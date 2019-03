MIMORIADNY ONLINE Slovensko rozhodlo: Prvé čísla sú tu, začínajú zverejňovať priebežné výsledky

BRATISLAVA - Volebné miestnosti sa zatvoria o necelé dve hodiny. Členovia volebných komisií začnú spočítavať hlasy po desiatej hodine, kedy sa volebné miestnosti uzatvoria. Prezidentské voľby prebehli v pokojnom duchu. Viacerí kandidáti i politici odovzdali v priebehu dňa svoj hlas. Prvé výsledky by mali byť známe zrejme až po pol dvanástej. Pred koncom hlasovania totiž nastal incident na východe Slovenska, kvôli ktorému sa predĺžilo hlasovanie aj moratórium.

- volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00, krátko po desiatej sa zatvoria

- prvé predbežné výsledky by mali byť známe po pol jedenástej, Štatistický úrad SR bude výsledky zverejňovať postupne ihneď po uzavretí volebných miestností

- ak si Slováci nezvolia prezidenta v prvom kole, do druhého kola postúpia prví dvaja kandidáti. Druhé kolo sa bude konať o dva týždne 30. marca

23:34 Po zverejnení prieskumu sa v centrále Čaputovej ozýval potlesk.

23:30 Volebná účasť je zatiaľ niečo vyše 46 percent.

23:28 Čaputová si chce počkať na reálne výsledky volieb. Podľa nej je to však volanie po zmene. „Čísla vyzerajú veľmi fajn.“

23:24 Zatiaľ je spočítaných niečo vyše 20 % hlasov. Čaputová je zatiaľ prvá, Šefčovič je druhý.

23:18 Moratórium skončilo. Podľa exkluzívneho prieskumu TV Markíza, ktorý robil Focus, mala Zuzana Čaputová 42 percent, druhý skončil Maroš Šefčovič so ziskom 17,6 percenta, tretí je Štefan Harabin 13,7 percenta a na štvrtom mieste skončil Marian Kotleba so ziskom 9 percent.

23:10 V centrále Milana Krajniaka je aj Boris Kollár, Petra Krištúfková, jeho rodina i ďalší kolegovia.

22:58 Robert Mistrík a Miroslav Beblavý sú vo volebnej centrále Čaputovej.

22:54 „Máme tu mafiánsky štát, ktorý vytvoril Robert Fico. A Šefčovič je jeho kandidát,“ povedal na ČT24 šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný.

22:50 Robert Mistrík novinárom po príchode krátko povedal, že verí vo víťazstvo, ktoré posunie krajinu dopredu.

22:46 Maroš Šefčovič prišiel medzi novinárov.

Ľudia zo Smeru u Šefčoviča nebudú. Šefčovič povedal, že dnešný večer chce stráviť s rodinou. Keďže kandiduje ako nezávislý, ľudia zo Smeru tam nebudú.

22:33 Béla Bugár práve dorazil aj s manželkou do centrály Most-Híd.

22:31 Šefčovič prišiel medzi novinárov porozprávať sa.

22:29 Do volebnej centrály Zuzany Čaputovej dorazil predseda mimoparlamentnej strany SPOLU - občianska demokracia Miroslav Beblavý. Čaká sa aj na príchod Roebrta Mistríka.

22:28 „Pri použití rovnakej metodiky ako v minulosti mesiac dozadu účasť vychádzala na 57 až 60 percent, čo je z môjho pohľadu neuveriteľné,“ povedal Slosiarik v televízii.

22:21 František Mikloško je tiež vo svojej volebnej centrále.

22:20 Podľa Martina Slosiarika sa očakáva rekordná účasť. Povedal to v TV Markiza.

22:05 Volebné miestnosti sa postupne uzatvárajú. Informuje predsedsa Štátnej komisie SR Eduard Barány. „Dve volebné miestnosti v Malackách a Medzanoch otvárajú ešte otvorené,“ uviedol. V Malackách sa nedostavila ráno členka komisie, sľub musel zložiť náhradník. „Druhý prípad je kuriózny. Občan pravdepodobne pod vplyvom alkoholu vybehol s urnou, s ktorou asi spadol.“

22:04 Maroš Šefčovič čaká na výsledky s rodinou a priateľmi.

22:02 Kandidát na prezidenta SR Štefan Harabin (uprostred) a jeho manželka Gabriela Harabinová (vľavo vzadu) počas príchodu do jeho volebnej centrály v hoteli Apollo v rámci volebnej noci.

22:00 Volebné miestnosti s uzavreli. Okrem dvoch miest, v ktorých sa miestnosť uzavrie o pár desiatok minút neskôr

21:58 Oficiálne výsledky vyhlási štátna komisia zajtra o 12-ej.

