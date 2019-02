MIMORIADNY ONLINE Fico zabojuje o Ústavný súd: Výbor prax schválil, Kiskova výzva poslancom

BRATISLAVA - Boj o ústavný súd vrcholí. Právnická prax Roberta Fica bola sporná, no napriek tomu zrejme zabojuje u poslancov o hlas. Rozhodujúcim hlasom v ústavnoprávnom výbore je hlas Irén Sárközy. Tá si vo výbore vymenila miesto k Petrom Kresákom, ktorý tiež kandiduje na ústavného sudcu. Mnohí opoziční poslanci to kritizovali ako naťahovanie času. Zdá sa, že je to skutočne tak. Už o pár dní vyprší mandát deviatim sudcom a voľbu odložili už dvakrát. Ústavnoprávny výbor zasadá tesne pred Kiskovým vystúpením.

Dnes od ôsmej ráno zasadá ústavnoprávny výbor, ktorý má rozhodnúť o Ficovej praxi. Hneď na úvod chceli opoziční poslanci, aby sa schôdza nekonala, keďže by museli vypočuť znova všetkých kandidátov. Madej oponoval, že to je len podľa paragrafu. Pokiaľ nestihnú rozhodnúť do začiatku rokovania parlamentu, budú pokračovať, no Madej vraví, že všetci by mali byť efektívni. Podľa Miroslava Beblavého nie sú dodané dokumenty relatívne. O desiatej by mal v parlamente vystúpiť Andrej Kiska.

NAŽIVO Mimoriadne vystúpenie Andrej Kisku v parlamente

11:44 „Keď raz nie je spplnená prax, tak nie je splnená prax. Ale to je len jedna dormalita. Roberta Fico je skutočným problémom pre demokraciu a právny štát,“ povedal Sulík s tým, že Fico okrem toho ani náhodou nespĺňa morálne predpoklady. Kritizuje aj to, že Maroš Šefčovič stále neodpovedá na otázku, či by vymenoval Fica za ústavného sudcu.

11:40 Tlačovka strany SaS k voľbe ústavných sudcov.

11:30 Poslanci možno už dnes budú voliť kandidátov na ústavných sudcov a rozhodovať aj o Robertovi Ficovi. Zatiaľ nie je jasné, či sa bude hlasovať dnes. Nie je však vylúčené, že bude hlasovanie trvať do nočných hodín.

11:25 Robert Fico odmietol odpovedať na otázky novinárov k voľbe ústavných sudcov. Novinári ho zastihli počas presunu do rokovacej sály. „Máte pocit, že sa s vami chcem rozprávať?“

11:22 Podľa Remišovej je voľba ústavných sudcov je kľúčovou témou

Parlamentná opozícia našla podľa slov Veroniky Remišovej spomedzi 39 kandidátov na ústavných sudcov aj takých, ktorí spĺňajú morálne či odborné predpoklady. Remišová tiež uviedla v reakcii na príhovor prezidenta Andreja Kisku v pléne Národnej rady SR, že voľba 18 kandidátov je kľúčovou témou tohto volebného obdobia.

11:10 Poslanec Smeru Podmanický kritizuje Kiskov prejav: Bola to strata času

Prezident SR Andrej Kiska podľa poslanca Smeru Jána Podmanického nikdy nemal silný prejav, ale ten, ktorý dnes predniesol v parlamente, bol najslabší. Ako povedal novinárom, prezidentov prejav bol o ničom, slabý, plný fráz, nič zaujímavé. „Bola to strata času,“ vyhlásil.

11:09 Matovič ostáva poslancom parlamentu.

Poslanci návrh neschválili. Igor Matovič zostáva poslancom parlamentu.

Zdroj: Topky/Maarty

Za jeho vylúčenie z parlamentu z dôvodu nepozastavenia živnosti hlasovalo len 26 poslancov, proti bolo 54 poslancov, zdržalo sa 47. Na stratu mandátu je treba 90 hlasov.

Zdroj: Topky/Maarty

11:04 Poslanci rozhodujú o tom, či lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi odoberú alebo ponechajú mandát.

