Prvý reálny prezidentský PRIESKUM má prekvapivý výsledok: O prvú priečku súperia dvaja kandidáti

BRATISLAVA – Ak by sa prezidentské voľby konali teraz, na prvom mieste by skončili dvaja kandidáti - Maroš Šefčovič a Robert Mistrík. Za oboch by hlasovalo 16,5 percenta voličov.

Vyplýva to z prieskumu preferencií prezidentských kandidátov, ktorý uskutočnila agentúra Focus pre televíziu Markíza. Na treťom mieste skončil Štefan Harabin s 11,7 percenta hlasov a za ním na štvrtej priečke sa umiestnil Béla Bugár, ktorého by volilo 10,1 percenta ľudí. Zuzanu Čaputovä by volilo deväť percent opýtaných a Mariana Kotlebu 8,2 percenta opýtaných. Milan Krajniak by získal sedem percent hlasov respondentov.

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

V prípade, že by sa do druhého kola dostali Šefčovič a Mistrík, víťazom by bol Šefšovič. Vyhral by aj v prípade, že by sa v druhom kole stretol s Harabinom alebo Bugárom. V prípade duelu Mistrík – Harabin by sa prezidentom stal Mistrík.