VOĽBY 2020 Veľa útokov a málo debaty o programoch: Politológovia hodnotia priebeh kampane

„Kampaň je zatiaľ štandardná a je ovplyvnená celkovou situáciou na slovenskej politickej scéne. Máme tu viac strán so šancou dostať sa do parlamentu. Nóvum tkvie v tom, že na scéne je niekoľko nových politických strán s predpokladom umiestniť sa na vrchných priečkach, ako sú koalícia strán PS/Spolu či strana Za ľudí,“ povedal Mesežnikov. Podľa politológa Marušiaka tu na jednej strane panuje veľká nespokojnosť so Smerom-SD, no na strane druhej ostatné politické subjekty nevedia, ako získať jeho voličov.

Vládna strana Roberta Fica sa v kampani zamerala predovšetkým na útoky na opozičné politické strany. Zverejnila niekoľko videí, v ktorých opozíciu zosmiešňuje a poukazuje na jej neodbornosť či neschopnosť dohodnúť sa. Mesežnikov zdôraznil, že Smer nikdy úplne nevynechal útoky v kampani, len to teraz robí viditeľnejšie. „Snažia sa virálnym spôsobom rozširovať svoje produkty. Súvisí to s tým, že sa strana dostala pod silnú paľbu a je jej pripisovaná zodpovednosť za prerastanie mafie do štátnej správy,“ vysvetlil politológ.

Opozícia preto podľa neho Smer v kampani nešetrí a vládna strana reaguje tak, že sa snaží odvrátiť pozornosť od vlastných káuz práve útokmi na adresu opozície. Podľa Marušiaka je to prejavom krízy, keďže Smer nevie povedať, čo by mal ďalej robiť. „Smer sa pomaly zmieruje s úlohou v opozícii a domnieva sa, že podobne ako v rokoch 2010 až 2012 získa práve na neschopnosti opozičných strán zostaviť vládu,“ ozrejmil politológ. Dodal však, že Smer nie je jediný, kto robí negatívnu volebnú kampaň.

Kampaň sa ešte vyostrí

Obaja politológovia očakávajú, že kampaň sa mesiac a pol pred voľbami ešte vyostrí. „Keď budú na rade diskusie, na ktorých sa budú zúčastňovať politickí súperi, tak to bude oveľa ostrejšie,“ myslí si Mesežnikov. Marušiak doplnil, že vyhrotenie kampane prichádza bezprostredne pred voľbami. „Môžu sa objaviť rôzne kauzy a škandály, ktoré budú na seba strany vyťahovať a ktoré im prípadne môžu zlomiť krk,“ uzavrel politológ zo SAV.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára od 7:00 do 22:00. Volebná kampaň sa oficiálne začala 5. novembra a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.