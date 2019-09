Koalícia má voľné ruky pri hlasovaní o spôsobe voľby kandidátov na ÚS, tvrdí Danko

BRATISLAVA - Koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd majú voľné ruky pri hlasovaní o spôsobe voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. V utorok to povedal to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).

"Pozícia SNS sa v tejto veci nemení. Videl som, že takisto sa vie nastaviť aj Smer-SD a Most-Híd," skonštatoval Danko. Podľa jeho slov počkajú na to, aký spôsob voľby prejde. Zdôraznil, že koaličné strany pri tom majú voľné ruky. Dodal, že následne budú zodpovedne voliť podľa spôsobu, ktorý bude schválený. Na otázku, či je aspoň vôľa zvoliť chýbajúcich kandidátov, odpovedal, že vôľa je vždy.

Verejnú voľbu žiada od začiatku opozícia, koalícia presadzovala tajné hlasovanie. Po poslednej voľbe však Most-Híd aj SNS začali hovoriť, že chcú verejné hlasovanie. Smer-SD zotrvával na tajnom hlasovaní. Erik Tomáš zo Smeru-SD nedávno pripustil, že Smer-SD by mohol hlasovať aj vo verejnej voľbe, ak sa v parlamente nájde väčšina, ktorá ju odhlasuje. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár nedávno zopakoval, že strana trvá na verejnej voľbe.

Poslanci budú na septembrovej schôdzi vyberať kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR už v piatej voľbe. O post ústavného sudcu sa uchádza 16 kandidátov. Do plného počtu majú zvoliť ešte štyroch kandidátov.

Zákon pri vzdaní sa mandátu poslancov porušený nebol, výbor to preskúma

Pri vzdávaní sa mandátov poslancov Moniky Jankovskej, Viktora Stromčeka a Petra Kažimíra nebol porušený zákon. V utorok to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) s tým, že je o tom presvedčený. Zdôraznil, že všetky listiny boli oznámené a doručené. Výbor to však preskúma aj pre prípadné procesné pochybnosti v budúcnosti.

"Mám za to, že nebol porušený zákon, napriek tomu to celé dáme preskúmať. Som presvedčený, že nikto v NR SR z kompetentných ľudí nezlyhal," zdôraznil Danko s tým, že to nemá vplyv na zánik mandátu. Po preskúmaní situácie bude mať podľa jeho slov aj jeho nástupca vo funkcii predsedu parlamentu v procese jasno.

Danko požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady (NR) SR o posúdenie toho, či trom poslancom zanikol mandát v súlade s ústavou a legislatívou. Ide o mandáty Moniky Jankovskej, Viktora Stromčeka a Petra Kažimíra.

Plénum v utorok (10. 9.) neschválilo návrh poslankyne Anny Zemanovej (SaS), ktorá žiadala mandátový a imunitný výbor, aby prerokoval vzdanie sa mandátu bývalej poslankyne Jankovskej a podal o tom plénu informáciu, aby NR SR mohla vziať na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca. Opozícia poukazovala na to, že taký mal byť postup v zmysle rokovacieho poriadku parlamentu.

Po tom, ako sa šéf parlamentu stretol s predsedom výboru Jurajom Blanárom (Smer-SD), avizoval, že požiada o posúdenie zániku mandátov. Podotkol, že situácia sa netýka len Jankovskej, ale aj poslancov Stromčeka a Kažimíra.