Peklo v dovolenkovom raji! Desivé VIDEO výbuchu sopky! Mŕtvi, zranení aj uväznení

Doposiaľ sa podarilo zachrániť 23 osôb, ktoré boli s popáleninami prevezené do nemocnice. Na mieste okrem zdravotníkov zasahuje aj sedem vrtuľníkov a jednotky novozélandskej armády. Tamojší predstavitelia sa snažia nájsť nezvestné osoby na základe zoznamu pasažierov výletnej lode s názvom Ovation of the Seas. Mnohí z nich totiž prišli na ostrov práve z nej.

Malý neobývaný ostrov White Island (Whakaari) sa nachádza zhruba 50 kilometrov od pobrežia novozélandského Severného ostrova a je obľúbeným cieľom turistických výprav. K výbuchu došlo o 02.11 h miestneho času.

Zdroj: GNS Science via AP

Agentúra AP pripomína, že vedci nedávno zaznamenali zvýšenú aktivitu sopky. Nie je preto známe, prečo úrady povolili turistom vstup na ostrov. Približne tisíc turistov uviazlo v dôsledku záplav a zosuvu pôdy v meste Franz Josef.

Podľa tamojších úradov budú cesty prístupné zrejme až v piatok. Niektorí turisti využili možnosť opustiť miesto prostredníctvom helikoptéry alebo malého lietadla, iní sa rozhodli zostať pri svojich autách. Oblasť navštevujú turisti najmä pre tamojší ľadovec.