Črtá sa nový plán Fica, ako sa dostať na Ústavný súd bez Kisku: FOTO Nový pokus dokázať prax

BRATISLAVA - Opletačky s dĺžkou právnickej praxe predsedu Smeru Roberta Fica nemajú konca. Člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál si myslí, že bývalý predseda vlády si aktuálne problémy s prienikom na ústavný súd spôsobil čiastočne aj sám, v minulosti. Robert Fico dnes zároveň doručil ďalšie dokumenty, ktoré majú dokazovať dĺžku a pravosť jeho právnickej praxe. Podľa Miroslava Bebalvého to však stále nič nedokazuje.

Predseda Smeru a kandidát na ústavného sudcu Robert Fico dodal na Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR ďalšie doklady, ktoré majú potvrdzovať jeho 15-ročnú prax v právnickom povolaní. Je to jedna zo zákonných podmienok kandidatúry. Ich doručenie potvrdil aj predseda výboru Róbert Madej.

VIDEO Miroslav Beblavý o nových materiáloch k Ficovej právnickej praxi

Nové materiály stále nestačia

O dokumentoch informuje člen výboru Miroslav Beblavý (nezaradený), ktorý ich na sociálnej sieti aj zverejnil. Beblavý sa však domnieva, že ani tieto dokumenty Ficovi nepomáhajú.

„Potvrdzujú len to, že sa podieľal na vyučovaní jedného predmetu a to navyše na politológii. Stanovisko parlamentu z roku 2006 hovorí jasne, že musí ísť o prax, ktorú môže vykonávať jedine právnik (uvedený predmet môže učiť ktokoľvek, kto je expert na ľudské práva), ale najmä vyhlásiť vyučovanie jedného predmetu za celoročnú akademickú prax jednoducho nie je možné," vyhlásil Beblavý na sociálnej sieti, pričom dodal, že im nejde o diskvalifikáciu Fica a že ústavné pravidlá by mali dodržiavať všetci.

Podľa fotografií ide o potvrdenia z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o tom, že tam učil na katedre politológie, a to v rozmedzí rokov 2001 až 2002. Podľa Beblavého tiež vyhlásiť vyučovanie jedného predmetu za celoročnú akademickú prax, jednoducho nie je možné. „Nejde o to robiť zle Robertovi Ficovi. Naopak, takéto papiere by sme neuznali nikomu inému, tak ich nemôžeme uznať ani jemu,“ dodal Beblavý. Pod praxou je podpísaný Boris Zala, ktorý pôsobosí ako europoslanec za stranu Smer.

Madej nesúhlasí

Madej nesúhlasí. „Robert Fico vyučoval na katedre politológie predmet ústavné a medzinárodné garancie ochrany ľudských práv. Som presvedčený, že keďže ide o právnický predmet, tak je pri ňom nevyhnutné právnické vzdelanie,“ reagoval Madej. Pripomenul, že výbor pri jednom z kandidátov riešil podobnú otázku. „Ten pôsobil na fakulte verejnej správy, ale vyučoval právnický predmet. Výbor mu to bez debaty uznal,“ zdôraznil šéf výboru.

Na margo rozsahu, v akom Fico vyučoval, Madej zdôraznil, že ten sa neskúma ani pri profesoroch, "pri ktorých sa nepýtame, koľko hodín vyučovali a aké predmety". "Kolegovia z opozície robia nadprácu, čo preukazuje politizáciu celého procesu posudzovania navrhnutých kandidátov," uzavrel. Kedy výbor k tejto veci opäť zasadne, zatiaľ jasné nie je.

Ficom schválené znenie ústavy je teraz prekážkou

Ústava hovorí, že podmienkou na pozíciu ústavného sudcu je absolvovanie pätnástich rokov právnickej praxe, aby bolo možné túto funkciu vykonávať. Dostál sa však chytil výroku bývalého ministra a poslanca Roberta Kaliňáka, že Robert Fico bol pri tom, ako sa schvaľovala výsledná podoba ústavy. „Správne, pán bývalý minister Kaliňák, že Robert Fico bol pri schvaľovaní slovenskej ústavy. V slovenskej ústave ja napísané, že ústavný sudca musí byť najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní,“ poznamenal Dostál v diskusnej relácii televízie TA3.

Dostál sa odkázal na znenie ústavy, pri ktorého schvaľovaní bol v minulosti Fico. „Ja som pri tom nebol. Robert Fico pri tom bol. Mohol ovplyvniť, či to bude 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov, či sa tam ocitne formulácia "byť činný v právnickom povolaní" alebo iba "mať skúsenosti s právom,“ pokračoval. Výsledné znenie ústavy Ficovi vytýkal aj ohľadom obdobia, kedy pôsobil v parlamente ako poslanec, ktorý mohol ovplyvniť charakter znenia ústavy. „Opäť, v roku 2006 som nebol poslancom. Robert Fico bol poslancom NR SR, mohol ovplyvniť, ako ten výklad bude vyzerať,“ argumentoval Dostál.

Alternatívy pre Fica

Napriek mnohým obštrukciám existujú spôsoby, akými by sa mohol Robert Fico dočkať postu ústavného sudcu. Hypotézy rátajú aj s obídením Kisku či vyhnutiu sa ústavnej kríze (prípadu, kedy by sa plénum sudcov nestalo uznášaniaschopným, kvôli nedostatočnému počtu sudcov vo výbore pozn.). Túto uznášaniaschopnosť pritom plénum splní v prípade, že v ňom figuruje najmenej sedem sudcov.

V hre sú aj účelové prieťahy a odklad voľby ústavných sudcov, ktoré môžu Ficovi hrať do karát. Koalícia by s predsedom Smeru mohli napríklad oznámiť, že parlament sa nezhodol na zvolení osemnástich kandidátov ale len na šiestich. Keďže deväť z trinástich aktuálnych sudcov končí vo funkcii už o dva týždne, na doplnenie uznášaniaschopného pléna by bolo dostatočné, aby Kiska vybral zvyšných troch.

S Kiskom aj bez Kisku

Kľúčové je teraz to, ako sa zachová prezident Andrej Kiska. Ten môže buď týchto sudcov akceptovať s možnosťou, že vo výbere budú ľudia blízki koalícii či Smeru, alebo môže trvať na tom, že chce mať na stole všetkých osemnástich kandidátov. V tomto prípade by bol ale na opozíciu a prezidenta vyvíjaný pomyselný tlak kvôli ďalším prieťahom v parlamente, ktoré sú reálne.

Súčasťou možných scenárov je aj končiaci mandát aktuálneho prezidenta. Keďže ale novozvolený prezident skladá sľub do rúk predsedu Ústavného súdu SR, mohli by určité právomoci prezidenta prejsť na predsedu parlamentu Andreja Danka. Ten by mal voľné ruky vo výbere stoličiek ďalších chýbajúcich ústavných sudcov.