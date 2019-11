Situácia je ťažká na vládnutie, hrozí multikoalícia a pád vlády, tvrdí Danko

BRATISLAVA - Situácia v slovenskej politike je ťažká na vládnutie. Myslí si to predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko. Po parlamentných voľbách podľa neho hrozí multikoalícia a pre nestabilitu politických strán v nej aj pád vlády. V rozhovore povedal, že nemá v budúcnosti záujem sedieť za stolom s lídrami SaS, OĽaNO či Sme rodina. Otázne je podľa neho aj to, aký bude Smer-SD na čele s premiérom Petrom Pellegrinim.

"Ako chcete s človekom, ktorému sa vždy rozpadá politický klub, vládnuť," podotkol Danko v súvislosti s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. V tejto súvislosti poukázal aj na odchod viacerých poslancov z klubu SaS. Aj to podľa neho môže nasvedčovať, že by takéto strany mohli v budúcnosti položiť vládu. "Takmer celá opozícia sú 'prezliekači' kabátov," dodal.

Danko tiež v tejto súvislosti poukázal na konflikt predsedu Smeru-SD Roberta Fica s premiérom Pellegrinim. "Ja som počas septembra videl, že kým Pellegrini nemal istotu, že bude lídrom kandidátky, to napätie bolo veľké," tvrdí. Dodal, že si nie je istý, aký bude Smer-SD do budúcna a nevie ani to, či sa s Pellegrinim na čele nezmení aj ich hodnotová orientácia. "Ak by Pellegrini otváral otázky, s ktorými SNS má problém, tak je to jednoducho problém. Samozrejme, neviem ani, akú politickú moc si dohodnú, musíme počkať na voľby," povedal.

Danko nateraz však nechce hovoriť o tom, s kým by do koalície po voľbách išiel. Hovoriť chce skôr s voličmi o tom, čo SNS dokázala urobiť za posledné roky pre ľudí. "V každej spoločenskej sfére sme pomohli. Ľudia o tom nevedia. Keď sa ma pýtajú, čo sme urobili a ja im to vysvetľujem, tak som prekvapený, že to nespájajú s tým, čo majú v peňaženkách," hovorí šéf národniarov.

SNS bude proti Istanbulskému dohovoru

V súvislosti s prioritami strany poukázal na to, že SNS bola a bude napríklad proti Istanbulskému dohovoru a je za reformu EÚ. Treba sa podľa neho baviť aj o spolupráci európskych armád či o rozširovaní Únie o krajiny západného Balkánu. Naďalej odmieta napríklad tému adopcií detí homosexuálmi.

Voliči si podľa neho musia uvedomiť, že treba voliť stabilné strany, ktorým neodchádzajú členovia. V opačnom prípade vidí Danko garanciu predčasných volieb. SNS je podľa neho schopná vládnuť a verí, že Slováci si uvedomia, že tou zdravou strednou cestou môže byť práve jeho strana. "Keď to nebude teraz, tak to môže byť o štyri roky. Nedá sa žiť v tom, že každý tu je individualista a exhibicionista a každý si robí čo chce," skonštatoval. Zdôraznil tiež, že je hrdý na stabilitu SNS, pretože im z klubu neodišiel ani jeden poslanec. "U nás sú férové pravidlá. U nás platí, že držíme pokope," tvrdí.