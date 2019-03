ROZHOVOR Šefčovič o kauze Bašternák: Do väzenia nastúpil počas vlády Smeru

BRATISLAVA – Do boja o prezidentský palác vstúpil medzi poslednými. Napriek tomu sa mu podarilo osloviť voličov a dostať sa až do druhého kola. Zisk 18,66 percent však nie je až taký vysoký, ako očakával on či strana Smer-SD, ktorá ho v kandidatúre podporovala. Na svoju súperku Zuzanu Čaputovú stratil takmer pol milióna hlasov. Na to, aby ju dobehol mu ostáva len jedenásť dní. Napriek tomu rokovať o podpore s politickými stranami, či neúspešnými kandidátmi nechce, ani nebude. Na otázky o svojich plánoch do najbližších dní odpovedal pre Glob.sk kandidát na prezidenta a podpredseda Európskej komisie MAROŠ ŠEFČOVIČ (52).