Koalícia prišla definitívne o ďalšieho poslanca: Kresák ide k Druckerovi! Dobrá voľba nie je klon Smeru

Informáciu priniesol Denník N. Peter kresák vstupuje do Dobrej voľby. Členom strany nebol, no je naklonený, aby sa členom Druckerovej strany stal. Ponuky dostal od viacerých strán, no nakoniec sa rozhodol pre stranu s dvojpercentnými preferenciami.

Dobrá voľba nie je klon Smeru

Dôvodom bolo to, aby nemohol byť obvinený z toho, že z klubu Mosta vystúpil z karieristických dôvodov. „Túto výčitku by som iste počul, ak by som išiel kandidovať do strany, ktorá má jasnú šancu na zvolenie. No človek by mal do strany vstupovať preto, lebo sa stotožnil s programom a ľuďmi, ktorí ju reprezentujú," uviedol Kresák. S vystupovaním Druckera sa stotožňuje, rovnako aj s krokmi Kurilovskej, Cséfalvayovej či Martina Fedora.

„Doterajšie vyjadrenia Tomáša Druckera voči iným politikom nikdy neboli agresívne. Páči sa mi, že sa tu nepoužívajú divadelné sľuby," povedal. Zároveň odmieta, že by bola Dobrá voľba klonom Smeru. „Takéto vyjadrenia ma mrzia, lebo to tak nie je. Veď Tomáš Drucker sa už vyjadril, že s takým Smerom, aký vidíme dnes, by len ťažko išiel do spolupráce," dodal s tým, že sa neobáva vládnej koalície, z akej teraz odchádza.

Čakal som, kým koalícia prestane fungovať

Kresák mal dlhodobo problém s Mostom, ale aj s koalíciou dlhodobo a s viacerými hlasovaniami v parlamente sa nevedel stotožniť. „Chcel som vydržať, pokiaľ sa dá, teda do začiatku volebnej kampane. Bélovi Bugárovi som povedal už pred dosť dlhým časom, že sa nebudem uchádzať o zvolenie na kandidátke Mosta-Híd. Vedel, že so mnou sa už počítať nedá. No nechcel som robiť vyhlásenia o odchode unáhlene, ale počkať, kým koalícia oficiálne prestane fungovať, lebo koaličná zmluva prestane platiť," uviedol Kresák.

Odchod z klubu Mosta-Híd

Peter Kresák oznámil, že odchádza z klubu Mosta-Híd koncom októbra. Dôvodom bolo avizované spájanie Mosta-Híd s určitými stranami. Členom strany Most-Híd nebol. Už vtedy nevylúčil spoluprácu s Dobrou voľbou Tomáša Druckera. Kresák bol vtedy aj na ustanovujúcom sneme strany Dobrá voľba. „Mám problém s niektorými politickými rozhodnutiami, ktoré sa v súvislosti s prípravou kampane udiali,“ povedal vtedy Kresák.

„Ide napríklad o spájanie sa s inými menšinovými stranami, ktoré dlhé roky Most kritizovali a zrejme sú podporované aj zo zahraničia,“ dodal poslanec s tým, že Mostu-Híd drží palce a verí, že maďarská strana bude mať v parlamente po voľbách svoje zastúpenie.

Kresák je pre Druckera prínosom

S Petrom Kresákom majú viacerí členovia Dobrej voľby profesionálne aj ľudsky dobrý vzťah, uviedol vtedy pre Topky Tomáš Drucker. „Aj v minulosti spolupracoval s viacerými z nich aj na rôznych odborných návrhoch. Rovnako komunikujeme spolu v otázkach programu Dobrej voľby,“ povedal. „Vážim si ho ako vynikajúceho odborníka na ústavné a štátne právo a ak by sa rozhodol pripojiť k Dobrej voľbe, určite by bol pre náš tím prínosom,“ dodal Drucker.

Odchádza aj Gál

Krátko po Kresákovi oznámil svoj odchod aj minister spravodlivosti Gábor Gál. Koncom októbra oznámil, že nebude na kandidátke Mosta-Híd v parlamentných voľbách 2020. „Dôvodov je veľmi veľa, sú politické i nepolitické," uviedol. „Pán Gál, na rozdiel od pána Kresáka, o svojom rozhodnutí predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára informoval ešte v lete. Pán Gál zo strany neodchádza, s Mostom bude spolupracovať na odbornej úrovni," uviedla vtedy pre Topky hovorkyňa Mosta Klára Magdeme.