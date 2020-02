VOĽBY 2020 Vo Veľkom Krtíši zomrela členka komisie, v Banskej Bystrici volič

VEĽKÝ KRTÍŠ - Krátko pred otvorením volebnej miestnosti v okrsku číslo 10 vo Veľkom Krtíši umrela členka volebnej komisie. Potvrdil to prednosta Okresného úradu vo V. Krtíši Marián Siekela.

"Stalo sa to ešte počas prípravy miestnosti na voľby. Členka komisie, staršia pani, išla na toaletu, pričom odpadla. Privolaný lekár už len konštatoval smrť," uviedol Siekela. Prípad na mieste prešetrovala polícia.

V Banskej Bystrici zomrel volič priamo vo volebnej miestnosti

Vo volebnom okrsku č. 4 na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici skolaboval 79-ročný volič. "Zavolali mu záchranku, zachrániť sa ho však už nepodarilo," uviedla banskobystrická krajská hovorkyňa polície Mária Faltániová s tým, že čakajú na obhliadajúceho lekára. Podľa hovorkyne bude úmrtie pravdepodobne vyhodnotené ako úmrtie bez cudzieho zavinenia.

"Volebnú miestnosť zatvorili na pol hodinu, pokiaľ telo presunuli do inej miestnosti, takže tam bude o polhodinu posunutý čas volieb," doplnila. Podľa zapisovateľky okresnej volebnej komisie v Banskej Bystrici Dagmar Albertovej členovia volebnej komisie v súlade so zákonom miestnosť na nevyhnutný čas uzavreli a voľba tu bude posunutá do 22:30.