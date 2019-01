MIMORIADNY ONLINE Začalo sa verejné vypočúvanie ústavných sudcov

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR dnes začína s vypočúvaním kandidátov na post ústavných sudcov. O deväť voľných talárov, ktoré je potrebné obsadiť v polovici februára, zabojujú elitní sudcovia, advokáti, profesori, notári, exekútori, prokurátori aj politici. Kandidátov budú vypočúvať v abecednom poradí. Dnes sa pred výbor posadí aj Robert Fico.

NAŽIVO Zahájenie verejného vypočutia kandidátov na ústavných sudcov

10:33 Kauza mečiarových amnestií je pre Duditša ukončená.

10:27 Miroslav Beblavý sa spýtať Duditša, ako vníma problém rodinných väzieb na Ústavnom súde.

10:24 Na verejnom vypočutí sú prítomní aj zástupcovia prezidenta Andreja Kisku - riaditeľ odboru legislatívy a milostí Stanislav Gaňa a poradca prezidenta pre ústavnoprávne otázky Marián Giba.

10:13 Na rade je druhý kandidát Ladislav Duditš.

10:00 Analýza, prečo je voľba ústavných sudcov pre Slovensko dôležitá. Viac v článku na glob.sk.

9:55 Robert Fico zatiaľ nedorazil. Je v poradí siedmym kandidátom.

9:52 Drgonec priznal, že už bol v minulosti vystavený politickým tlakom. Bolo to v čase, keď pripravoval nález o nesúlade volebného zákona z roku 1998 s ústavou. Niekto mu vtedy dával bombu do nádrže, páchateľov vyrušil jeho sused.

9:46 Na verejnom vypočutí je aj líder hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý považuje Drgonca za najvhodnejšieho kandidáta.

9:45 Drgonca spovedajú už vyše pol hodinu, dostal otázky k ústave, uzatváraniu manželstiev rovnakého pohlavia, problematiky EÚ či otázky týkajúce sa vzťahov s ostatnými štátmi.

9:25 Drgonec sa už odprezentoval, nasledujú otázky členov výboru.

9:15 Pred výbor predstúpil Ján Drgonec, prvý kandidát, ktorého výbor vypočuje a pred ktorým predstaví svoju životnú činnosť.

9:12 Peter Kresák ako poslanec a kandidát na ústavného sudcu len odhlasoval program a otvorenie rokovania výboru. „Vzhľadom k tomu, že som jeden z kandidátov, nebudem sa zúčastňovať na ďalšom rokovaní,“ uviedol.

9:00 Verejné vypočutie sa začalo. Program bol schválený, vypočutie otvoril člen výboru Jozef Ježík.

8:55 Dnes je v abecednom poradí na rade prvých štrnásť kandidátov. Medzi nimi je Robert Fico i Monika Jankovská.

8:45 Vypočutie kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR budú môcť Bratislavčania sledovať dnes od 9:00 na veľkoplošnej obrazovke na Námestí SNP. Vo štvrtok od 9:00 budú môcť vypočutie sledovať Banskobystričania na Námestí SNP a v piatok bude obrazovka s priamym prenosom v Košiciach na Hlavnej ulici.

„Na uvedených miestach budú dobrovoľníci rozdávať špeciálne noviny k voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Ak sme schopní spoločne sa na námestiach dlhé mesiace zhromažďovať a volať po slušnom a spravodlivom Slovensku, veríme, že si ako občania nájdeme čas na dôležité vypočúvanie kandidátok a kandidátov na najvýznamnejší súd, ktorého rozhodnutia sa budú dotýkať života nás všetkých,“ tvrdí iniciatíva.

8:40 O malú chvíľu sa začne verejné vypočutie štyridsiatich kandidátov na ústavných sudcov.

Mnohí politici majú problém najmä s Ficom

Na vypočutí sa zúčastnia aj dvaja zástupcovia prezidenta SR. Prezidenta Andreja Kisku bude zastupovať riaditeľ odboru legislatívy a milostí Stanislav Gaňa. Vypočutia sa zúčastní aj poradca prezidenta pre ústavnoprávne otázky Marián Giba. Kým ostatní politici sa ostro voči Ficovej kandidatúre ohradili, Kiska sa oficiálne k jeho vymenovaniu nevyjadril.

