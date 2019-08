Drucker sa vracia do politického ringu: Toto sú hlavné priority pripravovanej strany

BRATISLAVA - Bývalý minister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker chce so svojou pripravovanou stranou Dobrá voľba osloviť voličov konkrétnymi riešeniami a ľuďmi, za ktorými sú výsledky. Ako povedal v rozhovore, pre niekoho je to atraktívne a pre niekoho nie.

„Ja to však považujem za dôležité, pretože inak nám hrozí vážny problém, ak nastávajúca generácia, ktorá vzíde z týchto volieb, nezaručí ľuďom zlepšenie ich dennodenných životov, budú ešte viac sklamaní a budú sa radikalizovať. Nebudú veriť v systém demokracie a v systém štandardných strán,“ priblížil Drucker. Zamerať sa pritom chce najmä na seniorov, rodiny a oblasť zdravotníctva. Konkrétne zmeny však zatiaľ nepriblížil, program pripravovanej strany predstaví v septembri.

Na otázku, či už vie povedať nejaké konkrétne mená odborníkov a straníkov, s ktorými rokuje, odpovedal, že sa vždy snažil byť taký, že keď niečo povedal, tak to aj chcel dodržať. „Keď som povedal, že budem chodiť po Slovensku a diskutovať s ľuďmi, tak som chodil po Slovensku a diskutoval s ľuďmi. Keď som povedal, že ak sa mi nepodarí vyriešiť situáciu na ministerstve vnútra, tak odídem, tak som aj odišiel. Keď som povedal, že v krátkom čase chcem predstaviť ľudí, program a princípy, tak by som to chcel dodržať,“ objasnil bývalý minister vnútra.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mali by to však byť podľa neho ľudia, ktorí v živote niečo dokázali. „Mne neprekáža, či sú to ľudia, ktorí boli v politike alebo sú tam aj ľudia, ktorí v politike neboli. Podstatné je, či sú za nimi nejaké výsledky a to, či ich viete vy posúdiť, ako sa správali, čo urobili,“ zdôvodnil Drucker. Kupovať mačku vo vreci totiž považuje za nebezpečné. „Vy neviete, čo sa z toho vyvinie. Chápem, že atraktivita a novosť priťahuje. Súhlasím, veď aj toto je niečo nové, ale ja verím, že ak chceme byť úspešní a nezlyhať, tak to musí stáť na ľuďoch, ktorí niečo urobili a ktorí majú skúsenosti,“ dodal Drucker.

Drucker pôsobil vo vláde Roberta Fica a aj Petra Pellegriniho ako minister zdravotníctva a dočasný minister vnútra. Z tejto pozície odstúpil na jar minulého roka. Odôvodňoval to tým, že nedokázal odvolať vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Odvtedy sa stiahol z politického života.

Drucker chce ľudom priniesť reálnu zmenu

Prostredníctvom videa na Facebooku však minulý týždeň zverejnil informáciu, že založí novú politickú stranu, začne so zberom podpisov a v najbližších dňoch predstaví aj tím odborníkov, ktorí budú v jeho strane pôsobiť. Vo videu okrem iného uviedol, že chce ľudom priniesť aj reálnu zmenu štýlu politiky a práce.

V súvislosti s jeho novou stranou sa hovorí aj o možnom príchode súčasného premiéra Petra Pellegriniho. Vstup do strany zvažuje aj Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru a odborníčka na trestné právo.