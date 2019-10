FOTO Billboardová kampaň v rozpuku: Odborník hovorí o katastrofe, kotlebovci sú na smiech

BRATISLAVA - Prvotný výkop predvolebnej kampane máme za sebou a na viacerých miestach už nachádzame billboardy známych, ale aj nových strán. Výnimkou už nie sú takí hráči ako Smer, SaS či sorta nováčikov Za ľudí alebo Dobrá voľba. My sme sa pozreli sa na to, čo vraví odborník na kvalitu týchto vizuálov.

Na názor sme sa pýtali jedného z vlastníkov reklamnej agentúry Creo/Young & Rubicam Michala Ruttkaya. Jeho prvé slová na margo jesenných billboardov rozhodne nie sú optimistické. "Ako balík, to vyzerá na katastrofu, kampaň, a v tomto prípade jej jesenný kick-off, ukazuje amaterizmus a strategicko/kreatívno/politologickú impotenciu," tvrdí Ruttkay.

Kiskovci zabudli na hodnoty

Medzi prvými si zobral na paškál stranu Za ľudí. "Jednotlivé posolstvá sú trochu uplakané populistické výkriky, ťažko sa identifikuje cieľová skupina, vyzerá to na low-endovú komunikáciu tých, ktorí sú neúspešní, trpiaci a spravodliví a Smer ich za dobu svojho vládnutia nezískal," myslí si na úvod Ruttkay.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Ruttkay hovorí, že mu chýba prezentovanie hodnôt strany. "Ľavicovo orientovaný populizmus, chýbajú ale hodnoty a niečo “stredové“ ako tvrdí zakladateľ. Vizuál tvorí nevýrazná farebnosť, nevýrazné fotografie, (výnimkou ženská hrdinka) To dobre je, že vznikol nick name „zaludi“, ktorý výrazne tlačí branding, chyba rázny lidership ... a táto nová zostava má na to, aby prekonala dramatické vzdychanie a prevzala opozičné vodcovstvo," povedal Ruttkay na margo strany Andreja Kisku.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Drucker zvolil lepšiu taktiku, no veľa ľudí Slováci nepoznajú

Po stránke farebnosti to podľa Ruttkaya lepšie zvládla strana Tomáša Druckera Dobrá voľba. "Jednoduchá, ale výrazná farebnosť, prieraznosť červenej, kombinovaná s trochu presnejším populizmom ako Za ľudí," tvrdí Ruttkay.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Achillovou pätou strany však môže byť veľké množstvo neznámych osôb. "Samotný názov strany môže mať rozlišovací problém, dobre čitateľná cieľová skupina, slabé zaľudnenie, mnoho tvári vylepených na Slovensku je absolútne neznámych a takto sa ich znalosť buduje len pomaly a nepresvedčivo," uvádza Ruttkay.

Liberáli s klišéovitým posolstvom

Medzi aktívnou kampaňou sú už aj liberáli zo Slobody a Solidarity. "Konečne viem úplne zreteľne, že ide o hodnotovú/pravicovú stranu, výrazné fotografie, dobrý vizuál, len posolstvo je klišé. Chcú sa ukázať ako profesionáli - team lídri, ktorí riešia svoje “programové zadania“, ale musia to dokázať povedať aj v slogane," prezradil Ruttkay.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Tí by však ale podľa Ruttkaya viac zabrať v regiónoch. "SaS bude musieť zapracovať na svojich výjazdoch a kontaminácii nielen tých, ktorí ich volili , ale aj tých, ktorí sa ich boja," povedal odborník na margo strany, ktorá si v týchto dňoch prechádza výraznou osobnostnou obmenou.

Extrémisti to schytali

V týchto dňoch sa na slovenských cestách objavujú aj billboardy strany Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Medzi hlavnými hrdinami sa ocitol aj Milan Mazurek, ktorý bol najvyšším súdom odsúdený za hanlivé výroky na menšiny.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

"Katastrofický vizuál, ale cieľovke stačí aj prekrútená informácia. Na tie je zvyknutá... Diletantsky mix farieb a čiernobiela. Tak blbé, že sa to cieľovke bude páčiť!" okomentoval Ruttkay kampaň ĽSNS.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Teologické posolstvo KDZP

Na scéne sa však už objavuje aj ďalší subjekt, ktorý je vedený bývalým politikom Štefanom Kuffom a prezentuje sa kresťanskou agendou. "Nová kresťanská strana KDZP - Z tejto úrovne tiež ide strach. Príliš veľa písmen, zložité posolstvo, hovoria úzkej skupinke priaznivcov teologickej dogmy, ale tí to možno nedokážu dešifrovať. Zlé, zlé..." uzavrel Ruttkay.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Cieľová skupina priamo na billboarde

Kampaň naberá na obrátkach aj u vládnej strany Smer-SD. "Zrejme pôjde o jednu z najväčších investícií do kampane. Posolstvo presne podáva dôkaz cieľovej skupine pravoverných, sociálne závislých obyvateľov o tom, ako “úspešne strana” pracovala v ich prospech," myslí si Ruttkay.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Smer stavil na stratégiu upustenia od politických osobností na billboardoch a momentálne sa prezentuje kampaňou fotografie rodiny v prírode. "Dobrý vyber photo wordingu, zobrazená takmer celá cieľovka. Podporujú sa sociálnymi aktivitami. Podľa signálov strana testuje populáciu, aby vydestilovala ešte presnejšie posolstvá na udržanie hranice viac ako 20%. A popri balíčkoch sa prebaľujú aj úniky z Threemy a talianske rozsudky ... ich miera môže v kampani výrazne uberať..." uzavrel odborník Ruttkay.