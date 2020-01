VOĽBY 2020: Účasť fašistov vo vládnej koalícii by priniesla stratu dôstojnosti, tvrdí Javorková

BRATISLAVA - Účasť fašistov vo vládnej koalícii by priniesla stratu dôstojnosti Slovenska a na mape Európy by vznikla nie čierna, ale hnedá škvrna. Upozornil na to Ústredný zväz židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) na Slovensku. Verí však, že relevantné politické strany zotrvajú na svojich predvolebných postojoch a koaličný potenciál fašistov ostane nulový. Informovala o tom Tatiana Javorková z ÚZŽNO.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa nedávno vyjadrila, že ak si voliči zvolia strany, ktoré sú so stranou Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) ochotné a schopné vytvoriť vládu, musela by ju vymenovať, lebo by nemala inú možnosť, ako rešpektovať voličov. „Aj fašizmus v Nemecku sa dostal k moci demokratickým spôsobom. K čomu to celé viedlo, nám ukazuje história."

Na pietnom podujatí v Osvienčime prezidentka prehlásila, že „fašizmus je stále živý aj u nás, v našej spoločnosti, a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme spoločnými silami urobili všetko pre to, aby sa opäť nedostal k moci“. "Toto vyhlásenie a hodnotový systém, ku ktorému sa prezidentka hlási, nám dávajú nádej, že aj napriek jej pochopiteľnej snahe o dodržanie doterajších „zaužívaných“ povolebných postupov, bude prezidentka aktívne chrániť spoločnosť pred ambíciami neofašistov podieľať sa na moci v štáte," podotkol ÚZŽNO.

Podľa posledného prieskumu agentúry FOKUS majú kotlebovci 12,8 percenta a sú na druhej priečke za stranou Smer - sociálna demokracia. ĽSNS neraz vyjadrila nenávisť voči Rómom. Člen tejto strany Milan Mazurek ako poslanec Národnej rady SR vo vysielaní Rádia Frontinus v októbri 2016 napríklad povedal, že „150 miliónov eur sa použije iba na domy z týchto cigánskych osád, ľudí, ktorí pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič, práve naopak, rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém“.