ONLINE Eurovoľby 2019: Politici vyslali zhodný odkaz, o kuriozity na Slovensku nie je núdza

BRATISLAVA - A je to tu! Zástupcov do Európskeho parlamentu si volíme už túto sobotu. Volebné miestnosti sa u nás otvorili o siedmej hodine ráno, výsledok môže ovplyvniť približne 4,45 milióna Slovákov. Naši politici sa zhodujú v jednom - vyzývajú, poďte voliť!

- slovenskí voliči môžu rozhodovať od 07:00 do 22:00 v 5 951 volebných miestnostiach

- občania na jednej kandidátnej listine krúžkujú najviac dvoch kandidátov

- zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na funkčné obdobie piatich rokov

- predbežné celkové výsledky eurovolieb sa očakávajú v nedeľu po 23.00 hod. po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách EÚ

Ako správne odvoliť? Potrebné informácie si prečítajte TU .

ONLINE

19:00 - Štátna volebná komisia doteraz prijala v súvislosti s eurovoľbami viacero podnetov týkajúcich sa údajného porušenia volebného moratória na internete. Uviedol to predseda komisie Eduard Bárány. Dodal tiež, že podľa jeho názoru by občan nemal disponovať dôkazom, ako hlasoval. Volič by podľa neho napríklad nemal zverejňovať fotografiu upraveného hlasovacieho lístka.

18:48 - Volebný okrsok v bratislavskom Ružinove, kde sa v sobotu počas volieb do Európskeho parlamentu emotívne domáhala voliť Američanka, nebol jediným miestom, kde musela zasahovať polícia. Riešiť situáciu musela aj v Novom Meste, kde sa päť občanov dožadovalo zrušenia volieb.

18:40 - Dnešné voľby do Európskeho parlamentu je možné charakterizovať ako „pokojné, korektné a nudné“. Pre médiá to skonštatoval predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány.

18:20 - V niektorých okrskoch v centre Trnavy päť hodín pred zatvorením volebných miestností prekročila volebná účasť dvadsať percent.

18:18 - Voľby v meste Senec sú v pokojnej atmosfére. Slnečné počasie však nenahráva vysokej účasti voličov. Na sociálnej sieti o tom informuje senecká samospráva.

​

17:30 - Bačovské a valaské tradície v oravskej obci Malatiná zveľaďujú aj s pomocou peňazí z Európskej únie. Napriek tomu prichádza v sobotu odovzdať hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu len relatívne malý počet Malatinčanov. „Ľudia chodia pomenej, doslova v kusoch. Nechodia ani väčšie skupiny. Keď to porovnám s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami, účasť je veľmi nízka,“ priblížil predseda volebnej komisie v okrsku číslo 1 v Malatinej Peter Slušňák.

17:16 - Príchod viacerých voličov očakávajú členovia okrskových komisií až vo večerných hodinách. Inak tomu nie je ani v Detve. "Ľudia prichádzajú od rána len sporadicky. Očakávame, že nejakí prídu ešte po 18. hodine. Dnes je totiž po dlhej dobe slnečné počasie, čo tunajší obyvatelia využívajú na práce v záhradách, prípadne na výlety," povedala predsedníčka okrskovej komisie Magdaléna Úradníková.

Na viacerých miestach Slovenska je krásne slnečné počasie. Práve preto sa očakáva, že mnohí občania pôjdu voliť až vo večerných hodinách. Zdroj: Tip čitateľa

16:55 - Boli ste už voliť? Pýtajú sa na Twitteri Európskeho parlamentu. Ak nie, zoznam kandidátskych listín nájdete na webe Ministerstva vnútra SR.

Boli ste už voliť?

Na výber máte z 31 kandidátskych listín, ich zoznam nájdete na webe Ministerstva vnútra SR: https://t.co/CPQtIkzpm4#tentorazidemvolit pic.twitter.com/WN3Dki9j2p — Európsky parlament (@Europarl_SK) 25. mája 2019

16:45 - Obyvatelia z Ciglianskej cesty v Prievidzi nemajú o sobotné voľby do Európskeho parlamentu záujem. Viacerí z nich, ktorých TASR oslovila, ani nevedeli, že sa nejaké voľby konajú. Nízky záujem o voľby potvrdili i dve komisie zo Základnej školy na Rastislavovej ulici, kam Ciglianska cesta spadá.

