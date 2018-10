ROZHOVOR s Ľubomírom Žabárom, kandidátom na post primátora Trenčína

Ľubomír Žabár

Zdroj: FB / Ľubomír Žabár

TRENČÍN - Šesťdesiatjedenročný trenčiansky manažér Ľubomír Žabár je jedným zo štyroch kandidátov na post primátora Trenčína. Otec štyroch detí sa o primátorské kreslo neúspešne uchádzal v roku 2010. Kandiduje ako nezávislý, v prípade zvolenia za primátora by sa zameral najmä na dopravu, parkovanie, starostlivosť o seniorov, zrušil by výstavbu panelákov v Zámostí a chcel by čo najrýchlejšie dostavať futbalový štadión.