10:53 Siedmy rokovací deň sa začal po Kiskovom mimoriadnom vystúpení. Začalo sa diskusiou o voľbách členov do Rady RTVS, Správnej rady TASR a ÚPN. Na rad príde popoludní tradičná Hodina otázok a interpelácie poslancov. Po interpeláciách by malo nasledovať rokovanie o ústavných sudcoch.

10:40 Prečítajte si celý prejav Andreja Kisku.

10:09 Dnešné hlasovanie bude podľa Kisku o ochote parlamentu konať v záujme Slovenska. „Vládna koaicia má všetko, čo potrebuje. Dostatočný počet uchádzačov aj parlamentnú väčšinu,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Maarty

10:07 „Myslite na to, prosím, že výsledok hlasovania nebude mať vplyv len na dôveryhodnosť Ústavného súdu. To, čo má dnes vplyv na krízu ÚS, sa zajtra môže stať krízou demokracie,“ povedal prezident.

Zdroj: Topky/Maarty

10:05 „Potvrdilo sa, že Slovensko má dosť kvalitných a čestných uchádzačov,“ povedal Kiska s tým, že z 39-ich sudcov je možné vybrať kvalitných sudcov.

Zdroj: Topky/Maarty

10:02 Kiska pripimenul, že o deväť dní vyprší mandát deviatim sudcom. „To, ako dnešná voľba dopadne, bude pre budúcnosť Slovenska a dôveru ľudí v štátu, demokraciu a spravodlivosť nesmierne dôležitá,“ povedal na úvod.

10:00 Predseda parlamentu Andrej Danko privítal Andreja Kisku.

Zdroj: Topky/Maarty

9:58 Poslanci začali rokovať neskôr, zdržal ich výbor rokujúci o Ficovi

Poslanci Národnej rady SR zasadli vo štvrtok do lavíc tesne pred desiatou. Začiatok siedmeho rokovacieho dňa 40. schôdze zdržal parlamentný ústavnoprávny výbor, ktorý rokoval o kandidatúre predsedu Smeru-SD Roberta Fica na ústavného sudcu. Štandardne schôdza začína o 9. hodine ráno.

O desiatej mimoriadne v parlamente vystúpi prezident SR Andrej Kiska, ktorý sa vyjadrí k téme voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Siedmy rokovací deň sa mal pôvodne začať diskusiou o voľbách členov do Rady RTVS, Správnej rady TASR a ÚPN.

9:57 „Až štvrtá várka obsahovala relevantné dokumenty, ktorými malo zmysel sa zaoberať,“ povedal Dostál s tým, že netušili, prečo sa výbor toľko odkladal. „Robert Fico mal špeciálne zaobchádzanie. My sme dostali dokumenty včera večer a dnes ráno sa rokovalo.“

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

9:56 Beblavý uviedol, že sa v psoledncýh dňoch dokladali materiály a pracovalo sa na tom, aby pani Sárközy hlasovala za Fica. „Pracovalo sa na tom,“ uviedol. „Právny štát platí len vtedy, ak nejde o Roberta Fica,“ povedal.

9:53 Náhradnička Kresáka sa odvoláva na to, že výbor je na to, aby formálne odporučil, ako by mali poslanci hlasovať. Opakuje stále, že sa nehodnotí charakter kandidáta, ale samotná vec.

9:48 Sárközy sa odvoláva na to, že študovala len materiály, ktoré jej boli doručené. Riadila sa podľa toho, čo povedal, resp. podpísali dvaja ľudia. Mala by sa však riadiť zákonom, nie podpismi dvoch ľudí. Zopakovala, že ona by pedagogickú prax by nezapočítala.

9:45 „Presvedčilo ma to, čo prišlo mailom. Chýbalo mu 15 mesiacov a snažil sa to vydokladovať,“ povedala Sárközy. Podľa jej slov nemôže spochybniť podpis rektora univerzity.

9:42 Výbor schválil právnickú prax Robertovi Ficovi. Podľa nich spĺňa podmienky. Irén Sárközy hlasovala za. Po hlasovaní uviedla, že pán Kresák má rovnaký názor, ako ona.

9:40 Madej ukončil rozpravu, ide sa hlasovať.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

9:30 Sárközy sa ohradila voči Dostálovým tvrdeniam, že kedysi rozmýšľala inak ako teraz. „Ja sa budem rozhodovať podľa toho, čo mám na stole,“ uviedla. Niektorí členovia sa smiali. Podľa dostále stále chýba Ficovi niekoľko mesiacov.

