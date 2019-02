MIMORIADNY ONLINE Voľba ústavných sudcov sa blíži do finále: Poslanci by mali hlasovať už dnes

BRATISLAVA - Voľba ústavných sudcov by sa dnes mala dočkať konca. Poslanci dvakrát odložili hlasovanie o kandidátoch. Jedným z dôvodov bolo aj zasadanie ústavnoprávneho výboru, ktorý po výmene jedného z členov zasadal včera ráno. Výbor nakoniec odobril právnickú prax Roberta Fica. Opozícia hovorí o obštrukciách, prezident Andrej Kiska apeloval na poslancov, že výsledok hlasovania v parlamente bude dôležitým signálom verejnosti, že je v záujme poslancov, aby sa obnovila aj dôvera v štát a jeho politické vedenie. Dnes by mali poslanci po rozprave hlasovať o kandidátoch ešte doobeda. Nie je však jasné, či to stihnú.

Andrej Danko včera avizoval, že hlasovanie o kandidátoch na ústavných sudcov by malo prebehnúť dnes o jedenástej. Po včerajšej rozprave, v ktorej vystúpili len dvaja poslanci z dvanástich, však nie je jasné, či to poslanci stihnú. Kvôli tajnému hlasovaniu členov štyroch rád skončilo rokovanie ošiestej večer. Práve vyhlásením výsledkov tajných volieb sa o deviatej hodine začne rokovanie ôsmeho dňa 40. schôdze parlamentu. Následne bude pokračovať prerušená rozprava k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

10:41 „Na ÚS má byť besť of the best, to najlepšie z najlepších,“ povedal Heger. „ÚS by mal by obsadený ľuďmi, ktorí budú pristupovať k ústave spravodlivo a čestne.“

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:36 V rozprave vystúpi Eduard Heger.

10:28 Zrejme najväčším zástancom Fica v posledných dňoch je Erik Tomáš. Znova obviňuje opozíciu, že proces spolitizovala a naťahovala. Bráni ho aj po Galekovom vystúpení. „Ja aj poslanci Smeru sa k nemu vždy prihlásime, ak pôjde o ceny energií,“ povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:23 Poslanci dnes hlasovať o kandidátoch nestihnú. Hlasovanie malo byť o 11. V rozprave však má vystúpiť ešte siedmi poslanci.

10:19 V rozprave vystúpi Karol Galek.

10:12 „V akom štáte to kurnik žijeme, keď ideme voliť ľudí, ktorých sa vlastná strana potrebuje zbaviť, lebo jej škodia?“ uviedol Martin Poliačik. Dodal, že Fico má za sebou politický vrchol a teraz sa ho Smer snaží „cez kamarátšafty pretláčať na Ústavný súd“.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:08 „Pretláčanie Roberta Fica je len vrcholom snahy vládnej koalície spustošiť Ústavný súd,“ reagoval Jozef Rajtár. Podľa neho nedokáže mať koalícia nadhľad.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:06 „Je mi to trichu ľúto a je mi to trochu ľúto, že napriek rozhodnutiu výboru pokračujete v tomto divadle okolo Roberta Fica,“ reagoval Erik Tomáš. „To, že máte iný názor je v poriadku, ale nemôžete to prezentovať ako všeobecný názor.“ Háji Roberta Fica, že sa generálnym prokurátorom nestal a nikto pravidlá neobišiel.

10:03 Na Dostálove vystúpenie reaguje šesť poslancov.

10:00 „Snaha vyhnúť sa pravidlám či ohnúť ich vo svoj prospech, sprevádza Roberta Fica po celý jeho politický život,“ uviedol Dostál. To je podľa neho dôvod, prečo sa práve on stal hlavnou témou výberu ústavných sudcov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:52 Dostál sumarizuje, prečo Robert Fico nespĺňa podmienky potrebnej právnickej praxe.

9:47 „Fico sa stal hlavnou témou volieb kandidátov na ústavných sudcov práve pre niečo, čo je podstatné z hľadiska ÚS. A to je porušovanie a dodžiavanie pravidiel,“ uviedol. Spomína, ako sa chcel Fico stať generálnym prokurátorom, no nemohol, keďže nespĺňal podmienku veku. Už vtedy to chceli meniť, aby sa tam mohol dostať, no neprešlo to.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:45 V rozprave vystupuje Ondrej Dostál. Vyjadruje sa k Robertovi Ficovi. „V mojich očiach ho diskvalifikuje to, ako pôsobil, čo robil ako politik a že je priamo zodpovedný za vytvorenie oligarchického systému, ktorý tu roky máme a za a jeho udržiavanie, ale ani to by nestačilo,“ povedal.

