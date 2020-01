SaS ponúka voličom 1144 riešení: Najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami, tvrdí Sulík

"Budeme preferovať všetky opatrenia, ktoré nastolia spravodlivosť, obmedzia byrokraciu a znížia korupciu," uviedol Sulík. V prípade úspechu vo voľbách je však presvedčený, že väčšinu opatrení z ich programu by sa podarilo dostať do programového vyhlásenia vlády. "Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, ale tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami," povedal Sulík. Ako príklad uviedol vlaky zadarmo, ktoré by strana nahradila zľavami, ktoré by sa vzťahovali aj na autobusovú dopravu. Namiesto obedov zadarmo by občanom dali vyšší daňový bonus na dieťa.

Sulík zopakoval, že SaS si vie predstaviť spoluprácu so všetkými stranami okrem Smeru-SD, SNS a ĽSNS. Od utorka (14. 1.) chcú predstavitelia strany chodiť po Slovensku a konkrétne riešenia z programu s názvom Návod na lepšie Slovensko predstavovať voličom. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Voľby do Národnej rady SR budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.