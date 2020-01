PRÁVE TERAZ Programový snem Smeru: Drsné slová Fica na úvod, toto sú TRI piliere do volieb

BANSKÁ BYSTRICA - Vládna strana Smer-SD na dnešnej programovej konferencii v Banskej Bystrici predstavuje svoj volebný program do februárových parlamentných volieb. V prípade účasti vo vláde, chce strana presadiť tri zásadné piliere. K mikrofónu sa už dostal Robert Fico aj Peter Pellegrini.

Fico: "Začnem zostra"

V úvode snemu zaznela reč Roberta Fica, ktorý ako sám povedal, začal "zostra". Žiadna politická strana v histórii Slovenska podľa neho neprešla takým mediálnym masakrom ako Smer-SD.

Zároveň si myslí, že strana má na to, aby vyhrala vo februári parlamentné voľby. Rovnako pochválil prácu vlády SR a premiéra Petra Pellegriniho. Pripomenul i to, že Smer-SD je čisto antifašistická strana.

Predseda strany pokračoval aj v kritike, ktorú adresoval prezidentke SR Zuzane Čaputovej za jej reakciu na prepustenie bývalého prokurátora Dobroslava Trnku. Tá si chce predvolať pre jeho prepustenie policajného prezidenta Milana Lučanského aj generálneho prokurátora Jaroslava Čižnára. Kritiku vo svojom prejave počas programovej konferencie v Banskej Bystrici smeroval aj na opozíciu.

Pellegrini: Nepripustíme rušenie sociálnych opatrení

Volebný líder strany a premiér Peter Pellegrini vyhlásil, že Smer-SD chce pokračovať v sociálnych opatreniach a nepripustí ich rušenie.

Zdôraznil, že Smer-SD je jedinou nespochybniteľnou sociálnou demokraciou na Slovensku. „Za Smer dnes hovoria jeho skutky, konkrétne opatrenia pre ľudí, ktoré dvanásť rokov zlepšovali ich každodenný život. Sme vypočítateľnou, demokratickou, stabilnou a ľavicovou stranou,“ podotkol.

Kritizoval tiež opozíciu, poukázal na jej hádky, jej navrhované riešenia označil za neuskutočniteľné. Nesúhlasí so zámermi opozície zrušiť sociálne opatrenia presadené Smerom-SD. „Toto nie je cesta pre budúcnosť sociálneho štátu. Naopak, táto cesta by sociálny štát pochovala,“ uviedol.

Premiér upozornil aj na extrémistické sily. „Sľubujú poriadok a jednoduché riešenia, na hony smrdiace inšpiráciou vo fašistických režimoch,“ povedal. ĽSNS podľa jeho slov vo vedení Banskobystrického kraja už ukázala, že neplnia sľuby, pestujú rodinkárstvo a pre ich chyby prišiel kraj o eurofondy. Viac sa dočítate tu.

Tri piliere Smeru

V prípade účasti Smer-SD vo vláde, chce strana presadiť tri zásadné piliere. Prvým opatrením je 13. dôchodok pre dôchodcov. Druhý pilier sa týka mladých rodín, ide o 13. rodinný prídavok vyplácaný v auguste.

Fico uviedol, že chce, aby lekári na Slovensku po vysokej škole odpracovali desať rokov, alebo zaplatili 55.000 eur za svoje štúdium na Slovensku a mohli odísť pracovať do zahraničia.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus zo 16. januára by stranu volilo 18,7 percenta voličov. Agentúra Polis Slovakia jej zasa v ten istý deň namerala voličskú podporu na úrovni 17,1 percenta. Na vstup do parlamentu musí strana získať najmenej päť percent. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára.

Útoky na opozičné strany

Vládna strana Roberta Fica sa v kampani do blížiaciach sa volieb zamerala predovšetkým na útoky na opozičné politické strany. Zverejnila niekoľko videí, v ktorých opozíciu zosmiešňuje a poukazuje na jej neodbornosť či neschopnosť dohodnúť sa.

Politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov tento týždeň uviedol, že Smer nikdy úplne nevynechal útoky v kampani, len to teraz robí viditeľnejšie. „Snažia sa virálnym spôsobom rozširovať svoje produkty. Súvisí to s tým, že sa strana dostala pod silnú paľbu a je jej pripisovaná zodpovednosť za prerastanie mafie do štátnej správy,“ vysvetlil Mesežnikov.

Politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied zasa za tým vidí prejav krízy, keďže Smer nevie povedať, čo by mal ďalej robiť. „Smer sa pomaly zmieruje s úlohou v opozícii a domnieva sa, že podobne ako v rokoch 2010 až 2012 získa práve na neschopnosti opozičných strán zostaviť vládu,“ ozrejmil politológ. Dodal však, že Smer nie je jediný, kto robí negatívnu volebnú kampaň.