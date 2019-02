KDH sa rozhodlo: Do eurovolieb idú na čele s Ivanom Štefancom

BRATISLAVA - Lídrom kandidačnej listiny KDH do májových eurovolieb bude súčasný europoslanec Ivan Štefanec. Ten v priebehu tohto volebného obdobia odišiel z SDKÚ-DS a následne vstúpil do KDH.

Dnes schválila poradie na kandidátke Rada KDH. Dvojkou na kandidátke je Miriam Lexmann, ktorá v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Z tretieho miesta na kandidačnej listine bude kandidovať riaditeľ Dobrej noviny Maroš Čaučík.

Z posledného miesta bude kandidovať bývalý predseda hnutia Ján Figeľ. Na protest proti jeho zaradeniu sa zriekol kandidatúry Peter Stach, ktorý mal mať na kandidátke siedme miesto. „Členov Rady som pri zdôvodnení môjho rozhodnutia povedal, že politik, ktorý je najviac zodpovedný za to, že KDH je dnes mimo parlamentu, nepatrí na jeho kandidátku do EP. Ako kandidát by som toto rozhodnutie nedokázal verejne obhajovať,“ napísal Stach na sociálnej sieti.

Stach si tiež myslí, že KDH mohlo byť veľkorysé a osloviť ostatné dve kresťanské strany s ponukou koalície. „Je mi to naozaj veľmi ľúto, pretože som naozaj chcel kandidovať. Chcel som diskutovať s ľuďmi o tom, aká by mala mala byť Európa, chcel som to robiť naživo, ísť do toho s vlastnou tvárou,“ napísal.