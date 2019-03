Večerná diskusia prezidentských kandidátov: Venovali sa týmto témam

Šefčovič v tejto súvislosti zdôraznil, že "dopyt po spoločenskom zmieri je na Slovensku mimoriadne silný". Ako prezident by podľa vlastných slov napríklad vystúpil s mimoriadnou správou pred zástupcami všetkých politických strán a tiež médii, v ktorej by apeloval na pokoj. Konflikty totiž podľa neho v súčasnosti narúšajú aj rodiny a vzťahy. Čaputová v tejto súvislosti skonštatovala, že sa stotožňuje s volaním po zmene a slušnosti, ktoré odznelo na námestiach po vražde novinára Jána Kuciaka. K tejto výzve sa podľa nej môže prihlásiť ktokoľvek. Ona sama sa podľa vlastných slov uchádza o dôveru voličov z rôznych častí politického spektra. "Spravodlivosť a férovosť spája," vyhlásila.

Štefan Harabin odmietol, že by útočil na liberálnych voličov. Občanov chce podľa vlastných slov spájať budovaním štátnosti. Nikdy sa však nezjednotí so zástupcami rodovej ideológie, LGBTI alebo so zástancami homosexuálnych adopcii. "Inakosť treba tolerovať, ale nepovyšovať na normu," povedal. Podľa Krajniaka je základom toho, aby sa spoločnosť nepolarizovala, neútočiť osobne. "Zlo sa dá poraziť iba tak, že ho nahradíme, vytlačíme niečim pozitívnym," povedal s tým, že v demokracii je normálne, keď majú ľudia rôzne názory.

Témou diskusie bolo aj zapájanie sa predstaviteľov cirkvi do volebnej kampane. Čaputová zdôraznila, že názory predstaviteľov cirkvi rešpektuje, môžu však prispievať k rozdeleniu spoločnosti. Zároveň zdôraznila, že zmena právnej úpravy napríklad v oblasti LGBTI "nie je jej misiou". Podľa Harabina majú biskupi právo vyjadriť svoj názor a pokiaľ sa vyjadrujú v prospech ochrany rodiny a morálky, schvaľuje to. Milan Krajniak zdôraznil, že do kostola chodí často, nepočul však, že by cirkev vyzývala na podporu konkrétneho kandidáta. Šefčovič konštatoval názorové prieniky s predstaviteľmi cirkvi v otázkach, ako je problém registrovaných partnerstiev alebo adopcií detí homosexuálmi. Pretláčanie týchto tém by podľa neho ešte vyostrilo spoločenský konflikt.

Kandidáti diskutovali aj o výroku prezidenta Kisku o Slovensku ako o mafiánskom štáte. Podľa Krajniaka začal prezident poukazovať na zneužívanie štátnych orgánov až vtedy, keď sám začal mať v tejto oblasti problémy. Čaputová zdôraznila, že si Kisku a jeho podporu váži, svoju daňovú kauzu však podľa nej mohol komunikovať "proaktívnejšie". Harabin označil Kisku za daňového kriminálnika s tým, že vrcholní predstavitelia štátu by podľa neho mali mať bezpečnostné previerky. Šefčovič zdôraznil, že hlava štátu sa nemôže vyjadrovať dehonestujúco o vlastnej krajine pričom akcentoval potrebu výchovy k vlastenectvu.