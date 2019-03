PRÁVE TERAZ V Afrike sa zrútilo lietadlo so 157 ľuďmi na palube

Neskôr na Twitteri vyjadril sústrasť rodinám obetí. Lietadlo havarovalo v blízkosti Addis Abeby a v chode je záchranná operácia. Zatiaľ nie sú správy o preživších. "Úrad predsedu vlády chce v mene vlády a etiópskeho ľudu vyjadriť najhlbšiu sústrasť rodinám, ktoré stratili svojich blízkych, ktorí boli dnes ráno v lietadle Boeing 737 spoločnosti Ethiopian Airlines pri pravidelnom lete do Nairobi," stojí v twitterovej správe.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.