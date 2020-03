VOĽBY 2020 Muž, ktorý napadol volebného komisára si zavaril: Polícia ho už stihla obviniť

„Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia, v prípade dokázania viny mu hrozí až trojročné väzenie,“ uviedla. Spresnila, že k útoku došlo po tom, ako ho člen komisie požiadal, aby podpísal prevzatie volebných lístkov. „Muž to odmietol a začal komisii vulgárne nadávať. Po upozornení sa snažil zovretou päsťou niekoľkokrát udrieť do oblasti hlavy predsedu komisie, ktorému sa údery našťastie podarilo odvrátiť. Zranenia neutrpel žiadne,“ povedala.

Mésarová dodala, že na priebeh parlamentných volieb na území Košického kraja dohliadalo 700 policajtov rôznych zložiek a bežný výkon služby vykonávalo ďalších viac ako 400 policajtov. Okrem uvedeného incidentu počas bezpečnostných opatrení nezaznamenali žiadne hromadné narušenie verejného poriadku.