9:43 Martin Klus ostro vystúpil proti Schlosárovmu prejavu. „Vyprosím si, aby sa na pôde parlamentu označovali homosexuáli za sexuálnych deviantov,“ povedal s tým, že pre neho je zas nepredstaviteľné nosenie hákových krížov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:35 Peter Kresák nevystúpi v pléne, ale zvolal tlačovú besedu na 11:40.

9:32 Schlosár uviedol, že okrem jediného kandidáta Hrádeka, ktorého nominoval, nikto nevnímal členstvo v EÚ ako hrozbu. Schlosár pokračuje v rétorike ĽS NS a hovorí o zotročení.

9:24 V rozprave teraz vystupuje Rastislav Schlosár z ĽS NS. „Keď som hlasoval proti Ficovi, spravil som tak preto, lebo dokumenty, ktoré na výbore predložil, nespĺňajú podmienky,“ ozrejmil Schlosár dôvod svojho hlasovania.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:22 Poslanci reagujú na včerajšie slová Igora Matoviča, podľa ktorých mal Peter Kresák vedome spolupracovať s ŠtB. Kresák to však včera poprel a dnes by mal vystúpiť.

9:15 Výsledky tajného hlasovania členov jednotlivých rád.

9:13 Počas vyhlasovania výsledkov je sála takmer prázdna aj keď rozprava k ústavným sudcom pokračuje.

Zdroj: Topky/Maarty

9:00 Poslanci začali schôdzu oznámením výsledkom tajnej voľby člena Rady pre štátnu službu, členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a tiež člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. Následne bude pokračovať prerušená rozprava k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

8:55 Ešte pred začiatkom schôdze rozdala poslankyňa ĽS NS ostatným kolegom na stoly letáčiky s potratovou tematikou. Brigádnici ich začali zbierať a Grausová znova rozkladať. Predseda parlamentu Andrej Danko však zasiahol a poslankyni takýto krok zakázal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Matovič obvinil Kresáka, že spolupracoval s ŠtB

Vo štvrtok Igor Matovič v rozprave povedal, že poslanec za Most-Híd a kandidát na post ústavného sudcu Peter Kresák bol vedomým spolupracovníkom ŠtB. Matovič pripomenul, že na verejnom vypočutí kandidátov na post ústavných sudcov Kresák povedal, že bol sledovanou osobou, ale nikdy nespolupracoval vedome. „Kresák bol preverovanou osobou, to priznal na verejnom vypočutí. Zabudol oznámiť, že bol aj vedomým spolupracovníkom ŠtB pod krycím menom ESTR,“ uviedol Matovič s tým, že má dôkaz z ÚPN, ktorý poskytol túto informáciu na základe infozákona. Podľa neho bol v spise vedený ako tajný spolupracovník Hlavnej správy rozviedky.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

„Podľa mojich informácií bol spis skartovaný. Ale takzvaný podzväzok existuje v archíve v Prahe, k tomu sa chceme dostať,“ dodal Matovič. „Nemali by sme umožniť Kresákovi, aby kandidoval. Po odbornej stránke je jeden z najlepších, ale mali by sme pozerať aj na morálku a zdá sa mi, že nám niečo zatajil,“ vyhlásil líder hnutia. Zároveň povedal, že existuje teoretická možnosť, že vedomá spolupráca bola v skutočnosti nevedomou, ale Kresák túto informáciu pri verejnom vypočutí zatajil. Poslanec Peter Kresák odmieta tvrdenie Matoviča. Kersák sa vyjadril s tým, že dnes vystúpi v pléne parlamentu a vec objasní. Ako dodal, má k dispozícii dokumenty, ktoré potvrdzujú, že slová lídra hnutia OĽaNO nie sú pravdou.

