MIMORIADNY ONLINE Do paralyzovania Ústavného súdu ostávajú hodiny: Dnes sa definitívne rozhodne

Poslanci parlamentu budú dnes opäť voliť ústavných sudcov. Opakovaná voľba je na programe o 11-ej, ešte pred ňou zasadne ústavnoprávny výbor, ktorý má zaujať stanovisko, či budú zákonodarcovia hlasovať verejne alebo tajne. Stanovisko od výboru žiada predseda parlamentu Andrej Danko. Prvá voľba sa skončila ešte v utorok 12. februára podvečer neúspešne potom, ako ju zablokovali poslanci za stranu Smer-SD a SNS.

9:21 Beblavý to konzultoval s viacerými právnikmi.

9:17 „Nepovažujem za férové, že sa pokúšate zvrátiť rozhodnutie právnymi kľučkami,“ uviedol Miroslav Beblavý. Podľa neho oni rešpektovali, ako sa rozhodla koalícia, teraz sa však hlasovalo za verejnú voľbu. Všetci by to mali rešpektovať.

9:10 Madej hovorí o chybe v rokovacom poriadku, kvôli ktorej je možné zmeniť spôsob voľby z verejnej na tajnú.

9:09 Predseda výboru Robert Madej otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásil ako prvý.

9:01 Podľa toho, ako dnes poslanci v parlamente zahlasujú, môžu nastať tri najpravdepodobnejšie scenáre:

1. Poslanci zvolia plný počet, teda 18 kandidátov.

2. Poslanci nezvolia nikoho tak, ako v utorok, celý proces voľby kandidátov sa bude opakovať. Po splnení všetkých zákonom daných lehôt a postupov by to malo byť v máji.

3. Poslanci zvolia minimálne šiestich kandidátov, z ktorých prezident Andrej Kiska vyberie troch sudcov, aby bol súd funkčný.

Hovorilo sa aj o predĺžení funkčného obdobia súčasných sudcov, to však viacerí opoziční poslanci odmietli.

8:55 O deviatej zasadne ústavnoprávny výbor.

Opakovaná voľba kandidátov by mala byť verejná

Podľa VIA IURIS z rokovacieho poriadku Národnej rady SR vyplýva, že aj opakovaná voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR by mala byť verejná. „Novelou zákona o rokovacom poriadku prijatou v roku 2011 bolo do rokovacieho poriadku zakotvené všeobecné pravidlo, že kandidáti na ústavných sudcov sa majú voliť verejne. Kandidáti na ústavných sudcov sa môžu voliť tajne iba vtedy, ak poslanci NR SR zmenia verejnú voľbu na tajnú,“ uviedlo združenie.

„Zároveň bola tajná voľba výslovne vypustená aj z kľúčového ustanovenia rokovacieho poriadku týkajúceho sa voľby kandidátov na ústavných sudcov. Aj dôvodová správa k novele rokovacieho poriadku z roku 2011 výslovne uvádza, že účelom novely bolo odtajnenie voľby kandidátov na ústavných sudcov. Podľa všeobecne uznávaných pravidiel výkladu je zákon potrebné vykladať podľa zjavného úmyslu zákonodarcu, ktorým bolo zavedenie verejnej voľby kandidátov,“ vysvetľuje organizácia VIA IURIS v stanovisku.

Pri voľbe ústavných sudcov, žiaľ, prevládli emócie

Pri voľbe ústavných sudcov, žiaľ, prevládli emócie nad racionálnym rozhodovaním. Vyhlásil to na sociálnej sieti líder koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár. Reagoval tak na udalosti z utorka, keď si poslanci nezvolia kandidátov na ústavných sudcov. „Vypäté situácie prinášajú vypäté vyhlásenia,“ tvrdí Bugár s tým, že do štvrtka je čas na upokojenie situácie a sústredenie sa na to, aby sa zabránilo znefunkčneniu Ústavného súdu SR. „Skúsme zvoliť maximálne možný počet dobrých kandidátov na ústavných sudcov. Myslím si, že je to naša povinnosť,“ povedal Bugár.

Poslanci v utorok volili verejne, čo Smer-SD odmietal, jeho členovia odovzdávali prázdne hlasovacie lístky. Verejnú voľbu odhlasovali poslanci pred voľbou. Trval na nej aj koaličný Most-Híd a SNS predtým hovorila, že s ňou problém nemá. Strana Bélu Bugára si pre svoje postoje k voľbe, okrem iného hovorila, že nepodporí Roberta Fica, vyslúžila od Fica kritiku. Ten napokon z voľby odstúpil, zároveň však vyhlásil, že ak kandidáti na ústavných sudcov prejdú hlasmi Mosta-Híd s opozíciou, dôjde k porušeniu koaličnej zmluvy s vážnymi dôsledkami na fungovanie vládneho kabinetu. Poslanci majú vybrať 18 kandidátov na ústavných sudcov, a tých ponúknuť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich, ktorí na 12 rokov zasadnú na Ústavný súd SR. Spolu je na ÚS SR 13 sudcov.

Bude sa celý proces opakovať?

Poslanci budú vyberať spomedzi 37 kandidátov osemnásť mien, pričom pôvodne bolo uchádzačov 40. Najskôr odstúpila šéfka policajnej akadémie Lucia Kurilovská, potom nominant strany Mariana Kotlebu ĽS NS Radovan Hrádek a expremiér Robert Fico. Fico to oznámil na poslednú chvíľu, pričom ešte predtým pohrozil, že v prípade spoločnej voľby poslancov zo strany Most-Híd a opozície bude vážne narušené fungovanie koalície. Fico tiež uviedol, že stiahol svoju kandidatúru iba preto, aby mohol viesť politické rokovania. Sám chce byť iba predsedom Ústavného súdu SR a nie "radovým sudcom". O tom, kto bude predseda, však rozhoduje prezident Slovenskej republiky.

V prípade blokovania opakovanej voľby bude celý proces potrebné zopakovať. Parlament má pritom za úlohu zvoliť 18 kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje polovicu. Podľa súčasných pravidiel musí získať uchádzač o post sudcu Ústavného súdu SR nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39. Deviatim sudcom Ústavného súdu SR vyprší funkčné obdobie už v sobotu 16. februára.