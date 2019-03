MIMORIADNY ONLINE Letecká tragédia: Zahynuli aj štyria Slováci vrátane rodiny poslanca Hrnka

18:55 Medzi obeťami sa nachádza mnoho lekárov a humanitárnych pracovníkov.

18:28 CK Bubo vyjadrila nad úmrtím Martina Hrnka, ktorý pre ňu pracoval, veľký smútok. "Dnes ráno sa pri odlete z Addis Abeba do Nairobi zrútilo lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines. Žiaľ, na palube bol aj náš kolega, kamarát, sprievodca Martin Hrnko s mamou a sestrou. Je nám strašne smutno a celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť."

18:05 "S bolesťou sme sa v nedeľu dozvedeli, že na palube havarovaného lietadla bola aj naša kolegyňa, rozvojová pracovníčka Danica Olexová, ktorá cestovala na návštevu projektov v Keni," napísali jej spolupracovníci na sociálnej sieti.

17:28 Premiér Peter Pellegrini vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí havárie etiópskeho lietadla. Uisťuje ich, že vláda SR je v prípade potreby pripravená kedykoľvek poskytnúť vládny špeciál. Uviedol to vo svojom stanovisku na sociálnej sieti. "S hlbokým zármutkom som krátko po pristátí v Paríži prijal informáciu, že medzi obeťami raňajšieho leteckého nešťastia etiópskeho lietadla boli aj štyria občania Slovenskej republiky. Chcem vyjadriť rodinám úprimnú a hlbokú sústrasť a uistiť ich, že vláda je v prípade potreby pripravená kedykoľvek poskytnúť vládny špeciál," povedal vo zverejnenom videu predseda vlády.

Zdroj: TASR/AP Photo/Yidnek Kirubel

17:18 Danica Olexová pracovala pre organizáciu Dobrá novina a v Keni pôsobila ako projektová manažérka.

17:02 Na palube lietadla boli občania z 35 krajín, nie 33.

Zdroj: SITA/AP Photo

16:35 Hrnkova dcéra Michala oslávila koncom februára narodeniny. Výlet do Afriky bol možno darčekom.

16:11 Agentúra AP s odvolaním sa na tlačovú konferenciu predstaviteľov leteckej spoločnosti uviedla, že pilot vyslal núdzový signál a od letového dispečera dostal povolenie na návrat na letisko.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ben Curtis, File

16:10 Na palube havarovaného lietadla boli aj delegáti konferencie OSN v Nairobi

Medzi cestujúcimi lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines, ktoré havarovalo v nedeľu ráno krátko po štarte z Addis Abeby, boli aj delegáti veľkej environmentálnej konferencie OSN zvolanej do Nairobi v Keni.

16:08 Štvrtou slovenskou obeťou má byť charitatívna pracovníčka Danica Olexová.

15:56 Kapitánom lietadla bol podľa informácií samotných aerolínií Yared Getachew, ktorý mal nalietaných viac ako osemtisíc hodín. Jeho spolupilot Ahmed Nur Mohammod Nur mal nalietaných dvesto hodín.

15:42 Syn poslanca Antona Hrnka Martin robil sprievodcu pre cestovnú kanceláriu Bubo.

15:38 Viaceré medzinárodné organizácie už držali za obete tragédie minútu ticha.

15:26 BBC zdieľa video z miesta nešťastia.

15:18 Generálny manažér Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam informoval, že lietadlo Boeing 737-8 MAX bolo nové a leteckej spoločnosti ho výrobca dodal v polovici novembra minulého roku. Naposledy prešiel technickou kontrolou 4. februára. Nalietaných mal len 1200 hodín. Pilot bol skúsený, v leteckej spoločnosti pracoval od roku 2010.

15:10 Hrnkovi vyjadrili v súvislosti s tragédiou úprimnú sústrasť viacerí slovenskí politici, vrátane šéfa SNS Andreja Danka či bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

15:06 Anton Hrnko na svojom Facebooku potvrdil, že pri leteckom nešťastí prišiel o manželku, syna aj dcéru.

