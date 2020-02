VOĽBY 2020 Smer-SD chce mimoriadnu schôdzu kvôli trinástym dôchodkom a prídavkom: Bugárovci ju nepodporia

Na tlačovej besede to povedal premiér a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini. Prídavok na deti by sa mal od začiatku budúceho roka zvýšiť z 24,90 eura na 50 eur a trináste dôchodky by sa mali penzistom prvýkrát vyplácať už v decembri tohto roka. "Bude to znamenať 300 eur navyše na prídavkoch na deti na každé jedno dieťa," povedal. Strana Smer-SD chce iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by poslanci tieto návrhy schválili v skrátenom legislatívnom konaní. "Požiadame našich poslancov a poslanecký klub, aby spolu s poslancami z iných poslaneckých klubov sa podpísali pod zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR," povedal Pellegrini.

"Rodiny nemôžu čakať a trpieť tým, akým chaosom môže byť táto krajina poznačená po nasledujúcich parlamentných voľbách," tvrdí predseda vlády. Zvýšenie prídavkov na deti si podľa Pellegriniho vyžiada približne 300 miliónov eur ročne a zavedenie trinástych dôchodkov zhruba 500 miliónov eur ročne, z ktorých treba odpočítať 160 miliónov eur, ktoré sa už vyplácajú na vianočné príspevky. "Som presvedčený o tom, že štát takéto výdavky zvládnuť musí," zdôraznil. O zvolanie mimoriadnej schôdze sú podľa Pellegriniho informovaní obaja koaliční partneri. Zvolanie schôdze by podľa Pellegriniho mala podporiť SNS. "Uvidíme, ako sa k tomu postaví predseda Mostu-Híd Béla Bugár, ale aj on bol informovaný už vopred o tejto našej iniciatíve," tvrdí podpredseda Smeru.

Mimoriadnu schôdzu parlamentu by chcel Smer využiť aj na riešenie situácie s Istanbulským dohovorom. "S predsedom národnej rady sme sa dohodli, že ak bude zvolaná schôdza národnej rady, tak by mala obsahovať aj bod, v ktorom sa národná rada raz a navždy vysporiada a zastaví ratifikáciu Istanbulského dohovoru," uviedol Pellegrini.

Starobní dôchodcovia by mali dostávať trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je aktuálna priemerná suma starobnej penzie. Poberatelia ostatných druhov dôchodkov majú dostávať vždy v decembri trinásty dôchodok vo výške, ktorá takisto zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku. Pri predčasných dôchodcoch má ísť o 433 eur, invalidných penzistoch s mierou postihnutia nad 70 percent 379 eur, invalidných dôchodcoch pri miere postihnutia do 70 percent 209 eur, vdovy majú poberať trinásty dôchodok v sume 263 eur, vdovci 208 eur a poberatelia sirotských dôchodkov 138 eur.

Most-Híd nepodporí zvolanie mimoriadnej schôdze

Strana Most-Híd podľa jej predsedu Bélu Bugára nepodporí zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu o legislatívnych návrhoch Smeru-sociálnej demokracie v otázkach Istanbulského dohovoru, zdvojnásobenia prídavkov na deti a zavedení 13. dôchodku. „Poslanci strany Most-Híd sa nezúčastnia rokovania v skrátenom legislatívnom konaní o týchto návrhoch,“ vyhlásil Bugár a dodal, že začína „cítiť populizmus u koaličných partnerov“. Postoj strany zdôvodnil tým, že ešte v decembri sa v koalícii dohodli, že parlament prerokuje len tie návrhy zákonov, ktoré vráti prezidentka späť do snemovne. Aj preto koalícia odmietla opozičné návrhy v parlamente. „Dané slovo musí platiť,“ zdôraznil Bugár.

O návrhoch Smeru zaviesť 13. dôchodok a dvojnásobne zvýšiť rodinné prídavky šéf Mostu-Híd povedal, že môžu v rozpočte urobiť až „800-miliónovú dieru“, čo považuje za nezodpovedné. Pripomenul tiež, že vláda už prijala návrhy o obmedzení výdavkov. Na tému Istanbulského dohovoru Bugár uviedol, že Národná rada SR dvakrát dala stop tomuto dokumentu. Podľa neho neexistuje žiadna inštancia, ktorá by mohla donútiť parlament, aby Istanbulský dohovoru znovu prerokoval. „Nie je platný a nebude platný, kým ho Národná rada SR neodsúhlasí a Národná rada SR ho odmietla. Takisto ho odmieta aj strana Most-Híd,“ dodal Bugár.