Opozícia varovala pred obštrukciami

Výbor včera v ranných hodinách hlasoval za to, že Robert Fico splnil podmienky právnickej praxe. Náhradníčka Petra Kresáka Irén Sárközy hlasovala tiež za. Podľa jej slov hlasovala o vecných materiáloch, nie o Ficovom charaktere. Podľa Miroslava Beblavého a Ondreja Dostála to však bolo len naťahovanie času. Keďže Fico predložil posledné materiály večer pred výborom a ráno už hlasovali. Hnutie OĽANO vyzýva vládnu koalíciu, aby nerobila obštrukcie a zvolila 18 dobrých kandidátov na ústavných sudcov.

Zdroj: Topky/Maarty

Hnutie tiež vyzvalo na zjednotenie k tomu, aby sa Robert Fico, ktorý je dlhodobo zodpovedný za korupciu, klientelizmus a rozklad nášho štátu, nestal ústavným sudcom. „Zvolíme kandidátov, z ktorých si prezident vyberie deviatich, a novozvolení sudcovia budú dvanásť rokov určovať, akým smerom sa bude uberať výkon a ochrana práv občanov na Slovensku. Či budeme mať krajinu, kde sa ľudia môžu spoľahnúť, že ich ústavné práva sú garantované a spravodlivo uplatňované pre všetkých. Štát, kde vládne zákon a spravodlivosť,“ vyjadrila sa Remišová.

Kiskova výzva

Voľba ústavných sudcov bude pre budúcnosť Slovenska a dôveru ľudí v štát, demokraciu a spravodlivosť nesmierne dôležitá. Výsledok hlasovania v parlamente bude dôležitým signálom verejnosti, že je v záujme poslancov, aby sa obnovila aj dôvera v štát a jeho politické vedenie. Vyhlásil to včera v parlamente prezident Andrej Kiska. Opozícia prezidentov príhovor ocenila, podľa koalície bol slabý.

Apeloval na poslancov, aby zvolili dobrých 18 kandidátov na ústavných sudcov a avizoval, že je pripravený vymenovať deviatich bez zbytočného odkladu. „Je na vás, aby ste ukázali, ako vám záleží na tom, aby bolo Slovensko právnym štátom. Je na vás, aby ste ukázali, že chcete, aby tie najťažšie spoločenské a právne otázky riešili skutočne tí najlepší z najlepších. Po stránke odbornej, ale aj morálnej,“ apeloval na poslancov v parlamente Kiska. „Výsledok nadchádzajúceho hlasovania bude aj dôležitým signálom verejnosti. Jasnou správou o vašom postoji k povinnosti obnoviť dôveru obyvateľov Slovenska v štát a v jeho politické vedenie,“ uviedol Kiska.

Fico podmienky nakoniec splnil

Expremiér Robert Fico splnil zákonné podmienky na výkon sudcu Ústavného súdu SR. Rozhodol o tom včera v ranných hodinách ústavnoprávny výbor, ktorý hlasoval v pomere sedem ku šesť v prospech Ficovej kandidatúry. Pôvodne približne polhodinové zasadanie trvalo takmer dve hodiny. Členovia výboru skončili tesne pred Kiskovým vystúpeniam.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

O tom, že aj Fico bude súčasťou 39 kandidátov na post ústavných sudcov rozhodla Irén Sárközy. Sárközy argumentovala tým, že hlasuje iba za to, čo má pred sebou. O svojom názore sa údajne radila aj s bývalým členom ústavnoprávneho výboru Petrom Kresákom. Kresák sa sám uchádza o post ústavného sudcu.

Ústavným sudcom končí funkčné obdobie už o týždeň

Fico absolvoval verejné vypočutie pred výborom ešte 23. januára tohto roka. Po ňom poslal výboru na trikrát doklady, ktoré majú preukazovať jeho 15-ročnú právnickú prax. Podľa opozičných poslancov Fico nemá dostatočnú prax na to, aby sa mohol uchádzať o post na Ústavnom súde SR. Rokovanie o nových ústavných sudcoch odštartuje v pléne parlamentu dnes po pravidelnej Hodine otázok po 15. hodine. Pôvodne bolo uchádzačov 40, svoju kandidatúru však stiahla šéfka policajnej akadémie Lucia Kurilovská.

Parlament má za úlohu zvoliť 18 kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje polovicu. Podľa súčasných pravidiel musí získať uchádzač o post sudcu Ústavného súdu SR nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39. Kým predstavitelia koaličných strán presadzujú tajnú voľbu, opozícia a mimovládne organizácie žiadajú verejnú voľbu. Deviatim sudcom Ústavného súdu SR vyprší funkčné obdobie 16. februára.