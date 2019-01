VIDEO Boj o Ústavný súd: Verejné vypočutie skončilo, výbor sa na Ficovej kandidatúre nezhodol

Dnes sa medzi kandidátmi predstavili exšéf strany #Sieť a bývalý poslanec Radoslav Procházka a šéfka Najvyššieho súdu Daniela Švecová.

Mimoriadny online sa skončil. Ďakujeme, že ste s nami sledovali aktuálnu situáciu.

00:18 Verejné vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov sa skončilo.

00:17 Všetkých ostatných kandidátov výbor schválil a spĺňajú tak podmienky. O Robertovi Ficovi bude parlament hlasovať tak, ako o ostatných kandidátoch. Kandidáti v ďalšom kole pred všetkými poslancami budú potrebovať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Robert Fico aj Peter Kresák by sa hlasovania nemali zúčastniť. Kandidátom by tak malo stačiť 75 hlasov.

00:05 Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie ku kandidatúre Roberta Fica. Z dvanástich poslancov sa nenašla väčšina. Šiesti boli za to, že spĺňa podmienky (Smer, SNS), šiesti boli proti (SaS, OĽaNO, ĽSNS). Výpis z tohto hlasovania v takomto znení poskytnú Národnej rade SR. Fica sa to ako kandidáta zrejme nedotkne.

23:58 Bude sa hlasovať o každom kandidátovi zvlášť.

23:50 Ondrej Dostál, Miroslav Beblavý a Robert Madej opäť v rozprave riešili právnickú prax Roberta Fica. Dostál opäť do podrobností opisoval, že podmienky nespĺňa, pridal sa k nemu aj Beblavý.

23:38 Beblavý namieta. Podľa neho ak neexistujú pochybnosti o kandidátovi, netreba hlasovať. „Načo hlasovať o každom zvlášť,“ uviedol. Dostál súhlasil, že by to bolo hospodárnejšie. Navrhuje, aby sa hlasovalo o každom zvlášť. Neexistuje totiž spoločný konsenzus.

23:27 Pauza sa skončila. Spravodajca Jozef Ježík trvá na tom, aby sa hlasovalo o 40-ich kanddiátoch naraz. Druhý návrh je, že budú hlasovať za každého zvlášť s tým, že sa bude hľadať stanovisko ku každému zvlášť.

22:49 Schôdza výboru je prerušená do 23:00.

22:42 Dostál navrhuje, aby hlasovali o tom, že 38 kandidátov spĺňa návrh. Podľa neho Fulcová a Ficova návrh nespĺňajú, o nich by chcel hlasovať osobitne.

22:41 Miroslav beblavý chce, aby sa osobitne hlasovalo o Robertovi Ficovi, ktorý nespĺňa podľa neho podmienky. Madej návrh zaznamenal.

22:37 Robert Madej otvára diskusiu.

22:35 Zástupcovia kancelárie prezidenta Andreja Kisku poďakovali za korektnú spoluprácu. Dúfajú, že poslanci predstavia prezidentovi dobrých 18-ich kandidátov. „Dúfam, že sa neudeje katastrofický scenár, ktorý sa v posledných dňoch skloňuje.“

22:33 Boli vypočutý všetci kandidáti. Nasleduje rozprava, či všetci splnili podmienky na to, aby kandidovali.

22:30 Verejné vypočutie Martina Vernanského.

22:25 „Stotožňujem sa s registrovanými partnerstvami. Ústava totiž nehovorí, že manželstvo je jediný zväzok, ale že je jedinečný,“ avizoval Vernarský. Vo svojej odpovedi týkajúcej sa adopcii bol však na svoje slová skúpi. Uviedol len, že by potreboval odborný posudok, na základe ktorého by vyhodnotil, čo by to pre dieťa znamenalo.

22:00 Vernarský sa opísal ako konzervatívnu osobu, a preto sa domnieva, že práve kvôli tejto vlastnosti je vhodným kandidátom na post ústavného sudcu. Lebo pre súdnictvo je nevyhnutné mať rešpekt.