16:25 - Zrovnoprávnenie Bratislavského kraja vo všetkých výzvach z Európskej únie na úroveň všetkých krajov na Slovensku. Aj to očakáva starosta Bernolákova Richard Červienka od sobotných volieb do Európskeho parlamentu. Víta, že konečne je výzva aj pre Bratislavský kraj na čerpanie eurofondov na výstavbu materských škôl.

15:59 - Podľa doterajšieho priebehu by mala byť účasť na voľbách do Európskeho parlamentu 2019 v Jaslovských Bohuniciach vyššia ako pred piatimi rokmi.

15:50 - Voľby do Európskeho parlamentu boli dôvodom pre viacerých Slovákov žijúcich v zahraničí, aby hlasovanie spojili s návštevou Slovenska. Prišli našinci z okolitých krajín, ale tiež z Luxemburska či Belgicka.

15:45 - Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes o 15:00 odovzdal svoj hlas v dnešných voľbách do Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici na Základnej škole Jána Bakossa. „Želal by som si, keby sme tentokrát neboli prekvapení v tom zlom zmysle slova a dúfam, že nebudeme mať na Slovensku najnižšiu volebnú účasť. Zdá sa, podľa toho, čo mi povedali členovia volebnej komisie, že sú milo prekvapení z toho, že ľudia chodia voliť,“ uviedol po vhodení hlasu do volebnej urny premiér.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

15:44 - Až na kuriózny incident v Bratislave je priebeh volieb zatiaľ pokojný. Polícia nezaznamenala žiadne vážne narušenie poriadku. Potvrdila to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová. "Do dnešného rána sme prijali v súvislosti s voľbami šesť podnetov, ktoré preverujú príslušné zložky polície. Dnes sme zatiaľ prijali šesť podnetov, ktoré sa týkajú správania občanov vo volebných miestnostiach a podobne," priblížila.

15:20 - Medzinárodná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek prilákala v sobotu do Terchovej 18 tímov zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska, Ruska a Rumunska. Podľa hlavného organizátora Jozefa Miča súťažili v dvoch slovenských a jednom medzinárodnom kole. Na eurovoľby však nezabudli.

15:10 - Možnosť samospráv získať nenávratné finančné príspevky na verejné projekty, to je podľa Dominiky Ečekovej z Prenčova jeden z prínosov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Táto dedinka neďaleko Banskej Štiavnice je v čerpaní eurofondov úspešná, vďaka nim zrealizovala tunajšia samospráva viacero projektov. Predseda volebnej komisie v Prenčove Peter Mojžita konštatoval, že tunajší ľudia majú o dnešné hlasovanie do EP porovnateľný záujem ako pri iných voľbách.

14:39 - Volebná účasť v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách bude podľa všetkého v týchto eurovoľbách vyššia než v roku 2014, keď bola približne dvojpercentná. Myslí si to predseda volebnej okrskovej komisie č. 3 Róbert Jurečka, podľa ktorého dnes asi do 13:00 prišlo do miestnosti na mestskom úrade odvoliť približne 160 ľudí, väčšinou na voličské preukazy.

14:35 - Napriek tomu, že sa obce Rohožník týka jeden z najväčších investičných projektov v Bratislavskom kraji podporený z eurofondov, voľby do Európskeho parlamentu v prvej časti volebnej soboty nepritiahli zvýšený záujem voličov. "V porovnaní s komunálnymi alebo prezidentskými voľbami je to s účasťou slabšie," priznali členovia všetkých troch okrskových volebných komisií v obci.

14:30 - V Česku sa skončili voľby do Európskeho parlamentu. Miestnosti sa uzavreli v sobotu o 14.00 hod. SELČ, presne 24 hodín po ich otvorení v piatok popoludní. Výsledky bude možné zverejniť až v nedeľu po 23.00 hod., keď sa skončia eurovoľby v Taliansku. Pre europoslancov z Českej republiky je vyčlenených 21 kresiel, ale kandidátov je 841, teda 40 na jedno kreslo. Informoval o tom portál Českej televízie.