9:21 „Vy ste sa zľakli, pán Dostál, že keď nespochybníte po dodaní materiálov prax, tak ste si našli ďalší rok na spochybnenie,“ povedal Madej. Ostro sa postavil na stranu Roberta Fica. „Máte dvojité štandardy, pri kandidátovi Štiavnickom, vám to nevadilo, nech mi to odpustí,“ povedal s tým, že to je šikana.

9:18 Madej sa vyjadruje k procedurálnym veciam. Podľa zákona bol povinný zvolať schôdzu a výbor neurčuje žiadnu lehotu na dodanie praxe.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

9:16 Podľa Dostála je celé rokovanie výboru účelovú. „Ale dobre, schválili ste program. Nemali by sme však ohýbať Ústavu,“ povedal.

9:09 Ondrej Dostál spochybnil ďalší rok z vykázanej právnickej praxe Roberta Fica. Ide o obdobie 1986 až 1987, kedy bol počas vojenskej služby asistentom vojenského vyšetrovateľa. Na takúto pozíciu sa nevyžadovalo právnické vzdelanie. Tento rok vojenskej služby sa pôvodne započítaval Ficovi do právnickej praxe.

9:01 Dostál cituje zo zákona. Podľa neho bol zákon v minulosti iný, ako je dnes. Reaguje tak na slová členky Sárközy, ktorá uviedla, že by musela pri pedagogickej praxi prejsť všetkých kandidátov ohľadom pedagogickej praxe.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

8:57 „Aj keby sme mu započítali tú spornú pedagogickú prax, stále by zhruba rok chýbal,“ povedal Dostál.

8:52 Beblavý argumentuje zákonom. Podľa neho by mal ako pedagóg vykonávať aj výskum.

8:50 No treba ju akceptovať. Bráni sa argumentom, že by potom v minulosti neprešiel žiadny kandidát z akademického prostredia.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

8:48 Sárközy uviedla, že podľa nej žiadna pedagogická činnosť by nemala byť aplikáciou práva. „Obdobie, keď učil právnický predmet, ktorý bol uznávaný doteraz a vedúci katedry napísal, že vyžadovali právnika, ktorý mal mať právnické vzdelanie tretieho stupňa. Ja sa budem rozhodovať podľa toho, teda vecne.“

8:46 „VIem, že Robert Fico je najmocnejším človekom v štáte, ale keď sú schopní rektori škôl schopní meniť názvy predmetu, to o ničeom svedčí,“ uviedol Beblavý po svojej reči.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

8:26 Madej krátko pred pol deviatou otvoril rozpravu a privítal Sárközy ako novú členku. „Veľmi rada by som povedala, že moje rozhodnutie nebude politické, ale bude právnické. Ja budem vecne posudzovať len zákonom stanovené podmienky,“ povedala na úvod. „Nebudem sa vyjadrovať o tom, aký je to kandidát, aký je to človek. Budem sa vyjadrovať k doručeným materiálom, ktoré som dostala. Táto schôdza nie je o podpore, je to len o tom, čo je na papieri.“

8:25 Rozhoduje sa o Ficovej praxi. Madej pripomenul všetkým, že boli doručené materiály k jeho praxi. Dúfa, že materiály stačili aj druhej polovici výboru. Ježík dodal, že boli doručené materiály a svoj návrh by predložil na konci.

8:10 Členovia výboru schválili program schôdze. Siedmi boli za, šiesti proti.

Rozhodovanie o Ficovej praxi

Výbor začal krátko po ôsmej hodine. „O kvalifikácii Roberta Fica sme už hlasovali, potrebnú väčšinu nezískal a teda neprešiel. Chcem vás poprosiť, aby sme o jeho kandidatúre viac nehlasovali,“ uviedol Marosz. Madej uviedol, že pozval aj ľudí z kancelárie prezidenta, tí sa ospravedlnili, a neexistuje dôvod, aby pozývali všetkých. „K jednému kandidátovi nebolo prijaté stanovisku. Kandidáti boli vypočutí všetci a hrať sa administratívne na to, že by sme museli znova pozvať všetkých, nie je prijateľné,“ povedal Madej. Každý kandidát vypočutí bol, teda v tomto rozsahu to nepovažuje za dôležité.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Žiadne ustanovanie výboru nehovorí o tom, že sa má vybor opakovať dovtedy, kým neprijmeme uznesenie,“ podotkol Dostál. Uviedol, že sa môže stať, že ani dnes nepríjmu jasné rozhodnutie. Opýtal sa ho, či chce v tom prípade opakovane zvolávať schôdze až kým sa nerozhodne. Podľa Dostála sa rozhodlo, keďže sa nezhodli. Madej sa opäť bránil, že Dostál argumentoval nezmyselným paragrafom. To, aby Fica opäť pozvali, poslanci museli odhlasovať. Poslanci to neschválili.

