VIDEO pavúka, ktorý máta Slovákov: Nočný objav, čitateľ našiel jedovatú pradiarku doma na terase

BRATISLAVA - Po dvoch nedávno medializovaných prípadoch uhryznutia jedovatou pradiarkou pestrou na Slovensku sa medzi ľuďmi začali šíriť obavy z jej rozmnoženia. Na sociálnych sieťach sa objavilo viacero prípadov, keď ľudia žiadali o pomoc s identifikáciou pavúkov, ktorých našli vo svojich obydliach v domnienke, že by mohlo ísť o uvedený druh. Nášmu čitateľovi sa ho však podarilo naozaj objaviť doma na terase vo Hviezdoslavove, okres Dunajská Streda.

"V reakcii na dva nedávne články o uhryznutí pradiarkou vám v prílohe posielam fotky, ktoré som urobil včera večer vo Hviezdoslavove. Zoológ potvrdil, že ide o pradiarku jedovatú - Cheiracanthium punctorium," napísal nám v pondelok čitateľ a priložil aj videá.

Pradiarka pestrá, nazývaná aj pradiarka jedovatá, ktorá je najväčším európskym druhom tohto pavúka, sa bežne vyskytuje na viacerých miestach Slovenska či Česka. Aj keď uhryznutie ňou môže byť pre človeka veľmi bolestivé a spôsobovať viacero zdravotných problémov, vrátane paralýzy, netreba mať podľa odborníkov prehnané obavy. Nie u každého sa musí dostaviť rovnaká reakcia.

Zdroj: Tip čitateľa

Netreba sa báť

"Pradiarka pestrá je hlavne stredomorský druh, ktorý sa vďaka globálnemu otepľovaniu začal postupom času viac šíriť na sever. Ešte pred pár rokmi u nás hojná nebola, ale v súčasnej dobe viac expanduje v našej krajine. Najčastejšie ju môžeme nájsť na lúkach a hlavne na trávach rodu Calamagrostis, na ktorých si špeciálne stavia svoje hniezda," uvádza sa v reakcii na zvýšený dopyt po informáciách na facebookovej stránke Spolok chovateľov jedovatých pavúkov a hadov.

Útočné bývajú samičky v čase, keď bránia zámotok s vajíčkami alebo čerstvo vyliahnutými mláďatami. Samce zase vtedy, keď vyhľadávajú partnerky za účelom párenia, pokiaľ sa cítia byť ohrozené, keď sa ich niekto snaží chytiť. "Ukryté jedince v hniezdach a celkovo, keď sa s nimi nemanipuluje, sú pre človeka neškodné a neprejavujú voči nemu žiadnu iniciatívu. Preto sa nemusíme pradiarok vôbec obávať," vysvetľujú odborníci, podľa ktorých sa však občas stane aj to, že sa zatúlajú do ľudských obydlí. Vtedy stačí pavúka napríklad prikryť pohárom, uzavrieť ho a vypustiť do prírody.

Zdroj: Tip čitateľa

Následky uhryznutia

Toxín pradiarky pestrej vykazuje neurotoxický charakter. "Pohryznutie týmto druhom pavúka síce nie je smrteľné, môže však viesť k lokálnej kožnej toxickej alebo alergickej reakcii. U citlivých osôb môže dôjsť až k celkovej reakcii. Medzi ľahké príznaky patrí bolesť v mieste zásahu, sčervenanie a jemné pálenie. U tých ťažších prípadov sa dostavia okrem opuchu a bolesti aj tŕpnutie končatín a prípadná nevoľnosť. U veľmi citlivých ľudí sa pridružia horúčky, triaška, studený pot, búšenie srdca a slabosť. U alergických jedincov to môže mať horší priebeh za vzniku anafylaktického šoku," dodali odborníci.

Aké je teda ich zhrnutie?

Vplyvom meniacich sa klimatických pomerov na našom území dochádza k zlepšovaniu životných podmienok tohto druhu pavúka a z toho vyplýva zvyšovanie počtu prípadov uhryznutia. Pradiarka nikdy len tak z ničoho nič neútočí na človeka, pokiaľ nie je ohrozená, alebo nie je narušené jej hniezdo. Pavúk neútočí počas spánku na človeka. Keď už k tomu dôjde, šlo len o zatúlaného jedinca, ktorý sa náhodne vyskytol v posteli a človek ho zaľahol, resp. pritlačil náhodne končatinou. Z pradiarky netreba mať paniku. Ide o veľmi užitočného pavúka, pretože v prírode vykonáva užitočnú prácu v regulácii škodcov.