21:48 Verejné vypočutie Michala Trubana.

21:44 Posledným kandidátom na post ústavného sudcu je Martin Vernarský. Pôsobí ako externý poradca na Ústavnom súde a na Katedre verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako docent správneho práva. Na tomto poste by ho rada videla Právnická fakulta UPJŠ, no i predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková.

21:20 „K registrovaným partnerstvám zastávam skôr konzervatívny prístup,“ povedal Truban s tým, že súčasná úprava a ochrana právnej ženy je v našej krajine dostatočne chránená.

21:15 Truban by chcel na ústavnom súde zapracovať predovšetkým na okresaní kompetencií a zjednocovaní právnych názorov. „Z môjho pohľadu je tu veľká zaťaženosť podaniami, ktoré sú odmietané, takže by som sa priklonil k niektorým uchádzačom a obmedzil kompetencie ústavného súdu. Zásadným problémom sú podľa môjho názoru nejednotné stanoviská v rovnakých alebo podobných právnych problémoch. Tento faktor vytvára ďalšie problémy a nejasnosti,“ povedal.

21:10 Marosz sa kandidáta opýtal, či bol členom komunistickej strany alebo ŠtB. Truban vo svojej reakcii uviedol, že bol členom komunistickej strany, no len do doby, kým neprišla požiadavka, že prokurátori musia byť nestranní.

21:15 Verejné vypočutie Mareka Tomašoviča.

20:55 Truban by chcel prispieť k zmenám, najmä v oblasti trestného práva, aby bol Ústavný súd jednotnejší. Myslí si totiž, že disponuje malým počtom trestných právnikov.

20:50 Výbor privítal Michala Trubana, ktorého navrhli šéfka Najvyššieho súdu Daniela Švecová a Slovenská advokátska komora. Pôsobí ako pedagóg na Justičnej akadémií SR a predseda jedného zo senátov Špeciálneho súdu SR.

20:35 Naša krajina podľa Tomašoviča nie je pripravená na to, aby si homosexuálne páry adoptovali deti.

20:17 „Podľa môjho názoru je úlohou sudcu, aby hľadal v názoroch spravodlivú rovnováhu podľa platnej legislatívy. Myslím si, že osobne môžem byť prínosom pre Ústavný súd SR na základe mojich odborných skúseností,“ uviedol Tomašovič.

20:14 Verejné vypočutie Daniely Švecovej.

20:05 Ďalším v rade je Marek Tomašovič. Ako kandidáta na post sudcu ÚS ho nominovala Právnická fakulta Univerzity Komenského a Slovenská komora exekútorov. Aktuálne pôsobí ako prokurátor na Generálnej prokuratúre SR.

19:50 Poslanca Dostála zaujímal vzťah medzi ňou a Harabinom. Švecová však bola vo svojej odpovedi zdržanlivá, lebo v niekoľkých prípadoch, ktoré sa na jej žiadosť prešetrujú, sa ešte koná.

19:40 Švecová by do určitej miery chcela redukovať rozhodnutia zákonodarcov. Dokonca podala niekoľko disciplinárnych návrhov voči viacerým sudcom. Zdôraznila tak, že nešlo len o Štefana Harabina.

19:26 „Ja som počula, že má pani Macejková záujem, ale to bola konštrukcia niekoho iného. Vždy sa v kuloároch spomínajú funkcie. Neivem o akú výmenu stoličiek by sa malo jednať. Ja ašpirujem na stoličku sudkyne Ústavného súdu. To, či bude predsedníčkou Najvyššieho súdu nezávisí od nás,“ povedala Švecová.

19:25 Švecová je známa ako kritička Štefana Harabina, ktorá na neho podáva disciplinárne návrhy.

19:23 „Môžem jednoznačne povedať, že som 45. rok vo fukncii a nikdy sa na mňa neobrátili ľudia s tým, že by niečo chceli, asi im nie som sympatická. Celý život som dodržiavala zákon. V tomto smere mám čistý register,“ odpovedala na otázku, či sa stretla s korupciou.