14:19 - Zatiaľ pokojný priebeh volieb narušil aj kuriózny incident. Riešiť ho museli v jednej z okrskových volebných komisií v bratislavskom Ružinove. Možnosti odovzdať hlas v eurovoľbách sa dožadovala aj Američanka. Napokon musela zasiahnuť polícia. Prečítajte si o podrobnostiach prípadu.

14:10 - Rovnako ako historické jadro Banskej Štiavnice zažíva počas soboty nápor turistov, rušno je aj vo volebnej miestnosti prvého banskoštiavnického okrsku, ktorá je zriadená v budove historickej radnice na Námestí sv. Trojice. Svoje volebné právo si sem prišla uplatniť aj budúca nevesta Natália Saganová zo Žiliny, ktorá do mesta prišla s partiou kamarátok.

Zdroj: TASR/Jana Vodnáková

14:00 - Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa zaoberá prevažne podnetmi z oblasti porušenia pravidiel volebnej kampane a moratória. „Evidujeme jedno podanie na narušenie poriadku vo volebnej miestnosti,“ povedala riaditeľka odboru volieb ministerstva vnútra Eva Chmelová. Dodala, že komisia zatiaľ nezaznamenala sťažnosti na fungovanie okrskových volebných komisií.

13:58 - Obyvatelia obce Osadné v Sninskom okrese, kde sa pred viac ako desiatimi rokmi nakrúcal rovnomenný film, v ktorom vycestovali vtedajší starosta i miestny duchovný do Bruselu, aby zalobovali za výstavbu domu smútku i vytvorenie duchovného centra, vnímajú Európsku úniu pozitívne i negatívne. Účasť v sobotných eurovoľbách tam bola predpoludním slabá, do hlasovacej miestnosti však zavítali i turisti.

13:37 - Sobotňajších volieb do Európskeho parlamentu sa v obci Ľutina v Sabinovskom okrese zúčastnili aj snúbenci Petra Čorňáková a Matúš Bačinský, ktorí majú v tento deň svadbu. "Stále hovorím, že každý jeden článok je veľmi dôležitý a aj my sme článkom nejakého tela, ktoré keď chce fungovať, potrebuje zapojiť každý jeden sval. Pokladám sa tiež za nejaké tkanivo, ktoré môže prispieť k tomu, aby sa niečo dokázalo zmeniť k lepšiemu," povedala Čorňáková na margo Európskej únie. Doplnila, že v minulosti žila rok v Rakúsku a osem rokov vo Veľkej Británii. Domov sa vrátila, lebo Slovensko miluje.

Zdroj: SITA/Ivan Kriššák

13:27 - "Dnes si volíme, v akej Európe budeme žiť. Váš hlas, váš názor, vaše očakávania budú v Bruseli počuť práve prostredníctvom europoslancov, ktorých dnes zakrúžkujete. Poďte voliť, je to jednoduché," napísal na sociálnej sieti primátor Košíc Jaro Polaček.

​

13:25 - Štatistický úrad nebude zverejňovať priebežné výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019, po uzavretí volebných miestností v SR, v sobotu 25. mája o 22. hodine, pretože vo väčšine štátov EÚ sa volí aj počas nedele 26. mája. Informovali o tom na svojej webovej stránke.

13:20 - Prítomnosť Európskej únie v meste Pezinok pôsobí zatiaľ skryto, momentálne ju možno najviac vnímať pri rekonštrukcii tunajšieho zámku. Povedal to primátor Pezinka Igor Hianik s tým, že toto malokarpatské vinohradnícke mesto je stále regionálne, domácke a ľudia sú tu skôr lokálpatrioti. "Nie je to ešte také, že by tu bolo nejako extra cítiť Európsku úniu," podotkol. Občanov však vyzýva, aby sa na sobotných eurovoľbách zúčastnili.

13:05 - Treba si dávať pozor, aby bol hlasovací lístok platný. Hlasovací lístok je platný aj v prípade, ak sa volič pomýli a zakrúžkuje viac ako dvoch kandidátov. Na pridelené prednostné hlasy sa však nebude prihliadať. Lístok je neplatný, ak sa v obálke nachádza viac ako jeden hlasovací lístok. Neplatným by sa stal aj vtedy, ak by sa hlasovací lístok dostal do hlasovacej urny bez obálky.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Voliči si v sobotných eurovoľbách vyberajú poslancov do Európskeho parlamentu z 31 politických subjektov. Na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovať poradové číslo kandidáta, a tým odovzdať prednostný hlas. Krúžkovať môže najviac dvoch kandidátov. Hlasovací lístok je potrebné vhodiť do volebnej schránky v obálke.

