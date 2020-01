VOĽBY 2020: Záujem o naše videá svedčí o tom, že kampaň Smeru má efekt, tvrdí Raši

"To, čo robíme, robíme preto, aby to padlo na úrodnú pôdu, a doterajší záujem svedčí o tom, že sa nám to darí a pomáha nám to splniť náš cieľ - vyhrať parlamentné voľby," zdôraznil podpredseda strany. Priznal, že sa mu veľmi páčilo najmä video, kde predseda strany Robert Fico prirovnáva lídrov opozície k neposlušným deťom v škôlke.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.