SMK ukončila rokovanie maďarských strán: Most-Híd je sklamaný, spoluprácu so Smerom však nevylúčil

BRATISLAVA - Štvrtkové rokovanie piatich maďarských strán sa prerušilo. Informoval o tom tlačový tajomník mimoparlamentnej SMK Róbert Králik. Strany sa nedokázali dohodnúť na vylúčení prípadnej povolebnej spolupráce so Smerom-SD. Kým SMK a neparlamentné strany Maďarské fórum (MF) a Spolupatričnosť ju odmietli, vládny Most-Híd a MKDA zatiaľ spoluprácu vylučovať nechceli.

Rokovania sa konali vo štvrtok v centrále SMK. Most-Híd a MKDA podľa Králika spoluprácu so Smerom-SD podmieňujú prípadným konsenzom maďarských strán, ktoré by sa dostali do parlamentu. Argumentujú podľa Králika tým, že vylučovaním strany zo spolupráce sa znižuje koaličná schopnosť prípadného spoločného subjektu.

SMK ukončili rokovania, Most je sklamaný

Hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme uviedla, že rokovanie ukončila SMK s tým, že požiadala delegáciu strán Most-Híd a MKDA, aby opustila rokovaciu miestnosť. „Urobili tak po tom, ako odmietli všetky kompromisné návrhy prezentované stranami Most-Híd a MKDA,“ priblížila Magdeme s tým, že strana je sklamaná z postupu SMK. „Rokovania jednoznačne potvrdzujú, že pre SMK a Spolupatričnosť je naháňanie politických bodov dôležitejšie, ako zabezpečiť jednotné zastúpenie Maďarov. Ich motiváciou je, aby sa viezli na vlne nespokojnosti a nie to, aby sme garantovali silné a úspešné zastupovanie Maďarov v parlamente a vo vláde,“ uviedla Magdeme.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Sme veľmi sklamaní, že po tom, ako pred dvoma týždňami SMK odmietla 'Stranu regiónov', teraz bez kompromisov ukončila aj rokovanie piatich strán. Ukázalo sa, že pre niektorých je aj po desiatich rokoch nenávisť oveľa dôležitejšia, ako záujmy spoločnosti,“ informovala hovorkyňa Mosta. Strana sa podľa jej slov naďalej snaží dosiahnuť to, čo je dôležité pre ich voličov - zabezpečiť zastúpenie Maďarov, národnostných menšín a regiónov v parlamente a vo vláde.

Rokovania s ďalšími stranami pokračujú

Králik potvrdil, že SMK, MF a Spolupatričnosť budú v rokovaniach pokračovať. „Musia si vydiskutovať, akou formou by sa dala vystavať kandidátka,“ dodal Králik. Nevylúčil, že k rokovaniu sa opäť vráti aj celá pätica strán. Rokovania podľa Mosta-Híd jednoznačne potvrdzujú, že pre SMK a Spolupatričnosť je naháňanie politických bodov dôležitejšie, ako zabezpečiť jednotné zastúpenie Maďarov.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Stále sa nedohodli

Most-Híd a SMK sa tento mesiac dohodli na vytvorení volebnej strany s menšou MKDA, túto formu spolupráce však nakoniec odmietlo republikové predstavenstvo SMK. Následne začalo rokovať päť strán hlásiacich sa k maďarskej menšine. SMK minulý týždeň uviedla, že jej cieľom je vytvorenie vlády bez Smeru-SD, SNS a ĽSNS.

Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že samostatne by sa v súčasnosti do parlamentu nedostali ani Most-Híd, ani SMK. Zvyšné tri strany Magyar Fórum - Maďarské fórum, MKDSZ-MKDA a Összefogás-Spolupatričnosť majú ešte nižšie preferencie alebo sa vo výsledkoch prieskumov ani neobjavujú. Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta. Spomínali sa viaceré možné spolupráce.