19:19 Baránik sa pýta Švecovej, či je podľa nej v poriadku, ak sa na jej miesto v prípade jej menovania na sudkyňu ústavného súdu Ivetta Macejková, ktorá je v súčasnosti predsedníčkou ÚS.

19:16 Zástupcovia prezidentskej kancelárie sa Švecovej pýtali, či bola v minulosti akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená čo sa týka jej rozhodnutí. Baránik sa pýta na Sopoligu, či mala Švecová vedomosť, čo robí, keďže sa nevenoval sudcovskej činnosti.

19:15 „Mám mioriadny zmysel pre zodpovednosť, pre komunikáciu. Mám miernu povahu,“ povedala v úvodnom slove Švecová s tým, že jej vlastnosti nei sú súčasťou predložených materiálov.

19:28 Verejné vypočutie Jána Štiavnického.

19:10 Výbor vypočúva Danielu Švecovú.

19:00 Verejné vypočutie Roberta Šorla.

18:32 Fico nespĺňa podmienky ani podľa Miroslava Beblavého. „Po ich preštudovaní musím konštatovať, že predložené materiály žiadnu dodatočnú právnu prax nepreukazujú, Robert Fico tým pádom podmienku nespĺňa a nemôže byť zvolený za ústavného sudcu, ani keby ho tam parlamentná väčšina chcela poslať,“ napísl na sociálnej sieti Beblavý.

18:30 Robert Fico doručil ústavnoprávnemu výboru články stiahnuté z internetu. „Neuveriteľné, ten človek si z nás robí srandu,“ komentoval na Facebooku Ondrej Dostál. Dokumenty nedokazujú, že v rokoch 2002 až 2004 bol činný v právnickom povolaní. Dostál počas vypočúvania povedal, že je znepokojený z materiálov, ktoré dostal, no dostal zákaz sa k nim na pôde výboru vyjadrovať.

18:28 Nasleduje vypočutie Jána Štiavnického.

18:27 Verejné vypočúvanie Roberta Šorla.

18:15 „Homosexuáli majú právo na budovanie svojho šťastia," povedal Šorl. K tradičnej otázke o registrovaných partnerstvách dodal, že by to nebolo v rozpore s ústavou a ani jeho názorom.

17:41 Šorla nominovali piati členovia Súdnej rady, Právnická fakulta Trnavskej univerzity a Slovenská advokátska komora. Šorl im v prejave poďakoval.

17:33 Robert Fico doručil popoludní materiály, ktoré by mali preukazovať jeho 15-ročnú prax. Predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej zo Smeru nekonkretizoval, o čo ide. Keď ich chcel priblížiť poslanec za SaS Ondrej Dostál, zobral mu slovo.

17:30 Verejné vypočúvanie pokračuje. Na rade je Robert Šorl.

16:39 Prestávka je do 17:15.

16:30 Verejné vypočutie Jána Šikutu.

16:12 Podľa Šikutu by sa jeho zvolením za ústavného sudcu možno zvýšila aj prestíž samotného súdu. Vysvetľuje to tým, že ako bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva je známy aj v zahraničí.

15:45 Šikuta hovoril aj o tom, že povinné kvóty na prerozdelenie utečencov v Európe nie sú najlepšou cestou, no zároveň podľa neho platí, že nemôžu ísť všetci do troch krajín.

15:20 Ján Šikuta predstúpil pred výbor.

15:07 Szigeti sa predstavil výboru.

15:00 Poslanci vypočúvajú od rána bez pauzy. Po Szigetim by mal nasledovať ešte jeden kandidát a následne by mala byť pauza.

14:59 Szigeti odpovedá na otázky. Podľa jeho slov sa nestretol s tým, že by si u neho niekto niekedy chcel niečo vybaviť či ho korumpovať. Hovoril o svojich kontaktoch a varoval pred rizikom korupcie.

14:50 Verejné vypočutie Petra Straku.

14:30 Ďalším v poradí je Ľuboš Szigeti.

