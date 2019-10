NAŽIVO Napätie vrcholí! Matovič má zverejniť všetky správy medzi Glváčom a Kočnerom

Líder hnutia OĽaNO včera vyzval Martina Glváča, aby predstúpil pred novinárov, objasnil svoju údajnú komunikáciu s Kočnerom a vzdal sa funkcie podpredsedu parlamentu. Keďže sa tak nestalo, chystá sa zverejniť všetky správy. Glváč na svojej sociálnej sieti informoval, že na neho podal trestné oznámenie.

NAŽIVO Igor Matovič zverejní ďalšie správy medzi Kočnerom a Glváčom

Matovič na úvod tlačovky povedal, že to, že zverejňuje správy je v poriadku. Rovnako ako novinári, aj on chráni svoj zdroj. Reagoval aj na trestné oznámenie, ktoré na neho podal Glváč. Podľa jeho slov ho to vôbec nezastraší. Líder OĽaNO následne začal čítať z komunikácie medzi Kočnerom a Glváčom, ktorá prebiehala v rokoch 2014 až 2016 prostredníctvom Viberu. Správ malo byť 900 a mali byť medzi nimi aj obrazové, nielen textové správy.

Matovič vyzval Glváča, aby odstúpil

Líder OĽaNO apeloval aj na premiéra Petra Pellegriniho, aby tlačil na jeho odvolanie. Glváča vyzval, aby konečne hovoril pravdu a vzdal sa postu podpredsedu parlamentu. Pellegrini v pondelok uviedol, že sa na komunikáciu Glváča s Kočnerom bude pýtať a ak sa potvrdí „toxický obsah“ tejto komunikácie, tak bude vážne uvažovať ako ďalej. „V správnom momente zaujmem k tomu stanovisko,“ povedal.

Riadený rozhovor

Z časti komunikácie, ktorú včera prečítal Matovič, vyplýva, že si mal Glváč cez Kočnera vybaviť riadený rozhovor v týždenník Plus 7 dní cez redaktorku Martinu Ruttkayovú. Matovič tvrdí, že Glváč si rozhovor dohadoval cez komunikačnú platformu Viber. Kým Glváč robil s redaktorkou rozhovor, Kočner jej mal strážiť malé deti.

Zároveň uviedol, že komunikácia, ktorú prečítal, je určite pravá. Na otázku ako získal komunikáciu, odpovedal, že svoje zdroje neprezradí. „Budú zrejme voči mne nejaké sankcie, mne to nevadí,“ povedal s tým, že verejný záujem je dôležitejší a pravosť komunikácie garantuje. Na otázku, či má k dispozícii aj komunikáciu medzi nimi z obdobia po vražde, odpovedal, že nie.

Glváč podal trestné oznámenie

Glváč včera na Matoviča reagoval na sociálnej sieti. Matovič podľa neho len varí z vody. V dnešnom statuse oznámil, že na Matoviča podal trestné oznámenie. „V predmetnej veci vyhlásení Igora Matoviča a zverejňovaní mojej údajnej komunikácie s Mariánom Kočnerom podávam trestné oznámenie a vyzývam, orgány činné v trestnom konaní, aby urýchlene konali, nakoľko I. Matovič porušuje ústavou garantované práva, telekomunikačný zákon a dopúšťa sa trestného činu vydierania a hrubého nátlaku,“ napísal Glváč.

Treba sa spýtať podpredsedu

Treba sa spýtať Martina Glváča, v akom rozsahu a o čom s Kočnerom komunikoval. Novinárom to povedal hovorca strany Smer Ján Mažgút a dodal, že nemá informáciu, že by predseda Smeru Robert Fico vzniknutú situáciu s Glváčom riešil. „Pán Matovič dnes prišiel s nejakou informáciou, zajtra možno príde s úplne niečím iným. Pokiaľ pán Glváč komunikoval v tom rozsahu, aký mi je známy, tak ho to nediskvalifikuje,“ povedal Mažgút. Na otázku, či bude Glváč na kandidátke Smeru do parlamentných volieb 2020, odpovedal, že kandidátka je plne v kompetencii predsedu strany.