Pokračuje pojednávanie s Kočnerom v kauze zmenky: FOTO Top momenty z prvého dňa

Marian Kočner a Pavol Rusko sú obžalovaní z falšovania miliónových zmeniek TV Markíza

Pondelňajšie pojednávanie trvalo od 9:00 rána až do 20:00

Objavila sa tretia, doposiaľ nezverejnená, komunikácia. Malo ísť o správy medzi Marianom Kočnerom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom. Sudca ani túto nedovolil čítať ​​

Kočner mal dvojhodinový monológ, neskôr niekoľko hodín vypovedal na otázky prokuratóra, advokátov, obhajcov aj sudcov

Obžalovaný Kočner nepôsobil nervózne, na pojednávanie prišiel dokonale upravený v novom obleku a drahých topánkach

Vypovedať prišiel aj Peter Tóth, ktorý je v pozícii svedka. Na návrh prokurátora Jána Šantu bola z jeho výpovede vylúčená verejnosť

Kočner si vybral dvoch dôverníkov - Martina Daňa a redaktora denníka SME Adama Valčeka. Valček po porade so svojím advokátom odmietol byť Kočnerovým dôverníkom

Rovnako, po porade so šéfredaktorom, odmietol aj Rastislav Striško z televízie Joj

​Osem hodín trvalo v poradí siedme hlavné pojednávanie v kauze falšovania zmeniek, v ktorej sú obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko. Kočner po vyše roku prvýkrát predstúpil pred novinárov a senát a v kauze zmenky vypovedal.

Ešte pred jeho výpoveďou navrhol prokurátor Ján Šanta prečítať tretiu, doteraz nespomínanú komunikáciu medzi Kočnerom a Norbertom Bödörom. Sudca to však nepovolil. Kočnerov obhajca Marek Para vzniesol námietku zaujatosti voči predsedovi senátu Emilovi Klemaničovi. Po porade senát rozhodol, že sa námietkou zaoberať nebude.

Sebavedomý Kočner

Kočner počas svojho dvojhodinového monológu pôsobil sebavedomo a čím dlhšie rozprával, tým si bol sám sebou istejší. Často zvyšoval hlas a urážal novinárov. Miestami vyzeral ako na svojich tlačových konferenciách.

Po vyše roku v väzbe sa na verejnosti objavil ostrihaný, s nafarbenými vlasmi, viditeľne chudší, no aj v tvári strhanejší. Na sebe mal nový oblek a na nohách drahé topánky. Očividne si svoju výpoveď s advokátmi dobre natrénoval aj napriek tvrdeniu, že v leopoldovskej väznici má prideľovanú rovnakú miestnosť, ktorá je podľa Kočnera odpočúvaná. Pri jeho odpovediach Marek Para len s miernym úsmevom uznalivo pritkyvoval.

Výpoveď Tótha bez verejnosti

Na rad prišla aj dlhoočakávaná výpoveď Petra Tótha, ktorý bol Kočnerov kamarát a tiež preňho sledoval novinárov. Tóth v pondelok požiadal o policajnú ochranu. Predseda senátu sa ho na úvod spýtal, či by mohla prítomnosť obžalovaného Kočnera negatívne ovplyvniť jeho výpoveď. "Prítomnosť obžalovaného ma absolútne nerozrušuje," odpovedal Tóth.

Práve Tóth odovzdal Kočnerov mobil, z ktorého sa podarilo rozšifrovať komunikáciu z mobilnej aplikácie Threema. Urobil tak však až niekoľko mesiacov po vraźde novinára Jána Kuciaka, z ktorej objednávky je Kočner obvinený.

​Bez verejnosti, no s dôverníkmi

Výpoveď Tótha však prebiehala bez verejnosť. Na návrh prokurátora Šantu ju predseda senátu z pojednávacej miestnosti vylúčil. Kočner si však mohol vybrať dôverníkov. "Navrhovali by sme Martina Daňa a Adama Valčeka," povedal so smiechom Marek Para. Valček odmietol, Martin Daňo úlohu prijal, čo nikoho neprekvapilo. Dôverníci mohli ostať, no o ničom, čo pred súdom povie Tóth, nemôžu hovoriť.

Keďže Valček odmietol, obhajoba navrhla Rasťa Striška z televízie Joj, ten však po porade so šéfredaktorom rovnako odmietol. Dobrovoľne sa neprihlásil nikto z novinárov. Ako druhý dôverník ostala napokon filmárka Zuzana Piussi. Tóthova výpoveď bude pokračovať aj v utorok, rovnako bez verejnosti.