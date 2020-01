Voľby 2020: Opozícia chce meniť Zákonník práce a znižovať daňovo-odvodové zaťaženie

"Zákonník práce je pre zamestnancov neprehľadný. Ťažko sa v ňom orientujú i samotní zamestnávatelia, najmä z radov malých a stredných firiem, ktorí nedisponujú vlastnými právnymi kapacitami," uviedla expertka strany Za ľudí na sociálnu politiku Vladimíra Marcinková. Podľa nej je preto potrebné pripraviť a prijať jednoduchý, moderný a zrozumiteľný pracovný kódex, umožňujúci na mieru šité dojednanie vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pracovnoprávna legislatíva by podľa Marcinkovej nemala vytvárať prekážky aktuálnym trendom zamestnávania, ako je práca z domu, telepráca či fenomén zdieľanej ekonomiky.

Liberáli navrhujú, aby sa Zákonník práce menil vždy len k 1. januáru. "Zjednotíme a zjednodušíme pravidlá pre dohody o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov," informovala o zámeroch strany SaS jej hovorkyňa Katarína Svrčeková. Sulíkovci tiež navrhujú zdobrovoľniť poskytovanie rekreačných poukazov, znížiť zákonné obmedzenia pri dočasnom pridelení zamestnancov medzi zamestnávateľmi a upraviť osobnú asistenciu pre osoby s ŤZP v súvislosti s ich rehabilitáciou a zaradením na trh práce.

"Zjednodušíme aj nahlasovania do Sociálnej poisťovne," povedala hovorkyňa liberálov. Zámerom SaS je tiež vypustiť zo Zákonníka práce tzv. minimálne mzdové nároky, teda šesť úrovní minimálnej mzdy podľa stupňa kvalifikácie zamestnanca. "Minimálna mzda bude stanovená ako 50 % priemernej mzdy v hospodárstve," dodala hovorkyňa SaS. Poslanci za Smer-SD pritom v parlamente presadili, aby minimálna mzda v roku 2021 tvorila 60 % z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019.

Expert hnutia OĽaNO

Zjednodušenie Zákonníka práce presadzuje aj hnutie OĽaNO. "Budeme sa snažiť zjednodušiť Zákonník práce, aby bol flexibilnejší a prehľadnejší a menej obmedzoval v skrátených pracovných úväzkoch, či flexikonte pracovného času," povedal expert hnutia OĽaNO pre oblasť rodinnej politiky, podnikania a ekonomiky Peter Kremský. Hnutie OĽaNO chce tiež zamestnancom ponúknuť možnosť vybrať si medzi gastrolístkami alebo finančným príspevkom na stravu.

Opozičné strany tiež volajú po znížení daňovo-odvodového zaťaženia práce, aby sa ľudom oplatilo pracovať. "Plánujeme znížiť zaťaženie práce kombináciou nižšej dane z príjmu prostredníctvom vyššieho nezdaniteľného minima a nižších zdravotných odvodov, s väčším dôrazom v znevýhodnených regiónoch, kde ich pozitívne pocítia aj zamestnávatelia," uviedol garant koalície PS/Spolu pre sociálnu a rodinnú politiku Jozef Mihál. Zamestnancom s nižším a stredným príjmom tak podľa neho zostane vyšší čistý príjem. Zdravotné odvody daňovníkov a daňovníčok chce koalícia PS/Spolu znížiť cez odvodovú odpočítateľnú položku.

Znižovať daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov

Znižovať daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov i zamestnávateľov chce aj KDH. "Vysoké odvodové zaťaženie nemotivuje k flexibilným formám zamestnávania, ktoré by zvlášť pomohli matkám s deťmi, ľuďom so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným," uviedla členka predsedníctva KDH Eva Grey. Viac práce na Slovensku a viac legálne pracujúcich podľa nej vykompenzuje výpadky spojené so znížením odvodov. Kresťanskí demokrati chcú tiež zjednodušiť zamestnávanie na dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študenta.

Strana Dobrá voľba chce presadiť, aby bola minimálna mzda na Slovensku viazaná na vývoj hospodárstva a rast produktivity práce. "Zavedieme kompenzácie zamestnávateľom v podobe daňových bonusov podľa celkovej výšky odvodov zamestnávateľa (za vyššie odvody daňové úľavy)," povedala hovorkyňa strany Dobrá voľba Martina Šoltésová. Rodičia by mali mať podľa nej nárok na päť týždňov dovolenky. "Chceme zaviesť pre jedného z rodičov nárok na ďalšieho jeden a pol dňa dovolenky za každé dieťa počas absolvovania povinnej školskej dochádzky," dodala. Hnutie Sme rodina a ĽSNS sa k zmenám pracovnoprávnej legislatívy priamo nevyjadrili.