12:55 - Odkaz europoslankyne Jany Žitňanskej znel jasne. "Je fajn, že nie sme bezmocní a môžeme chod dejín ovplyvniť," napísala na Facebook.

​

12:50 - Odvolil aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Na výsledky si počká na Slovensku. „Bolo to trochu inak, nevolil som seba, prišiel som vyjadriť podporu poslancom, o ktorých som presvedčený, že sú odborne zdatní, budú nám robiť tú najlepšie reklamu a budú vedieť robiť od prvého dňa,“ povedal Šefčovič, ktorý pred piatimi rokmi viedol kandidátku Smeru-SD.

Zdroj: Archív: MŠ ​

12:44 - V jednej z najmenších obcí Slovenska, Trebichave v okrese Bánovce nad Bebravou, miestni pekné počasie využili i na upratovanie obce. "Okrem volieb sa v Trebichave bude hlavne upratovať a na cintoríne opravujeme i plot. My tu upratujeme každú sobotu, nielen dnes. Od polovice marca sa tu každú sobotu koná brigáda. Teraz upratujeme obecný úrad, požiarnu zbrojnicu, cintorín," načrtla starostka Iveta Šebeňová.

12:20 - Na Luniku IX. v Košiciach sú voľby pokojné, voličov však chodí málo.

Zdroj: Miroslav Vacula

12:18 - Mimoriadne vysoký záujem zúčastniť sa na voľbe do Európskeho parlamentu mali klienti Zariadenia pre seniorov Zobor v Nitre.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

12:00 - Je deň D a vy stále neviete, koho voliť? Pomôcť vám môže aplikácia euandi2019. Volebné miestnosti sú otvorené až do 22. hodiny.

11:45 - Obec Rožkovany v okrese Sabinov spojila voľby do Európskeho parlamentu s miestnym referendom. Obyvatelia sa v ňom vyjadrujú, či sú proti výstavbe nižšieho štandardu v lokalite Bogaj.

11:40 - V sprievode syna bol voliť aj bratislavský župan Juraj Droba.

11:34 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko už tiež odvolil. Urobil tak mimo svojho bydliska na voličský preukaz. Pri tejto príležitosti vyzýva Slovákov, aby išli voliť. “Nedovoľme, aby malo Slovensko opäť najnižšiu účasť,” povedal.

11:25 - Pri zabezpečovaní nerušeného priebehu volieb pomáha polícia.

​

11:20 - V okrsku číslo 3 v časti Raticov vrch na hriňovských lazoch privítala sedemčlenná volebná komisia prvého záujemcu o voľby do europarlamentu až o desiatej hodine. Pani Katarína je zo Zvolena a keďže v tejto časti Podpoľania má chalupu, pre voľby si vybavila voličský preukaz.

11:18 - Rovno z Talianska do volebnej miestnosti, tak volil exprezident Rudolf Schuster.

Zdroj: Miro Vacula

11:15 - Sobotňajšie eurovoľby sú v okresoch Košice a Košice - okolie zatiaľ bez väčších problémov. Menšie komplikácie zaznamenali v Košiciach, išlo najmä o otázky súvisiace s trvalým pobytom, respektíve zoznamom voličov.

11:05 - V podhorskej obci Mojtín v Púchovskom okrese spojili eurovoľby s otvorením letnej turistickej sezóny. Starosta František Staňo očakáva, že volebnú účasť v jedinom okrsku v obci zvýšia turisti s voličskými preukazmi.

11:00 - Ani Slovákom žijúcim v zahraničí nie je jedno, kto bude Slovensko zastupovať v Európskom parlamente. Členstvo krajiny v EÚ považujú za jednoznačne pozitívne a prospešné, Slovensko by súčasťou Únie podľa nich malo byť aj naďalej. "Pre Slovensko je určite prospešné byť členom EÚ, keďže sa tým podporuje napríklad trh. Slovensku to tiež prospieva, čo sa týka exportu a importu. Búrajú sa ako keby hranice. Existuje jednotná európska mena, ruší sa roaming. Takže je to len a len na prospech občanov," uviedol 34-ročný Ján, ktorý na sobotné eurovoľby pricestoval z Bavorska.

