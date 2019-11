Pre pozostalých po stredajších tragédiách sa zatiaľ vyzbieralo viac než 38-tisíc eur

BRATISLAVA – Do zbierky, ktorú v stredu spustili na portáli ludialudom.sk, sa zapojilo viac ako 2 300 ľudí. Pre pozostalých obetí nehody autobusu pri Nitre a nešťastia v Revúcej spolu doposiaľ vyzbierali vyše 38-tisíc eur. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli.

„Tieto udalosti navždy poznačia všetkých zúčastnených a ich rodiny. Najviac tých, ktorí sa budú musieť vyrovnávať so stratou milovaných - detí, vnúčat, súrodencov, rodičov a starých rodičov. Nečakaná tragická udalosť nás mnohých môže dostať aj do existenčných problémov, preto chceme pomôcť pozostalým aspoň zmierniť náklady spojené so stratou ich blízkych. Darované peniaze rozdelíme rovným dielom rodinám obetí. Pridajte sa a prejavme spolu solidaritu. Sila je v spájaní sa,“ uvádza v tlačovej správe autorka výzvy Zuzana Suchová.

Ľudia na výzvu okamžite reagovali a už po dva a pol hodine od jej zverejnenia bola vyzbieraná suma 10-tisíc eur. „V online priestore sa informácia o potrebe pomoci šíri rýchlo a pomoc prichádza okamžite. Zmierniť smútok pozostalých, žiaľ, nie je v našich silách, veríme však, že s pomocou darcov prispejeme aspoň k tomu, aby sme pozostalé rodiny odbremenili od finančnej záťaže spojenej so stratou ich najbližších,“ hovorí riaditeľ neziskovej organizácie Ľudia ľuďom Roland Kyška.

Čaputová vníma zbierku ako prejav súcitu a spolupatričnosti

Prezidentka Zuzana Čaputová vníma zbierku na pomoc rodinám, ktoré prišli pri tragickej nehode neďaleko Nitry o svojich najbližších ako prejav súcitu a spolupatričnosti. Uviedla to dnes po tom, ako si spolu s premiérom Petrom Pellegrinim uctili obete stredajšej nehody v obci Kolíňany pri Nitre. „Myslím, že to je najviac, čo teraz môžeme rodinám a pozostalým poskytnúť. Vnímam to ako akt zomknutia sa ľudí a spoluúčasť na tej bolesti,“ vyhlásila. Dodala, že je veľmi vďačná všetkým, ktorí sa rozhodli do zbierky prispieť.

Z obce Kolíňany pochádzalo až deväť z dvanástich obetí tragickej nehody, bol medzi nimi aj manželský pár, po ktorom zostali deti. Starosta Róbert Balkó aj preto už vo štvrtok v priestoroch obecného úradu v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre a ďalšími inštitúciami zriadil centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia. Príbuzní obetí v ňom okrem psychologickej podpory nájdu pomoc aj v podobe riešenia záležitostí, ktoré súvisia s nečakaným odchodom ich blízkych, v niektorých prípadoch aj živiteľov rodín.

Pri stredajšej autobusovej nehode Nitrianskych Hrnčiarovciach zomrelo 12 ľudí, ďalších 20 sa zranilo. Tri ľudské životy si vyžiadala aj povodeň v meste Revúca. Prúd rozvodnenej rieky Muráň strhol tri ženy, ktoré zachraňovali zvieratá v miestnom zvieracom útulku.