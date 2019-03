PRÁVE TERAZ V Afrike sa zrútilo lietadlo so 157 ľuďmi, na palube mali byť aj dvaja Slováci

Na palube bolo podľa doterajších správa 149 pasažierov a osemčlenná posádka. Boli to ľudia z 33 krajín, zatiaľ sa vie dvoch Španieloch a jednom obyvateľovi Švédska. Denník Pravda na svojich stránkach informoval o tom, že medzi cestujúcimi mali byť aj minimálne dvaja Slováci - manželka a syn poslanca NR SR. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Boris Gandel ale túto správu nepotvrdil. Momentálne ešte stále prebieha overovanie zoznamu všetkých pasažierov zrúteného lietadla.

Etiópske štátne médiá potvrdili, že nešťastie nikto neprežil. Lietadlo havarovalo šesť minút po štarte asi 50 kilometrov juhovýchodne od etiópskej metropoly.​ Úrad etiópskeho premiéra oznámil, že si nehoda vyžiadala ľudské životy. Neskôr na Twitteri vyjadril sústrasť rodinám obetí. Lietadlo havarovalo v blízkosti Addis Abeby a v chode je záchranná operácia. Zatiaľ nie sú správy o preživších. "Úrad predsedu vlády chce v mene vlády a etiópskeho ľudu vyjadriť najhlbšiu sústrasť rodinám, ktoré stratili svojich blízkych, ktorí boli dnes ráno v lietadle Boeing 737 spoločnosti Ethiopian Airlines pri pravidelnom lete do Nairobi," stojí v twitterovej správe.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.