10:56 - Pre občanov funguje počas soboty infolinka k eurovoľbám. Volať môžu na telefónne čísla 02/48592317 a 02/48592312 počas celého dňa až do zatvorenia volebných miestností.

10:55 - Priebeh volieb do Európskeho parlamentu je na Slovensku pokojný, usporiadaný, štátna volebná komisia ale prijala viacero podnetov. Potvrdil to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány."Podnety sa týkajú údajných porušení volebného moratória, prípadne vedenia volebnej kampane neoprávnenými subjektmi. Snažíme sa predovšetkým zatiaľ zabezpečiť dôkazy. Rozhodovať, posudzovať budeme na našich neskorších zasadnutiach," vysvetlil.

10:51 - Členom volebnej komisie v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa chcel byť pôvodne v sobotňajších eurovoľbách aj 92-ročný Jozef Vaškeba. Dôchodca sa mediálne zviditeľnil, keď v minulom roku neúspešne kandidoval v novembrových komunálnych voľbách za poslanca Vrakune. Účasť vo voľbách si nenechal ujsť. Prečítajte si jeho pútavý životný príbeh.

Jozef Vaškeba. Zdroj: TASR/ Ivan Kríž ​

10:30 - Svojim favoritom na poslancov Európskeho parlamentu dali v sobotňajších eurovoľbách hlas aj klienti Domova seniorov Lamač v Bratislave. Využili možnosť voliť prostredníctvom prenosnej volebnej schránky.

V zariadení pre seniorov v bratislavskom Lamači vhadzujú volebné lístky do prenosnej schránky. Zdroj: EASYFOTO TASR - Erik Máder

10:21 - O zastúpení v europarlamente rozhodne aj hlas prezidenta Andreja Kisku a jeho manželky Martiny. Voliť boli v Poprade.

10:02 - Novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová odovzdala svoj hlas v Pezinku. "Stojíme na križovatke z hľadiska budúcnosti a podoby Európskej únie, či bude silnejšia a integrovanejšia, alebo naopak nastane proces oslabovania," vyhlásila.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

10:00 - O voličské preukazy, na základe ktorých možno hlasovať na ktoromkoľvek mieste na Slovensku, nebol v prípade sobotných eurovolieb taký záujem ako vo voľbách predchádzajúcich. Pokles zaznamenali v Piešťanoch, Hlohovci aj v Trnave.

09:35 - V eurovoľbách môže prvýkrát voliť približne 280.000 voličov, pre ktorých to ale nie sú úplne prvé voľby, keďže už mohli hlasovať v iných. Približne pre 7500 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých môžu odovzdať svoj hlas. "Inak povedané, sú to tí, ktorí mali 18. narodeniny v apríli alebo v máji," uviedla hovorkyňa Štatistického úradu SR Jana Morháčová.

09:24 - Na Holíčskom zámku sa koná v sobotu historický festival Rotenstein, preto viacerí účinkujúci volili v Holíči v dobovom oblečení. K urnám prišli prestrojení za rytierov, šašov či princezné. "Záleží mi na budúcnosti Európskej únie. Každému Slovákovi odkazujem, aby využil túto možnosť. Takisto volím aj z morálnej povinnosti a záleží mi na tom, koho si púšťame mimo Slovenska, do Európskeho parlamentu," uviedla jedna z účinkujúcich na festivale.

Do volebnej schránky v Holíči vhodili svoje hlasy aj účinkujúci na festivale Rotenstein. Prišli v stredovekých kostýmoch. Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

09:20 - O voľby do Európskeho parlamentu nemajú veľký záujem ľudia bez domov. Zúčastňujú sa ich ešte menej, ako prezidentských volieb, do ktorých sa zapája tiež len menšina. Pre TASR to uviedol riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko Jozef Kákoš. Vysvetľuje to tým, že ľudia bez domova nevidia veľký význam v dosahu eurovolieb na ich životy a Brusel je pre nich až príliš vzdialený.

