Najnovší volebný prieskum je vonku! Druhé kolo prezidentských volieb má jasného favorita

Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič

Zdroj: Štáb Zuzany Čaputovej/Peter Konečný, archív M.Š.

BRATISLAVA - V druhom kole prezidentských volieb by podľa prieskumu pre RTVS zvíťazila Zuzana Čaputová so ziskom 60,5 percenta. Maroš Šefčovič by získal približne 39,5 percenta hlasov opýtaných.