21:54 Sociologička Oľga Gyarfašová v RTVS odhadla volebnú účasť na 50 až 52 %. Podľa nej mobilizácia k účasti bola značná a viditeľnejšia ako pred piatimi rokmi.

21:53 O pár minút sa uzavrú volebné miestnosti.

21:41 Čaputová prišla do volebného štábu, verí v dobrý výsledok

Kandidátka na prezidentku Zuzana Čaputová prišla už do svojho volebného štábu, kde bude sledovať priebežné výsledky prvého kola volieb. Ako sa pri príchode vyjadrila pre médiá, je plná očakávaní a verí v dobrý výsledok – taký, ktorý ju dostane do druhého kola.

Zároveň si myslí, že by bolo pre Slovensko lepšie, ak by okrem nej postúpil kandidát, ktorý nereprezentuje extrémistické názory. „Posledné prieskumy boli veľmi priaznivé, ale odvtedy prešlo veľa vody,“ povedala pri príchode. Volebnú noc strávi Čaputová so svojimi najbližšími ľuďmi – rodinou a spolupracovníkmi.

21:37 Maroš Šefčovič bude tráviť volebnú noc v spoločnosti manželky. Politikov údajne nepozývali.

21:30 Do svojho štábu už dorazil aj Štefana Harabina. Sprevádzali ho aj jeho dve dcéry.

21:27 Výsledky budú až okolo pol dvanástej

Chmelová potvrdila, že predbežné neoficiálne výsledky bude možné zverejňovať neskôr, po 23.16 h. O tomto čase teda začne zverejňovať výsledky Štatistický úrad SR na webe volbysr.sk. „Sumarizácia bude prebiehať od 22.00 h tak, ako budú spracované výsledky jednotlivých okrskov, ich prvé zverejnenie bude však až po uvedenej hodine,“ priblížila hovorkyňa úradu Jana Morháčová.

21:24 Čaputovej robí vo volebnej centrále spoločnosť jej partner. Z politikov je tam Martin Poliačik s manželkou.

21:18 Maroš Šefčovič dorazil do volebnej centrály.

21:09 Do svojej centrály by mal každú chvíľu doraziť aj Maroš Šefčovič.

21:08 Zuzana Čaputová dorazila do svojej centrály, kde bude sledovať výsledky volieb.

21:04 Viacerí kandidáti už prichádzajú do svojich volebných centrál. Prvé výsledky sa dozvieme o viac ako hodinu neskôr.

20:46 Okrem neskoršieho začiatku volieb vo volebnom okrsku 4 v Malackách však museli ráno riešiť aj podnet v Pezinku. Vo volebnej miestnosti za plentou bolo totiž na vzorovom hlasovacom lístku zakrúžkované meno konkrétneho kandidáta. „To je neprípustné. Vo vzorovom hlasovacom lístku nesmie byť označený konkrétny kandidát," povedal predseda pezinskej okresnej volebnej komisie s tým, že problém po ohlásení zakrátko vyriešili.

20:30 Volebné moratórium bude trvať do 23:16. V obci Medzany v okrese Prešov je už približne hodinu zatvorená okrsková volebná miestnosť. Niekto vzal urnu a rozbil ju.

20:10 Štatistický úrad zrejme začne prvé priebežné výsledky zverejňovať až po 22:35. Informovala o tom RTVS, ktorá sa odvoláva na informácie od úradu. Dôvodom je to, že v jednom volebnom okrsku v Malackách sa začali voľby o 35 minút neskôr. V tomto okrsku sa preto bude hlasovať až do 22:35.

20:00 Čas, kedy si mohli Slováci v prvom kole vyberať svojho prezidenta sa blíži ku koncu. Do zatvorenia volebných miestností ostávajú dve hodiny.

Slovensko prežilo volebný deň

Tohtoročné prezidentské voľby sú už šiestymi voľbami v poradí. Slováci mali na výber z trinástich kandidátov, medzi ktorými sú dve ženy. K favoritom patrili najmä Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. V nasledujúcich hodinách sa Slovensko dozvie, kto sa dostane do druhého kola, ktoré sa bude konať o dva týždne.

Štátna komisia zaznamenala niekoľko podnetov, najvážnejší sa týkal celoštátneho média, inak prebehli voľby relatívne pokojne. Počas dňa odovzdali svoje hlasy občania, medzi ktorými boli aj politici, najvyšší ústavní činitelia i prezidentskí kandidáti. Pellegriniho vyrušil vysokí počet kandidátov. Súčasný prezident Kiska verí, že nový prezident bude pokračovať v boji za slušné Slovensko.