FOTO Smrteľný tajfún Mangkhut si vyžiadal prvé obete, milióny ľudí sú bez elektriny

Počet obetí sa "pravdepodobne zvýši", povedal riaditeľ filipínskej rady pre znižovanie rizika prírodných pohrôm Ricardo Jalad. Poukázal na to, že správy o škodách prichádzajú len pomaly z oblastí, do ktorých sa podarí dostať záchranným tímom. O život prišli dvaja baníci, ktorí pomáhali pri záchranných operáciách po jednom z dvoch zosuvov pôdy v meste Itogon v provincii Benguet, 200 kilometrov severne od Manily. Na tomto mieste zahynulo aj 13-ročné dieťa, uviedol starosta mesta Victorio Palandan.

Zdroj: SITA/AP Photo/Aaron Favila

V metropolitnej oblasti Manily vytiahli z rozvodnenej rieky Marikina telo tínedžerky, oznámila polícia. Supertajfún Mangkhut zasiahol severovýchodné pobrežie Filipín v noci na sobotu miestneho času. Jeho centrum prešlo nad pevninu v meste Baggao v provincii Cagayan na severe ostrova Luzon, takmer 400 kilometrov severne od Manily.

Typhoon Mangkhut is the strongest storm of 2018 so far. It made landfall in the Philippines early Saturday morning, bringing ferocious gale-force winds and pounding rains https://t.co/DgnDaNgBB0 pic.twitter.com/htwEL6FyLu