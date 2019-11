Na základe odhalených komunikácií podala advokátska komora štyri sťažnosti

„Je neprijateľné, ak advokát organizuje a ovplyvňuje disciplinárne a trestné konanie voči prokurátorovi a snaží sa o jeho diskreditáciu. Je neprijateľné, ak advokát píše rozhodnutia súdu namiesto sudcu. Je neprijateľné porušenie advokátskej mlčanlivosti, ak advokát zverejňuje informácie o klientoch bez ich súhlasu, ako aj poskytne informácie inej osobe. Je neprijateľné, ak advokát porušuje advokátske predpisy a výrazným spôsobom znižuje dôstojnosť a dobré meno advokácie," uviedla Donevová.

Podľa nej je v záujme každého advokáta, ako aj samotnej advokácie, vymedziť sa voči uvedenému konaniu a zasiahnuť. „Každé takéto konanie je pre nás neakceptovateľné a všetky podozrenia z neho, o ktorých sa dozvieme, prešetrujeme prostredníctvom Revíznej komisie SAK," zdôraznila.

Hrozí aj vyčiarknutie zo zoznamu advokátov

Hovorkyňa zároveň pripomenula, že revízna komisia každoročne príjme a prešetruje okolo 500 sťažností na konanie advokátov. „Nezávislé dvojinštančné disciplinárne senáty každoročne vedú a rozhodnú viac ako 100 disciplinárnych konaní voči advokátom. Advokátovi môže byť udelený disciplinárny postih od napomenutia cez peňažnú pokutu, až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov. Ak sa advokát dopustí konania v zmysle Trestného zákona, máme efektívne nástroje na pozastavenie jeho činnosti a následné vyčiarknutie zo zoznamu advokátov," uviedla Donevová. Dodala, že prepismi z aplikácie Threema zatiaľ SAK nedisponuje, reagovať tak môžu až na informácie zo súdneho konania zverejnené v médiách.

Podľa medializovaných informácií Marian Kočner v rámci aplikácie Threema komunikoval napríklad so svojím advokátom Marekom Parom aj o prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľovi Špirkovi. Ten v roku 2018 informoval médiá o údajných podozreniach na korupciu pri obstarávaní sieťových komponentov na ministerstve vnútra. Polícia však tento rok konanie vo veci zastavila.

V hlavnej úlohe znovu Kočner a jeho Threema

„Vykonaným vyšetrovaním pred začatím trestného stíhania boli zistené skutočnosti, ktoré neodôvodňovali jeho začatie," skonštatovalo Prezídium Policajného zboru. Portál postoj.sk pripomenul, že Para zastupoval Ľuboša Vargu, ktorý v roku 2016 uzatvoril so Špirkom dohodu o vine a treste za daňové podvody. Neskôr na prokurátora podal trestné oznámenie za to, že údajne zneužil ich súkromný rozhovor na spísanie zápisnice o spomínanom podozrivom tendri. Prokuratúra však zrušila obvinenie voči Špirkovi a záležitosťou sa potom zaoberala disciplinárna komisia Generálnej prokuratúry SR.

„Zhruba tri týždne pred tým, ako ho disciplinárka očistila, sa Para pýta cez Threemu Mariana K., či sa vie spýtať Tibora, ako prebieha disciplinárka so Špirkom a či má podať opravný prostriedok podľa 363 Trestného poriadku proti zrušeniu jeho obvinenia," napísal portál postoj.sk s tým, že Tiborom mysleli vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Marian K. podľa portálu odpísal: „Máš podať 363 a skúsiť to medializovať, aby bol Čižnár (generálny prokurátor Jaromír Čižnár) pod tlakom. Ale to si ešte preberieme. Zatiaľ priprav 363. A skúsime ju rozumne umiestniť."

Portál v tejto súvislosti pripomína, že paragraf 363 je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým môže generálny prokurátor zrušiť rozhodnutie prokurátora. „V tomto prípade išlo Marianovi K a Parovi o to, aby Čižnár zrušil rozhodnutie, ktorým zrušili obvinenie voči Špirkovi, teda chceli docieliť, aby bol Špirko opäť trestne stíhaný," uvádza portál.