ROZHOVOR Bugár otvorene: Uvidíme, či sa komunikácia v koalícii ešte bude dať obnoviť

BRATISLAVA – Na politickej scéne je už takmer tridsať rokov. Tie posledné ale čelí doposiaľ najväčšej kritike, pretože sa rozhodol vstúpiť do koalície so Smerom-SD. Napriek tomu sa snaží presvedčiť, že by bol dobrým prezidentom pre všetkých. Prieskumy verejnej mienky mu však šance na postup do druhého kola nedávajú. Podporu sa mu nepodarilo získať ani od svojich koaličných partnerov. Podľa neho v koalícii ani nebola vôľa hľadať spoločného kandidáta. O prebiehajúcej kampani, situácii na politickej scéne ale aj o napätých vzťahoch v koalícii sa Glob.sk rozprával s podpredsedom parlamentu a šéfom Mostu-Híd BÉLOM BUGÁROM (60).