09:14 - V trnavskom regióne otvorili všetky volebné miestnosti načas a priebeh volieb je zatiaľ pokojný a bezproblémový. Podľa Adriány Richnákovej, zapisovateľky Obvodnej volebnej komisie v Trnave, ktorá zastrešuje okresy Trnava a Hlohovec, je 160 volebných okrskov. V Piešťanoch je podľa zapisovateľky ObVK Bronislavy Molnárovej 63 okrskov.

08:55 - Väčšina volebných miestností na Slovensku sa nachádza v školách, tá vo Vyšných Hágoch má však svoje špecifiká. Ide o najvyššie položenú základnú školu na Slovensku, ktorá je v nadmorskej výške 1130 metrov, okrem toho volebná miestnosť v nej je najvyššie položená v meste Vysoké Tatry. Po Štrbskom Plese je tiež druhá najvyššie položená na Slovensku.

Voliči vo Vyšných Hágoch. Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

08:45 - V gemerských okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava boli všetky volebné miestnosti otvorené načas. Podľa kompetentných začiatok volieb do Európskeho parlamentu nepoznačili nijaké problémy. Zatiaľ je však účasť voličov na Gemeri veľmi nízka.

08:15 - Svoj hlas môže odovzdať aj 10-tisíc väzňov. Do 17 ústavov a väzenskej nemocnici v Trenčíne začali členovia okrskových volebných komisií prinášať postupne prenosné volebné urny.

08:01 - Volič, ktorému zdravie bráni prísť do volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosnú hlasovaciu schránku aj počas volebného dňa. Urobiť tak môže aj jeho blízky príbuzný, prípadne sused. Za voliča, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo pre to, že nemôže čítať alebo písať, môže hlasovací lístok vyplniť iná osoba, ktorá musí postupovať podľa pokynov voliča. Nesmie to byť však člen okrskovej volebnej komisie.

Svoje hlasy odovzdali aj členovia folklórneho súboru z Martoviec. Zdroj: TASR - Milan Drozd

07:48 - Voľby začali bez problémov aj v Žilinskom kraji, ktorý má dovedna 704 volebných okrskov.

07:30 - V najväčšom volebnom okrsku č. 2 v bratislavskej Karlovej Vsi, v ktorom je zapísaných 1839 oprávnených voličov, privítali prvého hlasujúceho hneď po otvorení volebných miestností o 7.00 h.

07:25 - Právo voliť môžu využiť aj pacienti a službukonajúci zamestnanci Národného onkologického ústavu, pacienti Univerzitnej nemocnice v Bratislave a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb

07:10 - Voliť zástupcov do Európskeho parlamentu môžu aj pacienti, ktorí sú v súčasnosti hospitalizovaní v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Podmienkou pre účasť vo voľbách je hlasovací preukaz, ktorý si pacienti mohli vybaviť v mieste svojho trvalého bydliska alebo trvalý pobyt na území okrsku. Pacienti však môžu voliť len dve hodiny - od 10. do 12. hod.

Na Slovensku sa začali v poradí štvrté voľby do Európskeho parlamentu. Zdroj: TASR - František Iván

07:00 - Volebné miestnosti sa otvorili. Občania môžu na kandidátnej listine krúžkovať najviac dvoch kandidátov.

V sobotu nevolia len Slováci

Voľby do Európskeho parlamentu sa v sobotu konajú okrem SR aj v Lotyšsku a na Malte, hlasovanie pokračuje druhý deň aj v Českej republike.

Štvordňový celoeurópsky volebný maratón sa začal vo štvrtok v Spojenom kráľovstve a v Holandsku. V piatok nasledoval prvý deň hlasovania v ČR a jednodňové voľby v Írsku, ktoré tamojšia vláda spojila s referendom o zjednodušení rozvodov.

Aj holandský premiér Mark Rutte odovzdal svoj hlas. Odviezol sa na bicykli. Zdroj: TASR/AP

Zvyšných 21 členských štátov Európskej únie má hlasovanie naplánované na nedeľu. Nové obsadenie 751 kresiel v štrasburskom parlamente môže ovplyvniť približne 418 miliónov oprávnených voličov zo všetkých 28 členských štátov Únie. V roku 2014 využilo svoju možnosť hlasovať takmer 43 percent Európanov. Výsledky budú známe až v nedeľu neskoro večer po uzavretí posledných volebných miestností v Taliansku o 23.00 h.