13:32 Po dvoch hodinách vystúpi pred výborom ďalší kandidát Peter Straka.

13:15 Verejné vypočutie Juraja Sopoligu.

13:10 „Zatiaľ žiadny z kandidátov nemal taký dlhý a taký defenzívny prejav ako vy,“ povedal pri otázke Beblavý. Zaujímalo ho, prečo. „Nezdá sa mi, že som bol defenzívny, skôr ofenzívny. Sú rôzne aktivity rôznych politických strán,“ reagoval Sopoliga. Považoval za nevyhnuté na pôde ústavnoprávneho výboru povedať, z akých dôvodov postupujú sudcovia tak, ako postupujú.

13:07 Sopoliga vystupuje viac ako hodinu a pol.

12:35 Po takmer hodinovom predstavovaní sa Sopoliga skončil, nasledujú otázky.

12:15 Sopoliga v úvode skonštatoval, že prezident Andrej Kiska porušil jeho práva, keď ho pred časom odmietol vymenovať za sudcu Ústavného súdu. Odvolal sa na rozhodnutie Ústavného súdu hovoriace o tom, že prezident musí menovať zo zvolených kandidátov a nemôže ich odmietať.

11:45 Sopoliga nečíta ani motivačný list, ani životopis. Nepovažuje to za dôležité. Miesto toho vysvetľuje svoje rozhodnutie ohľadom Harabina.

11:39 Sopoliga sa ohradil voči novinovému titulku „Sopoliga bránil Harabina“. Písalo sa tam aj to, že je jedným z najbližších ľudí Harabina. Podľa neho to nie je pravda, spolupracuje so všetkými sudcami a bránil iba ústavné práva všetkých občanov a podnikateľov.

11:35 Sopoliga prijal iba ponuku generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára.

11:33 Nasleduje verejné vypočutie Juraja Sopoligu.

11:25 Verejné vypočutie Mariána Sluka.

11:20 Sluk, ktorý je sudcom Najvyššieho súdu hovorí, že sa rozhodol pomôcť svojej krajine, a preto sa hlási na Ústavný súd.

10:53 Verejné vypočutie Radoslava Procházku.

10:37 Sluk uviedol, že roky kráča osamelý vlastnou cestou a je na to hrdý. Má vyše 20-ročnú prax na rôznych stupňoch súdov.

10:56 Radoslav Procházka po verejnom vypočutí.

10:32 Pred výborom sa predstaví ďalší kandidát Marián Sluk.

10:28 Verejné vypočutie Zuzany Pitoňákovej.

10:26 Problém s ústavnou väčšinou je podľa Procházku ten, ako ľahko dokáže vzniknúť. „Súčasné znenie ústavy nebráni zákonnej úprave registrovaných partnerstiev,“ odpovedal na otázku o registrovaných partnerstvách.

10:15 Procházka dostal otázku o nespravodlivom a neústavnom zákone. Podľa neho to súvisí s etickou dilemou sudcu. „Najzákladnejšia etická dilema ústavného sudcu je občasné pokušenie opraviť písané právo a ísť ponad literu,“ uviedol. „Normy ústavného práva sú otvorenejšie ako zákonné, dokonca si to občas pýta ísť ponad literu.“ Sudca podľa Procházku nemá uviesť svoju predstavu, ako by to malo byť napísané. „Ústava má materiálne jadro a hodnotové piliere.“

10:10 „Môj odchod z parlamentu bol neslávnou ukážkou toho, ako sa to nerobí,“ uviedol Procházka. Podľa neho sa však uchádza o tento post preto, lebo je to oblasť, v ktorej sa vyzná.

10:08 Dostál sa spýtal na odbornosť a morálku, ktoré patria aj ku Kiskovým kritériám na výber ústavného sudu. Pýtal sa, ktorá je dôležitejšia. „Nemyslím si, že jedna vylučuje druhú. Mali by byť v rovnováhe. Upnúť sa na jednu vec, to by nemalo meniť celý obraz.“

10:06 Keby dostal možnosť zmeniť jedno rozhodnutie v živote, ktoré by to bolo a prečo. Spýtal sa Giba z prezidentskej kancelárie. „Omyly a zlyhania patria k nejakej ontogenéze, ale je dôležité postaviť sa a ísť ďalej.“

9:55 Procházka uviedol, že sa každý môže bez ohľadu na politické zameranie spoľahnúť na to, že sa bude pridržiavať výlučne ústavného práva.

