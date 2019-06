VIDEO zo skalickej nemocnice vyvolalo ošiaľ: Pacienta nechali čakať s prudkými bolesťami!

Po tom, ako levická nemocnica nechala dnes už nebohú onkologickú pacienku po operácii žalúdka ležať na chodbe, po tom, ako v nemocnici v Nitre, kde jednému pacientovi zoperovali nesprávne koleno a druhý zas pre zlý implantát musel ísť pod nôž znova a po tom, čo v košickej nemocnici naposledy vydýchol pacient, ktorému nesprávne podali transfúziu krvi, sa objavil ďalší šokujúci prípad. Odohral sa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Skalici. Jej námestník nám potvrdil, že vzniknutú situáciu budú riešiť.

Stalo sa totiž to, že jej personál nechal predo dvermi ambulancie čakať muža s brušnou príhodou čakať. Ten sa s prudkými a kŕčovitými bolesťami zvíjal na vozíčku. „Takto sa čaká v Skalici na chirurgii so zápalom slepého čreva,“ znie komentár k videu, ktoré odstrašujúci prípad zachytáva. „Myslím si, že naši lekári a sestričky by si mali každý deň opakovať, že pacient je na prvom mieste a keď to nechápu, nech idú pracovať niekde inde,“ dodal jeho autor. Odstrašujúce zábery pobúrili viac ako tisícku ľudí!

A čo naňho hovorí dotknutá nemocnica? „Predmetné video sme zaregistrovali. Avšak pre nedostatočné množstvo informácií o prípade ochranu zdravotnej dokumentácie a osobných údajov nie je možné prípad jednoznačne identifikovať. V prípade oficiálneho podnetu sa prípadom budeme náležite zaoberať,“ objasnil pre topky.sk Daniel Vidovič, námestník pre liečebno-preventívnu prevádzku FNsP Skalica.