznámil v roku 1981 pri natáčaní filmu Noční jazdci vo Vysokých Tatrách. Slovenská herečka mu natoľko učarovala, že kvôli nej opustil predchádzajúcu ženu Jiřinu Bohdalovú. Po troch rokoch známosti sa Hane a Radkovi narodil jediný syn Ondřej. Gregorová však má ešte dcéru Rolu zo vzťahu s istým Jordáncom, ktorú si Radek adoptoval a dal jej svoje priezvisko.

Radoslav Brzobohatý a jeho posledná tretia manželka Hana Gregorová.

Pred Hanou bol Brzobohatý ženatý už so spomínanou Jiřinou Bodalovou. Zoznámili sa v roku 1964 pri natáčaní filmu Hvězda zvaná Pelyněk a v 70. rokoch boli najslávnejším hereckým párom. Deti spolu nemali. Jiřina mala z predchádzajúceho vzťahu dcéru Simonu a Radek mal tiež z prvého manželstva dcéru Radanu. Po rozchode s Radkom sa Jiřina už nikdy nevydala.

Jeho druhou ženou bola herečka Jiřina Bohdalová.

Najväčším tajomstvom hercovo života bola zrejme jeho mladosť, o ktorej mnohí takmer nič netušia. Jeho prvou ženou bola Jarmila Kolářová (83), ktorá bola jeho študentskou láskou a neskôr sa stala tiež herečkou. Vo filme si zahrala iba raz, a to v komédii Jak se krade milion z roku 1967. Keď sa brali, mali iba dvadsať rokov. Zoznámili sa v Prahe na DAMU, kde študovali herectvo. Po škole však dostali angažmán každý v inom meste.

Jeho prvou ženou bola Jarmila Kolářová .

„Keď on bol v Olomouci, ja som bola v Jihlavě. On si ma poistil tým, že ma priviedol do iného stavu,“ priznala pred rokmi pre český Blesk Kolářová, ktorá v roku 1961 porodila dcéru Radanu. Hoci sa vtedy presťahovali spoločne do Příbramu, ich vzťah sa nakoniec rozpadol kvôli práci. Radek dostal o rok neskôr prácu v Prahe a nastalo opäť odlúčenie. Po čase to ich vzťah neuniesol. Žili spolu 10 rokov, do tridsiatky, potom Jarmila požiadala o rozvod. Dnes žije v dome dôchodcov v Příbrame a teší sa z vnuka Josefa.

Pred ňou však bol Brzobohatý zamilovaný ešte do jednej ženy, o ktorej sa vie naozaj málo. Bola to jeho prvá láska - Svaťa Macháčková. Vzťah to bol vraj platonický, ale veľmi silný. Bola veľmi krásna, no napriek tomu nešťastná. Dokonca si siahla na život, čo Radka dlho trápilo. Vraj v osudný deň prišla za Radkovou mamou sa posťažovať. Mala partnerské problémy a chcela hovoriť s Brzhobohatým, žiaľ on nebol doma a už ju nezastihol. Osud to totiž zariadil inak.