9:52 Procházka rozpráva o svojom rozhodnutí z marca 2016, teda o vstupe do koalície so Smerom. „Ako právnik som vždy zostal verný vecnému postupu,“ povedal. „Ako politik som kritickú masu dôvery stratil.“

9:50 Za kandidáta na ústavného sudcu ho navrhol exminister kultúry Marek Maďarič a tiež Slovenská advokátska komora. Podľa neho majú členovia výboru v motivačnom liste a životopise dosť materiálov, no aj tak ich chvíľu zdrží.

9:41 Pred členov výboru zasadol Radoslav Procházka, začína sa jeho verejné vypočutie.

9:40 Dostál sa opäť pýta, či Fico poslal podklady k tomu, že má 15 rokov praxe. Madej odpovedal, že zatiaľ nič neprišlo.

9:33 Pitoňáková na otázku o jej prípadnom členstve v strane. Tvrdí, že nie je členkou žiadnej strany. S Eduardom Adamčíkom, ktorý ju navrhol, ju spája len osobná skúsenosť. Bráni sa aj výčitkám Ondreja Dostála, že nemá žiadnu publikačnú činnosť s odôvodnením, že sa venovala praxi na Ústavnom súde. Dostál uviedol, že to nemyslel ako výčitku, práve naopak. Návrhy zákonov, na ktorých sa podieľala, podľa Dostála dokazujú, že sa vyzná.

9:19 Pitoňákovú nominoval poslanec klubu Most-Híd a bývalý podpredseda strany Sieť Eduard Adamčík. Kandidátka zdôraznila najmä to, že ju zaujíma ochrana ľudských práv.

9:10 Pred výborom sa predstavuje Zuzana Pitoňáková.

9:00 Začína tretí a posledný deň verejného vypočutia kandidátov na ústavných sudcov.

Včera sa pred výborom predstavilo štrnásť kandidátov. Poslednou bola štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Edita Pfundtner, ktorá pred výbor zasadla krátko po ôsmej večer. Počas dvanástich hodín vypočuli členovia výboru okrem iného rektoru Akadémie policajného zboru Luciu Kurilovskú, poslanca za stranu Most-Híd a zároveň člena výboru Petra Kresáka, ktorý už na začiatku deklaroval, že sa vypočutia nezúčastní.

Kresák čelil okrem klasických otázok aj tomu, ako hodnotí členstvo v Komunistickej strane a či niekedy spolupracoval s ŠtB. Medzi ďalšími kandidátmi bol aj Miloš Maďar, obhajca Mikuláša Černáka. Ten uviedol, že nesúhlasí s tým, že sa na advokátov pozerá cez ich klientov. Okrem toho sa predstavili aj kandidáti, ktorí boli v minulosti naklonení Štefanovi Harabinovi. Ide o Petra Melichera, ktorý oľutoval, že dal v minulosti hlas Harabinovi, a Soňu Mesiarkinovú.

Vypočúvanie sa blíži do finále

V piatok sa pred poslancami predstavia Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Marián Sluk, Juraj Sopoliga, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Ján Šikuta, Robert Šorl, Ján Štiavnický, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban a Martin Vernarský.

Híring sa začal v stredu (23.1.), kedy poslanci vypočuli prvých 12 kandidátov. Plán bol 13, ale kandidátka Eva Fulcová neprišla pre zdravotné problémy, predstavila sa listom. Vo štvrtok (24.1.) vystúpilo ďalších 14 kandidátov. Z celkovo 40 uchádzačov je úlohou poslancov zvoliť 18 uchádzačov o sudcovský post. Prezident SR Andrej Kiska z nich následne vymenuje deväť sudcov.