14:52 Letecká spoločnosť Ethiopian Airlines zverejnila zoznam krajín a počet cestujúcich z nich na palube havarovaného lietadla Boeing 737 Max-8. Zo zoznamu zverejneného na sociálnej sieti Twitter vyplýva, že na palube boli aj štyria Slováci.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v tejto súvislosti vydalo vyhlásenie, v ktorom vyjadrilo sústrasť všetkým pozostalým po obetiach tohto nešťastia, pri ktorom "podľa oficiálnych informácií zahynuli (aj) štyria občania Slovenskej republiky". "Predstavitelia našich diplomatických misií v Etiópii a Keni, ako aj naša diplomatická služba v Bratislave, pristupujú k tejto tragédii s plným nasadením a v súlade s konzulárnou praxou," uvádza sa vo vyhlásení MZVaEZ SR. Tlačový odbor ministerstva oznámil, že "z úcty k obetiam a z dôvodu ochrany osobných údajov bližšie informácie" nemôže poskytnúť.

14:48 Medzi obeťami sa podľa neoverených informácií nachádza aj slovenská novinárka.

14:45 Lietadlo priletelo ráno z Južnej Afriky v poriadku. Na zemi strávilo viac ako tri hodiny bez zjavnej poruchy.

14:40 Na miesto tragédie vyšlú USA vyšetrovací tím z Národnej rady pre bezpečnosť dopravy, aby pomohol miestnym úradom objasniť príčinu pádu lietadla.

14:36 Pri páde lietadla podľa informácií denníka Pravda zahynuli manželka a syn poslanca za stranu SNS Antona Hrnka.

14:28 Neoficiálny zoznam obetí.

14:21 Podľa neoficiálnych informácií mala byť na palube zrúteného lietadla rodina poslanca SNS.

14:15 Krátko po štarte sa chcel údajne pilot lietadla vrátiť. Veži hlásil, že má nejaké technické problémy. No nestalo sa tak.

14:03 Boris Kollár z hnutia Sme Rodina už na Instagrame vyjadril úprimnú sústrasť kolegovi z parlamentu.

Zdroj: Facebook/Boris Kollár

13:50 Leteckú trasu medzi Addis Abebou a Nairobi využívajú často turisti mieriaci na safari vo východnej Afrike. Do lietadiel nastupujú ale aj čínski podnikatelia.

13:48 Svedkovia uviedli, že lietadlo začalo po dopade okamžite horieť a že na mieste vznikla tak veľká žiara, že sa k miestu mohli hasiči priblížiť až po niekoľkých hodinách. Na fotografiách je vidieť rozrytú zem. "Všetko zhorelo, najskôr nad tým lietali vrtuľníky."

13:41 Denník Pravda už údajne pozná totožnosť obetí zo Slovenska, no pred oficiálnym potvrdením o tom nebude informovať.

13:30 Podľa vedenia aeroliniek je medzi mŕtvymi 32 Keňanov, 17 Etiópčanov, ďalej občania Veľkej Británie, Francúzska, USA a Kanady. Čínska štátna televízia informovala, že v lietadle boli aj ôsmi Číňania. Aerolinky údajne zablokovali zverejnenie zoznamu cestujúcich.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR nemá zatiaľ žiadne oficiálne informácie o tom, či medzi obeťami havarovaného etiópskeho lietadla boli aj Slováci. Uviedol to šéf tlačového oddelenia rezortu Juraj Tomaga.

Zdroj: SITA/AP Photo/Samson Haileyesus-file

Na palube bolo podľa doterajších správ 149 pasažierov 33 národností a osemčlenná posádka. Denník Pravda na svojich stránkach informoval o tom, že medzi cestujúcimi mali byť aj minimálne dvaja Slováci - manželka a syn poslanca NR SR. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Boris Gandel ale túto správu nepotvrdil. "Zatiaľ sa vie len to, že na palube boli dvaja Španieli a jeden Švéd," povedal Topkám. Momentálne ešte stále prebieha overovanie zoznamu všetkých pasažierov zrúteného lietadla.

Príčina pádu lietadla zatiaľ nie je celkom jasná. Švédsky server flightradar24, korý sleduje leteckú prevádzku, oznámil, že lietadlo nemalo po štarte stabilnú vertikálnu rýchlos. Úrad etiópskeho premiér na Twitteri vyjadril sústrasť rodinám obetí, rovnako reagoval aj keňský prezident Uhuru Kenyatta.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.