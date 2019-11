PRIESKUM prezradil, ktoré strany si najviac konkurujú: Týmto by dali voliči svoj druhý hlas

BRATISLAVA – Parlamentné voľby sa blížia. Zhruba o tri mesiace pristúpime k volebným urnám a rozhodneme, kto bude vládnuť ďalšie štyri roky. Najnovšie prieskumy ukazujú, že opozičné a mimoparlamentné strany by dokázali zostaviť koalíciu. Pozreli sme sa na to, komu by voliči dali tzv. druhý hlas. Smer by si vymenil voličov so SNS, PS/SPOLU s kiskovcami. Najvernejších voličov má KDH.

Pokiaľ by ste si nemohli vybrať vašu stranu, koho by ste volili? Odpoveď na túto otázku ponúka prieskum agentúry MVK v dňoch 5. až 12. novembra 2019. Najvernejších voličov má KDH, najmenší problém so zmenou strany by zrejme mali voliči koalície PS/SPOLU. Najviac voličov, ktorí sa nevedia rozhodnúť, má Strana maďarskej komunity.

Smer a SNS by si vymenili voličov

Podľa posledného prieskumu ostáva najsilnejšou stranou vládny Smer-SD. Ak by si ich voliči nemohli vybrať, zvolili by SNS. Ďalšou voľbou by bola Kotlebova ĽSNS a Vlasť. Isté percento voličov Smeru by zvolilo aj Dobrú voľbu Tomáša Druckera. Niečo vyše 16 percent voličov by nikoho iného nevolila. Smer by neoslovil voličov Za ľudí, SaS, PS/SPOLU ani vládneho Mosta-Híd.

GRAF Pre voličov Smeru je tzv. druhým hlasom SNS

Najmenej by Smer oslovil Hnutie pracujúcej chudoby a OĽaNO (obe 0,6 %). Smer by si prehodil voličov so SNS. Pre voličov národniarov by bola druhou voľbou strana Smer. Niečo vyše desať percent voličov KDH by takisto volilo SNS. Voliči hnutia Sme rodina by zvolili stranu Za ľudí, na druhom miesto skončila Kotlebova ĽSNS a treťou možnosťou by bola Dankova SNS.

Zdroj: mvk

Pre voličov PS/SPOLU nie je zmena problém

So zmenou strany by nemali až taký problém voliči novej koalície PS/SPOLU. Zdá sa, že by si z politického spektra vedeli vybrať. Pre takmer 37 percent voličov by bola druhou voľbou strana Za ľudí. Za nimi nasleduje strana SaS a OĽaNO. Až 9 deväť percent voličov novej koalície by si vybralo Dobrú voľbu. Naopak najmenej ľudí by zvolilo SNS alebo Smer.

GRAF Voliči PS/SPOLU by sa uchýlili ku Kiskovi

Pre SaS-károv aj pre Druckerovu Dobrú voľbu by bola druhou voľbou koalícia PS/SPOLU. Prekvapili však voliči odídencov zo SaS. Ak by nemohli dať hlas Demokratickej strany, zvolili by Smer.

Zdroj: mvk

Zdroj: mvk

Kiskovci by volili novú koalíciu

Pre Kiskových voličov by bola druhou voľbou práve koalícia PS/SPOLU. Zdá sa, že voliči týchto strán majú k sebe blízko. Napriek tomu, že programovo sa tieto strany v mnohých témach líšia. Ďalšou stranou, ktorú by si voliči Za ľudí zvolili je OĽaNO. Treťou možnosťou by bola Sme rodina, ku ktorej by sa uchýlilo necelých 14 percent voličov z opýtanej vzorky. Voliči Andreja Kisku by si však ako náhradu nevybrali ani jednu z vládnych strán.

Zdroj: mvk

GRAF Kiskovi voliči by prešli ku koalícii PS/SPOLU

Čo sa týka Mosta-Híd, jeho voliči zrejme prejdú k SMK. Túto možnosť by si zvolilo takmer 58 percent ľudí. Za nimi nasleduje Kiskova strana Za ľudí a KDH. To isté platí aj v prípade SMK, pre Most by sa rozhodlo niečo vyše 16 percent. Za Mostom nasleduje OĽaNO a koalícia PS/SPOLU.

Zdroj: mvk

Voličov by si vymenili aj strany Vlasť a ĽSNS.

Zdroj: mvk

Preferencie podľa prieskumu

Voľby by podľa prieskumu MVK vyhral Smer-SD (19,1 %), nasledovala by koalícia PS/Spolu (9,7 %) a ako ďalšia sa umiestnila strana ĽSNS (8,9 %). Štvrté miesto by získala nová strana Za ľudí (8,8 %), piate by bolo OĽaNO (7,9 %), ktoré by bolo hneď pred KDH (7,6 %). Národniari z SNS by získali rovných sedem percent a Sme rodina 6,5 percent. Ostatné strany by skončili pred bránami parlamentu.

Zdroj: mvk ​

Pri niektorých stranách vychádzali identické preferencie. Dôvodom sú preferencie samotnej strany, ale aj výskumná vzorka. „Ak má strana nízke preferencie, vo výskumnej vzorke je zastúpená malým počtom respondentov a pri ďalšej segmentácii (napr. podľa pridelenia druhého hlasu) dochádza žiaľ k situáciám, že výpočet percent sa opiera o malý počet ľudí ľudí – a výsledok je potom vyjadrený rovnakým číslom. Takže nejedná sa o chybu, ale o limit výskumnej vzorky,“ vysvetlil Pavel Haulík z MVK.