Včera sa však objavili informácie, že ho údajne nevymenuje. Rovnako sa hovorí, že sa Fico na vypočutie vôbec nemusí dostaviť, čo sa v histórii ešte nestalo. Niektorí špekulovali aj o tom, že sa má kandidatúry vzdať. Na včerajšej diskusii Denníka N povedal líder Mosta-Híd Béla Bugár, že na základe Kiskovho rozhodnutia by mal Fico kandidatúru stiahnuť. Rovnako naznačil, že klubu navrhne, aby za Roberta Fica nehlasovali. K špekuláciám, či spĺňa zákonné požiadavky, sa predseda výboru Róbert Madej vyjadrovať nechcel. O tom, kto híringom prešiel, príjme výbor verdikt až po vypočutí všetkých, teda najskôr v piatok.

Štyri desiatky uchádzačov

Do uzatvorenia menoslovu kandidátov bolo oficiálne zaregistrovaných 40 uchádzačov, pričom parlamentný výbor bude ich žiadosti detailne preverovať až po vypočutí. Kandidáti musia spĺňať niekoľko základných podmienok, okrem iných tiež musia mať absolvovanú právnickú prax v trvaní 15 rokov, musia mať minimálne 40 rokov či právnické vzdelanie.

Priebeh vypočutia

Sebaprezentácia kandidátov a rozprava časovo obmedzené nebudú, je preto možné, že to bude trvať aj dlhšie ako tri dni. Madej však verí, že sa to stihne tento týždeň. To, že jednotlivým kandidátom nebude môcť otázky klásť aj verejnosť, ako sa pôvodne plánovalo, Madej ako škodu nevníma. „Je to vypočutie pred výborom a ľudia si na niečo zvolili svojich zástupcov. Potom by sme z toho urobili zhromaždenie v kinosále či športovej hale,“ dodal Madej.

Navrhnutý kandidát na sudcu ÚS sa v rozprave najskôr predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení môže navrhnutý kandidát odpovedať na otázky poslancov a prezidenta. Z celého zasadnutia výboru zabezpečí Kancelária NR SR verejne dostupný audiovizuálny prenos.

Podľa súčasných pravidiel musí získať uchádzač nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39. Novinkou je okrem vypočutia aj vyhotovenie priameho prenosu či audiozáznamu. Čoraz viac sa hovorí o voľbe, ktorá čaká poslancov Národnej rady SR zrejme v priebehu februára. Kým predstavitelia koaličných strán presadzujú tajnú voľbu, opozícia a mimovládne organizácie žiadajú verejnú voľbu. Ústavný súd SR je jednou z najdôležitejších inštitúcií na Slovensku.

Cesta na politický dôchodok bude zložitá

K údajnému pevnému rozhodnutiu prezidenta Andreja Kisku nevymenovať Roberta Fica sa vyjadril predseda SPOLU Miroslav Beblavý. „Robert Fico zistil, že cesta na politický dôchodok na ústavnom súde bude zložitá. Narazil na odmietavý postoj súčasného prezidenta. Ale ešte sa netešme. Súboj o ústavný súd sa nekončí. Ani snahy vládnej väčšiny dostať tam ľúdí, ktorí by sebe aj iným zabepečili beztrestnosť na dvanásť rokov,“ uviedol Beblavý.

Podľa lídra SPOLU o tom svedčia špekulácie a reči premiéra Pellegriniho o predlžovaní mandátu súčasných ústavných sudcov. „Cieľ je jasný, počkať si na nového a poslušného prezidenta, akým by bol napríklad kandidát Smeru Maroš Šefčovič. SPOLU - občianska demokracia vyzýva predstaviteľov koaličných strán, aby nešpekulovali a zabezpečili riadnu a dôstojnú voľbu kandidátov,“ povedal s tým, že neexistuje prekážka, aby z kandidátov nevedeli vybrať 18 odborníkov. Strana nepodporí snahy o obštrukcie ani protiústavné návrhy na predlžovanie mandátu súčasného zloženia ústavného súdu.