Verejné vypočúvanie

To, kto nahradí deviatich končiacich ústavných sudocv na ich stolíčkách, vrátane predsedu Ústavného súdu, sa rieši už niekoľko týždňov. Koncom januára absolvovalo celkovo 40 kandidátov verejné vypočutie pred ústavnoprávnym výborom. Keďže jedným z kandidátov je aj Peter Kresák, na začiatku vypočúvania oznámil, že sa nebude zúčastňovať vypočúvania a hlasovania. Ostane len v pozícii kandidáta. Výbor to odsúhlasil.

Zdroj: Jan Zemiar

Hneď v prvý deň ešte doobeda sa dostal na rad expremiér a súčasný poslanec a šéf Smeru Robert Fico. O jeho zámere kandidovať sa špekulovalo niekoľko mesiacov, no Fico to stále popieral. Žiadosť odovzdal asi deň pred deadlinom. Dovtedy bolo jeho cieľom viesť stranu a vyhrať voľby. Ciele sa zrejme zmenili. Samotný Kaliňák potvrdil v diskusnej relácii Na telo, že mu o tom Fico hovoril pre niekoľkými mesiacmi, teda na jeseň 2017.

Ficova prax

Jeho vystúpenie pred výborom sa podobalo viac tlačovke, ako predstaveniu seba, svoje praxe a publikačnej činnosti. V svojom prejave sa obul do prezidenta Kisku i do opozície, čo sa v poslednom čase stalom grom jeho rétoriky i prejavu jeho spolustraníkov. Po jeho vypočutí nastali problémy s jeho právnickou praxou. Jeden z členov Ondrej Dostál upozornil na to, že Fico nespĺňa podmienku potrebnej 15-ročnej praxe.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Dostál narátal len 13 a trištvrte roka. S nevyhovujúcou dĺžkou praxe súhlasil aj Miroslav Beblavý a Dostál preto požiadal, aby Fico doložil zvyšok praxe. Stalo sa tak až v piatok. Opozičným členom výboru však dôkazy v podobe článkov nestačili. Fico neskôr doložil ako dôkaz aj spoluautorstvo v publikácii. Univerzita Mateja Bela uviedla, že knihu recenzoval.

Soros financoval FIca, ten sa bránil ďalším útokom

V nedeľu zverejnil líder SaS Richard Sulík na svojom Facebooku publikáciu, ktorú Fico uviedol ako dokument k právnickej praxi, resp. publikáciu. Skriptá, ktorými Robert Fico chce dokázať svoje oprávnenie na kreslo ústavného sudcu, financovala Open Society Foundation Georgea Sorosa. K Sulíkovi sa pridal aj Igor Matovič, ktorý si to overil v Martinskej knižnici.

Zdroj: Topky/Maarty

Robert Fico sa ihneď bránil a útočil, ako zvyčajne. Matovičove tvrenia odmieta. Na videu na svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že ide o trápne hlúpe obvinenie. „Je to len pokračovanie honu na Smer-SD a na Roberta Fica. Ale ja sa nebudem vyviňovať,“ povedal Fico.

Kurilovská sa vzdala kandidatúry

Lucia Kurilovská stiahla svoju kandidatúru na sudkyňu Ústavného súdu (ÚS) SR. Informuje o tom Televízia Markíza na svojom webe tvnoviny.sk. Na toto rozhodnutia mala, ako povedala televízii Markíza, viacero dôvodov. Jedným z nich je, že jej prekáža, ako sa voľba kandidátov na sudcov ÚS stáva predmetom špekulácií. Na tento post ju navrhol dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda.