Už zajtra volia slováci členov do Európskeho parlamentu: Sú to naše štvrté voľby v poradí

BRATISLAVA - V poradí štvrté voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia už túto sobotu. Prvé voľby do Európskeho parlamentu sa u nás konali v roku 2004 a následne každých päť rokov, teda v roku 2009 a 2014.

Rozhodovať o poslancoch Európskeho parlamentu (EP) môže u nás v sobotu od 07:00 do 22:00 približne 4,45 milióna voličov. Voliť sa dá v 5 951 volebných miestnostiach. Informovali o tom z tlačového odboru ministerstva vnútra, všetky volebné miestnosti sa otvoria o 07:00. Žiadna z obcí nevyužila právo začať hlasovanie skôr. Na Slovensku sa volí 14 europoslancov, jeden z nich sa však ujme mandátu až po prípadnom odchode Veľkej Británie z Európskej únie.

Voliči si v eurovoľbách vyberajú spomedzi kandidačných listín jednotlivých strán a hnutí. Na jednej vybranej kandidačnej listine môžu, ale nemusia, označiť toho, koho chcú za europoslanca. Prednostné hlasy môžu byť najviac dva a značia sa zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta. Svoje kandidátky do volieb pôvodne zaregistrovalo na Slovensku 31 strán a hnutí, ktoré do boja o 14 kresiel europoslancov vyslali 349 kandidátov a kandidátok. Podľa údajov ministerstva vnútra sa siedmi kandidáti vzdali kandidatúry a piatich kandidátov odvolali z kandidačnej listiny politické subjekty.

Oficiálne výsledky sa dozvieme v nedeľu

Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu zverejní Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu o 23:00. Zverejnia sa naraz v celej únii až po skončení volieb v Taliansku, ktorého voliči odovzdávajú hlasy ako poslední. Eurovoľby v únii trvajú štyri dni. Ako prví hlasovali vo štvrtok 23. mája voliči v Holandsku a vo Veľkej Británii a dnes sa volí v Írsku. Slovensko, Malta a Lotyšsko si svojich zástupcov v EP vyberajú v sobotu. V Českej republike sa voľby konajú dnes aj v sobotu. Zvyšok Európy hlasuje v eurovoľbách v nedeľu 26. mája. Voliči 28 krajín Európskej únie v eurovoľbách vyberajú 751 zástupcov v Európskom parlamente. Ak Veľká Británia odíde z EÚ, počet poslancov klesne na 705.

Ministerstvo vnútra na svojej webstránke pripomína, že právo voliť do EP majú občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dosiahnu 18 rokov a majú trvalý pobyt na Slovensku. Voliť tiež môžu občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku a ani v ďalšom členskom štáte EÚ. Podmienkou je, aby v deň volieb boli na Slovensku a mali minimálne 18 rokov. Voliť môžu aj cudzinci. Konkrétne toto právo majú všetci občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku a vekom minimálne 18 rokov.

Museli však najneskôr 15. apríla požiadať obec, kde majú trvalý pobyt, aby ich zapísali do zoznamu voličov. Takýchto voličov je podľa údajov rezortu vnútra 824. Voliť do Európskeho parlamentu sa dá len v jednom členskom štáte Európskej únie. Volič, ktorý požiada pre voľby do EP o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike, sa dopustí priestupku, za ktorý je pokuta 100 eur.

Nezabudnite si občiansky preukaz

Voliči musia vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom. Hlasovať môžu aj mimo svojho trvalého bydliska. Potrebujú na to okrem občianskeho preukazu aj hlasovací preukaz. Pokiaľ volič žiada o vydanie preukazu obec, kde má trvalý pobyt osobne, môže tak urobiť najneskôr dnes v úradných hodinách obce. V eurovoľbách sa dá hlasovať aj na pas. Platí to však pre úzku skupinu voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Európskej únii.

Až do skončenia hlasovania poradia voličom na Slovensku na tradičnej volebnej infolinke ministerstva vnútra. Na infolinku k voľbám do Európskeho parlamentu sa dá volať dnes do 15:30 a v sobotu do 22:00, a to na bratislavské telefónne čísla: 02/5094 2317 a 02/ 5094 2312. Poslanci Európskeho parlamentu sa volia každých päť rokov. Európsky parlament je jediným priamo voleným medzinárodným zhromaždením na svete a jeho úlohou je zastupovať záujmy občanov EÚ na európskej úrovni.

O mandát europoslanca sa uchádza o 12 kandidátov menej ako sa prihlásilo

O mandát europoslanca sa v sobotňajších voľbách uchádza o 12 kandidátov menej oproti pôvodným 348 kandidátom. Uchádzači sa mohli vzdať alebo byť odvolaní najneskôr 48 hodín pred začatím volieb. Ich mená na kandidátnych listinách ostávajú, zoznam nekandidujúcich bude zverejnený v každej volebnej miestnosti. Uviedla Petra Friese z tlačového odboru Kancelárie Ministerstva vnútra SR.

Do štvrtka (23. 5.) do 7.00 h sa mohol kandidát vzdať svojej kandidatúry prípadne ho mohla odvolať politická strana alebo koalícia, ktorá ho nominovala. "Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry muselo byť v tejto lehote doručené Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán," uviedla Friese.

Všetci dvanásti kandidáti sa vzdali alebo boli odvolaní až po zaregistrovaní kandidátnych listín, preto podľa rezortu vnútra údaje o odstúpenom kandidátovi na hlasovacom lístku ostávajú. "Ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada," dodala Friese. Zoznam kandidátov, ktorí sa svojej kandidatúry vzdali alebo boli odvolaní, zverejnil rezort vnútra na svojom webe. "Tento zoznam bude zverejnený aj v každej volebnej miestnosti za zástenou, prípadne aj pred vchodom do volebnej miestnosti, aby sa s ním voliči mohli oboznámiť ešte pred vykonaním volebného aktu," doplnila Friese.